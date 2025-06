Zilliacus: "Oaktree-Inter? Notizia triste per i nerazzurri, abbassamento standard e niente continuità al club"

Thomas Zilliacus, imprenditore finlandese che da diverso tempo manifesta il suo interesse per l’acquisizione dell’Inter, è stato ospite a TVPlay. Queste le sue parole:

ZHANG – “A luglio e novembre ho presentato due offerte per l’Inter, offerta sostenuta da una delle tre più grandi banche al mondo. Non posso rivelare quale. Per qualche motivo non mi è stata data alcuna risposta, nonostante un anno fa avessi avuto l’impressione che ci fosse la volontà di Zhang di vendere. Ho grande rispetto per Zhang però questo è quanto“.

OAKTREE – “Sono ancora molto interessato e penso che ora potrebbe essere più semplice procedere, perché Oaktree è un istituto finanziario: non sono nel business della gestione dei club, vogliono avere un ritorno dei loro investimenti. Hanno motivazioni e desiderio di vendere. Non ci sono stati annunci ufficiali dell’arrivo di Oaktree ancora, ma sappiamo che il prestito è scaduto e non è stato ripagato evidentemente“.

LA PROPOSTA – “Tutti i club in fondo appartengono ai tifosi, perché senza tifosi i club non esistono. Penso che la situazione attuale dimostri che diverse persone vogliono esibire i club posseduti come trofei. Per me questo non è ottimale ed è il motivo per cui guardo a una possibile acquisizione dell’Inter da un altro punto di vista: voglio coinvolgere i tifosi in maniera molto significativa, tramite degli investitori. Voglio trovare una soluzione per “consegnare” il club ai tifosi, come Barça e Bayern. Guardiamo alle prime 3 delle 4 semifinaliste di Champions: Bayern, Borussia, Real. I tifosi hanno partecipazioni. Il valore dell’Inter? Il valore congruo dell’Inter è intorno a 1 miliardo, non di più. Ho tante idee per incrementare i ricavi dell’Inter, un po’ come il Real Madrid. A Oaktree voglio proporre di creare una struttura in cui i tifosi possano gradualmente diventare co-proprietari, come Barça, Real o Bayern“.