​Allegri pensa già al futuro: per i bookie in pole la pista araba, ma prendono quota le opzioni Milan e Napoli

Dopo tre anni è finito l’bis alla. Il tecnico toscano ha chiuso la sua seconda avventura in bianconero con la vittoria della Coppa Italia e guarda già al futuro.è in pole un’esperienza nel campionato arabo, offerta a 2,50, seguita da un arrivo entro il prossimo 1° agosto al Bayern Monaco, rimasto senza tecnico dopo l’addio di Tuchel, visto a 4.50 Possibile anche una nuova esperienza in Serie A: in quota si gioca a 6 un ritorno al Milan, allenato tra tra il 2010 e il 2014, con il Napoli voglioso di cancellare un anno negativo a 7,50 volte la posta, mentre sale a 9 la prima volta come commissario tecnico di una nazionale..