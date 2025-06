Allegri torna in Serie A? La scommessa dei bookmakers: Milan avanti sulla Roma nelle quote

Dopo due giornate di Serie A, qualche panchina già traballa. Le sconfitte nella seconda giornata dimettono in discussione la permanenza a lungo termine die chi potrebbe approfittare di un cambio anticipato è Max, rimasto disoccupato dopo l'addio alla Juventus. A scommetterci sono gli esperti, che - come riporta Agipronews - offrono a quota 6 il ritorno del tecnico toscano sulla panchina rossonera, a undici anni dalla fine della sua prima esperienza (arricchita dallo scudetto nel 2011). Poco più alta la quota di un suo arrivo alla Roma, fissato a 7,50. In pole c'è un'avventura in Arabia Saudita, mentre sono più lontani il Chelsea a 9 e un incarico come ct dell'Italia al posto di Luciano, opzione che paga 12 volte la posta.