C’è attesa per l’ultima giornata del Gruppo B di Euro 24 tra Albania-Spagna, che si disputerà lunedì 24 giugno alle 21:00 presso la “Dusseldorf Arena. L’attesa riguarda da vicino anche noi italiani, dal momento che le due squadre fanno parte dello stesso girone degli azzurri. Al momento il pronostico Albania Spagna sembra un gioco da ragazzi. Guardando le quote scommesse Albania Spagna si evince una certa sicurezza nel vedere gli spagnoli come vincenti:

Il nostro pronostico Albania Spagna con quote 1x2

*Le quote indicate possono subire variazioni. Le quote mostrate confermano una situazione abbastanza delineata, con la Spagna già certa del primo posto. In contemporanea si terrà la partita Croazia Italia , a cui basta un pareggio contro per chiudere al secondo posto.un’impresa che si prefigura davvero ardua, ma nel calcio nulla è scontato.

Come si poteva immaginare, la Spagna parte come nettamente favorita per questo match contro l’Albania. Apparentemente, sulla carta non c’è storia. Gli iberici sono una delle squadre che hanno maggiormente impressionato sin qui, mentre gli albanesi non sembrano in grado di impensierire i loro prossimi avversari.

Tuttavia, nel formulare il nostro pronostico Albania Spagna, riteniamo che Yamal e compagni – forti del primo posto già al sicuro dato dalle due vittorie nelle prime due partite del girone – possano concedere qualcosa alla nazionale allenata da Silvinho. L’Albania, infatti, non avrà nulla da perdere ed è probabile che si spingerà in avanti alla ricerca del gol.

Pronostico Albania Spagna con risultato esatto

In base alle nostre analisi, riteniamo che il risultato esatto di Albania Spagna di 1-3 sia tra quelli più probabili per questa partita. Ci aspettiamo una partenza a razzo da parte dell’Albania e, magari, qualche disattenzione iniziale delle Furie Rosse, che potrebbero – addirittura – passare in svantaggio. Ma, nonostante ciò, ci sorprenderebbe non vedere la Spagna vincente.

Stando al nostro pronostico risultato esatto Albania-Spagna, vi diciamo che il primo tempo potrebbe chiudersi sul parziale di 1-1, con gli iberici che usciranno fuori soprattutto nella seconda frazione di gioco.

La quota Albania Spagna risultato esatto 1-3 si colloca su una media attorno al 12:

Risultato Esatto Betway bet365 Sisal 1-1 13.10 13.00 12.00

Albania Spagna Pronostico Goal (GG)

*Le quote indicate possono subire variazioni.

Alla luce di quanto scritto nei paragrafi precedenti, riteniamo che Albania-Spagna Goal possa essere un pronostico vantaggioso sul quale puntare. Nelle prime due partite giocate, la Spagna non ha concesso gol, ma – come detto – potrebbe rilassarsi per via del primo posto matematico già conquistato. L’Albania, invece, ha trovato la rete in entrambe le partite disputate (contro la Croazia è andata a segno due volte).

Per queste ragioni, ci aspettiamo che la nazionale allenata dal commissario tecnico brasiliano, Sylvinho, predisponga una partita fortemente incentrata sull’attacco. Al momento, il segno Goal si trova a 1,91 su Betway e 1,87 su Sisal e Snai.

Albania Spagna Pronostico Primo Marcatore

Proseguiamo la nostra analisi sul pronostico di Albania Spagna provando ad individuare il giocatore che segnerà la prima rete dell’incontro. Come abbiamo detto, crediamo che la nazionale di Sylvinho abbia discrete chance di segnare il primo gol del match ed è per questo che scegliamo Armando Broja Primo Marcatore Albania-Spagna.

Dopo aver deluso all’esordio contro l’Italia, l’attaccante del Chelsea è finito in panchina nel secondo match contro la Croazia, ma potrebbe ritrovare una maglia da titolare nella terza e ultima sfida del girone. Broja 1° Marcatore è offerto su Snai a 11, su William Hill e Better a quota 10.

Albania Spagna Statistiche partite precedenti

Volgiamo lo sguardo ai precedenti tra Albania e Spagna. Nella loro storia, queste nazionali si sono incrociate in otto occasioni, di cui una sola volta in amichevole e ben sette volte in partite ufficiali. Il bilancio pende decisamente in favore delle Furie Rosse, che hanno trionfato in tutte le occasioni. Storico, in particolare, il 9-0 del dicembre 1990. L’ultimo precedente risale al 26 marzo 2022, in amichevole. In quella occasione, gli spagnoli vinsero, ma non senza soffrire, come dimostra il gol nei minuti di recupero di Dani Olmo.

