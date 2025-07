Zortea: “Felice a Cagliari ma non vedo l’ora di misurarmi a livelli superiori”

Il laterale ha parlato del futuro, non nascondendo le proprie ambizioni, e della sua capacità di adattamento

Il laterale del Cagliari Nadir Zortea, reduce dalla miglior stagione in carriera, ha parlato ai microfoni di Sky Sport della sua grande annata e anche di ciò che può riservargli il futuro. Nell’ultima Serie A il classe ’96 ha chiuso con un bottino personale di tutto rispetto: con 6 gol segnati e 2 assist.

LE PAROLE - “Il mio nome associato ai grandi club? In verità ho sempre lavorato per questo, quindi diciamo che me lo aspettavo. Io attualmente sono un giocatore del Cagliari e finché nessuno si fa avanti io resto un giocatore del Cagliari e sono contento di esserlo. Il mercato è appena iniziato e la società farà le sue valutazioni in base alle richieste che avrà e ne parleremo sicuramente insieme. Penso che in questi anni in cui sono stato un po’ a farmi le ossa sono sempre riuscito ad aggiungere uno scalino. Credo che l’anno prossimo possa essere una buona annata, penso di essere pronto e non vedo l’ora di misurarmi anche con dei livelli superiori, nel caso in cui fosse possibile” ha detto l’ex giocatore di Frosinone e Sassuolo tra le altre, spiegando come si senta pronto per il passaggio in un club più blasonato – si è parlato di interessamenti della Fiorentina e della Roma.

IL RUOLO - “Quest’anno ho anche fatto un ruolo un pochino differente rispetto agli altri anni. Ho giocato un pochino più avanzato, quindi ho avuto più possibilità di arrivare vicino alla porta. Inizialmente ho avuto un po’ di difficoltà nell’interpretare il ruolo, ma poi, anche studiando altri giocatori, sono riuscito ad arrivare spesso a trovarmi nelle zone importanti e sono stato anche bravo a sfruttare le occasioni. Attualmente quinto di centrocampo o terzino sono i ruoli in cui mi trovo meglio. Poi quest’anno ho giocato parecchio a destra, quindi attualmente dico che preferisco giocare a destra, però ho giocato su entrambe le fasce, non ho problemi di adattamento. Se dovessi indicare un ruolo preferito, direi quinto di centrocampo a destra” ha proseguito Zortea, sottolineando come ci siano state difficoltà nell’adattamento alla posizione più avanzata in campo, che però gli ha permesso di essere così efficace sottoporta.