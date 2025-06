Zuccon brilla con il Cosenza: la Serie A osserva il classe 2003 dell'Atalanta

21 anni compiuti lo scorso 1° aprile e un futuro roseo davanti a lui. Federico Zuccon continua a crescere in provincia in attesa della grande chiamata. Il centrocampista classe 2003 sta disputando un'ottima stagione tra i professionisti con la maglia del Cosenza, in Serie B, dopo l'esperienza in Serie C con il Lecco nella scorsa annata.

Di proprietà dell’Atalanta, Zuccon ha superato a pieni voti la prova nella serie cadetta, totalizzando finora 28 presenze tra campionato e Coppa Italia di cui ben 22 da titolare, condite da tre assist nelle sfide contro Venezia, Brescia e Sudtirol.

Il cambio in panchina con William Viali al posto di Fabio Caserta a partire dallo scorso marzo non ha inciso sul minutaggio di Zuccon, che è riuscito a confermare la fiducia dei compagni e conquistare quella del nuovo allenatore continuando a recitare un ruolo da protagonista.

Prestazioni positive che hanno attirato le attenzioni di tanti club, non solo di Serie B ma anche di Serie A, che lo stanno monitorando in vista della prossima stagione e studiano la situazione.

In estate si preannuncia, dunque, una vera e propria battaglia per accaparrarsi il centrocampista classe 2003, prodotto del vivaio dell’Atalanta e di proprietà del club orobico, pronto a spiccare il volo dopo una stagione da protagonista con la maglia del Cosenza.