Albania Spagna Probabili Formazioni

Passiamo alle probabili formazioni di Albania-Spagna:

Albania (4-3-3): Strakosha; Hysaj, Ajeti, Djimsiti, Mitaj; Asllani, Bajrami, Ramadani; Laçi, Broja, Asani. CT: Sylvinho.

Spagna (4-3-3): Unai Simon; Carvajal, Nacho, LeNormand, Grimaldo; Pedri, Zubimendi, Merino; Yamal, Joselu, Dani Olmo. CT: De La Fuente.

Il commissario tecnico dell’Albania Sylvinho dovrebbe affidarsi alla stessa formazione che ha pareggiato contro la Croazia negli istanti finali del match, eccezion fatta per Broja, che dovrebbe riprendere il posto da titolare al centro dell’attacco. A farne le spese dovrebbe essere Manaj. Tra gli spagnoli, invece, De La Fuente potrebbe optare per un po’ di sano turnover. Con la qualificazione e il primo posto già in tasca, nelle file delle Furie Rosse potrebbero trovare spazio alcune seconde linee, tra cui Grimaldo, Dani Olmo e Joselu.

Dove vedere Albania-Spagna in TV o Streaming

Il match tra Albania e Spagna, che si disputerà lunedì 24/06 alle 21:00 a Dusseldorf, sarà visibile in TV in esclusiva su Sky Sport (canali 202 e 253). Trattandosi dell’ultima giornata del Gruppo B, la partita si giocherà in concomitanza con quella dell’Italia, che affronterà la Croazia sempre alle 21. Per quanto concerne lo streaming di Albania-Spagna, sarà possibile seguire il match da smartphone o tablet sia su Now che su Sky Go.

Dove scommettere il pronostico Albania Spagna?

Per piazzare il tuo pronostico di Albania-Spagna puoi scegliere uno dei siti scommesse disponibili. La maggior parte di essi, in occasione degli Europei di calcio, ha introdotto un’apposita sezione per agevolare gli scommettitori e per offrire un palinsesto più ampio, con la possibilità di scommettere su molti tipi di eventi, come – ad esempio – chi sarà il primo giocatore a ricevere un cartellino.

Il nostro consiglio principale è di scegliere uno dei siti scommesse con quote vantaggiose, con un’app semplice, veloce, completa e che consenta di piazzare le proprie giocate anche nella modalità “Live” e un buon servizio clienti che permetta di risolvere nel giro di pochi minuti qualsiasi problematica relativa al proprio conto gioco.

I nostri consigli Scommesse su Albania-Spagna

Oltre alla scelta del sito in base ai fattori che abbiamo elencato nel precedente paragrafo, ti consigliamo di piazzare la giocata con il tuo pronostico Europei 2024 su un sito con un bonus scommesse competitivo. Ad esempio, “Ajeti riceve un cartellino” su Sisal è offerto a 3,00, mentre su Bet365 a 2,75.

Lamine Yamal Marcatore è invece offerto a 3,50 su Snai e 3,20 su William Hill.

Riguardo alle quote relative all’esito finale del match, come abbiamo detto la Spagna è nettamente favorita: il segno 2 è offerto a 1,48 su Goldbet e Better. Riguardo agli altri esiti, di difficile realizzazione, il segno X si può trovare a quota 4,75 su Snai e Betway, mentre il segno 1 a 7,80 su AdmiralBet.

Domande frequenti su Albania e Spagna

Di seguito una lista delle domande più frequenti su Albania e Spagna.

Quante volte ha partecipato agli Europei l’Albania?

Quella del 2024 è la seconda partecipazione dell’Albania in un campionato europeo. La prima c’era stata nel 2016, quando la nazionale allora allenata dal nostro Gianni De Biasi terminò la propria avventura nella fase a gironi.

Quanti Europei ha vinto la Spagna?

Assieme alla Germania, la Spagna è la nazionale che ha trionfato più volte agli Europei, ben tre. La prima nel 1964, la seconda nel 2008 e la terza nel 2012.

Quante possibilità ha l’Albania di battere la Spagna?

In base a quanto abbiamo analizzato in questo pronostico di Albania-Spagna, le chance della nazionale allenata da Sylvinho sono davvero bassissime. Più probabile, invece, che riesca a segnare almeno una rete.

Chi è il miglior marcatore nella storia della Spagna?

L’attaccante David Villa detiene il record come maggior numero di gol con la maglia delle Furie Rosse. Sono ben 56 le reti realizzati dal Guaje. Tra i calciatori in attività, il miglior realizzatore è Alvaro Morata con 36 gol.

L’Albania può superare il girone se batte la Spagna?

La risposta è “Sì”. Con una vittoria, la nazionale albanese andrebbe a 4 punti e, indipendentemente dall’altra partita del girone (Croazia-Italia), sarebbe qualificata (da vedere se come seconda o come terza ripescata).