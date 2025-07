Manchester United, Zirkzee è un costoso flop: a gennaio sarà messo sul mercato

Continua il momento no di Joshua Zirkzee al Manchester United: il classe 2001 olandese è subentrato dalla panchina nella partita tra Red Devils e Leicester a gara già indirizzata, con i padroni di casa avanti per 2-0 grazie alla rete di Bruno Fernandes in apertura e all’autogol proprio di un ex compagno di squadra del numero 11 – l’ex bolognese Kristiansen. Sono solo quattro le presenze dal primo minuto in Premier League per l’ex gioiello del Bologna di Thiago Motta – l’ultima però risale allo scorso 29 settembre nel pesante ko interno per 3-0 contro il Tottenham - arrivato in estate alla corte di Erik ten Hag per una cifra di 42.5 milioni pagabili in tre anni dal club d’oltremanica.



RIBALTONE - Zirkzee però, che con il Manchester United ha un contratto valido fino al 2029 con opzione per l’anno successivo e che in Inghilterra percepisce 3.5 milioni di euro netti a stagione, potrebbe lasciare prima del previsto la sua nuova squadra, a maggior ragione dopo l’esonero del tecnico olandese ex Ajax e l’arrivo sulla panchina dei Red Devils di Ruben Amorim dallo Sporting Lisbona, che ha già chiesto un intervento sul mercato durante la finestra invernale – con il sogno che ha il volto di Victor Gyokeres, autore di un incredibile avvio di stagione e reduce dalla tripletta in Champions League proprio contro i rivali cittadini dello United, il Manchester City di Pep Guardiola.



SUGGESTIONI - La situazione del giocatore cresciuto nel Bayern Monaco potrebbe essere monitorata dai club italiani, che già in estate avevano attenzionato Zirkzee, che dopo l’unico gol segnato nelle 16 gare giocate con la maglia dei Red Devils, tra tutte le competizioni, e soprattutto nel caso dell’arrivo di un nuovo attaccante in casa United, potrebbe provare a rilanciarsi nel campionato dove tanto bene ha fatto nella passata stagione, chiusa con 11 marcature in Serie A.