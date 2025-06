Le migliori 10 app scommesse di Giugno 2025

▶ App scommesse Gekobet: ottima per seguire i match live e streaming

Ecco lecomparatesecondo le loro principali caratteristiche e funzioni. Abbiamo testato le app scommesse e i principali fattori che migliorano l'esperienza di gioco da dispositivi mobili. Inoltre, in questa guida sono evidenziati i punti di forza e le eventuali aree di miglioramento per ciascuna app scommesse. La valutazione complessiva di elementi come la velocità di caricamento, la facilità di installazione, la risoluzione e i bonus ha generato la lista qui sotto.Chi cerca letroverà in questa guida recensioni, comparazioni e consigli. È importante sottolineare che tutte le app scommesse presentate in questa pagina condividono un elemento fondamentale: sono affidabili e sicure. Così come raccomandiamo esclusivamente siti scommesse autorizzati da AAMS, allo stesso modo, per il gioco su smartphone, consideriamo e consigliamo solo app per scommesse sportive legali.

Scommettere con l'app scommesse di Gekobet è semplice e molto intuitivo. Si possono gestire tutte le informazioni e lo status del conto direttamente dallo smartphone. L'interfaccia grafica viene aggiornata frequentemente per rendere l'esperienza mobile divertente, intuitiva e fluida. Chi non è ancora registrato su Gekobet potrà completare l'iscrizione in pochi minuti direttamente dall'app, caricando i documenti e fornendo le info necessarie.

PRO App molto veloce e leggera (12,5 MB)

Nessun bug al momento del test CONTRO iPhone richiede iOS 12 o versioni successive

▶ Miglior app scommesse live: Lottomatica e il suo palinsesto streaming

L'app scommesse calcio Lottomatica è senza dubbio la migliore per quanto riguarda le puntate live. Abbiamo notato che rispetto ad altri siti con cui concorre, offre un ampio ventaglio di quote in tempo reale, anche sugli sport minori. Lottomatica si distingue, infatti, per la varietà delle opzioni disponibili. A tutto ciò si aggiunge un’app costantemente aggiornata e ottimizzata per garantire un’esperienza fluida e affidabile. Inoltre, il bonus senza deposito di 5000€ in Play Bonus Slot (per chi si registra con SPID e CIE) rende Lottomatica una scelta eccellente per chi cerca un’app sportiva completa e competitiva.

PRO Aggiornamenti app frequenti

Ampio palinsesto quote live

Promozioni in primo piano CONTRO Layout poco accattivante

▶ NetBet app scommesse: straordinaria facilità di navigazione

Netbet, grazie alla velocità e la facilità di navigazione della propria versione mobile, entra con merito nella top 10 delle migliori app scommesse 2025. L'interfaccia dell'app prevede quattro sezioni principali. Le prime due permettono di accedere alle scommesse live e alle scommesse pre match. Notiamo grande cura nella gestione del carrello con le scommesse effettuate con due sezioni specifiche. Sembra che la NetBet app per scommesse sia stata studiata per essere utilizzata senza problemi anche dagli utenti meno esperti.

PRO App scommesse semplice e intuitiva

Accesso al palinsesto calcio immediato

Top per cashout e puntate live CONTRO Streaming Live non disponibile

▶ Snai app: top per scommesse calcio

Dalla nostra esperienza, l'app scommesse di Snai si distingue come la migliore per le scommesse calcio. Grazie al suo accesso immediato a un vasto palinsesto pre-match, questa app include sia i principali campionati sia tornei di nicchia. Anche la sezione live è di alto livello, permettendo di seguire in streaming un'ampia selezione di partite. Un altro punto di forza è la varietà di mercati disponibili sugli eventi calcistici, offrendo numerose opzioni su cui piazzare una scommessa. Questa combinazione di caratteristiche rende l'app di Snai una scelta eccellente per gli appassionati di scommesse sportive, in particolare per chi è interessato al calcio.

PRO Accesso semplice al palinsesto

Streaming live

Numero quote elevato CONTRO Assenza quote maggiorate

▶ Bet365 app scommesse: grande offerta di quote maggiorate

L'App scommesse bet365 conferma anche su smartphone le qualità che hanno reso il bookmaker celebre sul web. A nostro avviso, i principali punti di forza dell'operatore sono le quote maggiorate disponibili anche da mobile, il vastissimo palinsesto e le numerose dirette streaming. La grafica, pur privilegiando la praticità rispetto all'estetica, è ben strutturata. Notiamo, infatti, una barra orizzontale che consente di accedere facilmente ai vari sport e agli eventi in corso. L'interfaccia intuitiva rende semplice anche effettuare il cash out, un processo che risulta rapido e senza intoppi. Gli aggiornamenti dell’app sono costanti, garantendo un’esperienza utente fluida. Tuttavia, la vasta offerta si paga con una compatibilità ridotta su dispositivi meno recenti. Il credito aggiuntivo per chi si iscrive all'App scommesse bet365 è identico a quello del sito. Anche tramite app si riceve, infatti, il 100% fino a 100 euro di bonus scommesse sul primo deposito.

PRO Maggiorate disponibili anche da mobile

Palinsesto molto ricco

Numerose partite in streaming CONTRO Grafica app non accattivante

▶ App per schedine Goldbet: funzioni extra e semplicità

A nostro giudizio, l'app per scommesse di Goldbet è tra le migliori per la facilità con cui consente di gestire le schedine. Con un semplice swipe da destra a sinistra, si possono personalizzare le giocate in modo rapido e intuitivo, rendendo l’esperienza di scommessa fluida e piacevole. Inoltre, l'app offre una navigazione semplice e un'interfaccia user-friendly, ideale per chi desidera piazzare scommesse in modo veloce, anche in movimento. Goldbet rientra tra i siti scommesse con SPID quindi, anche da mobile, è possibile completare la registrazione in pochi minuti tramite identità digitale.

PRO Compilazione schedine semplice

App rapida

Promozioni visibili CONTRO Assenza welcome bonus da mobile

▶ Sisal Scommesse app: la migliore per navigabilità

L'è la migliore in termini di navigabilità ed eventi live streaming, permettendo di seguire in diretta calcio, tennis, basket e volley. Le notifiche in tempo reale e le statistiche dettagliate offrono un supporto prezioso per prendere decisioni consapevoli. Pur aspettandoci un arricchimento della sezione dedicata alle quote maggiorate , Sisal si posiziona senza dubbio sul podio delle migliori app scommesse del 2025. Inoltre, tra le novità più apprezzate della Sisal scommesse App, notiamo “Picture in Picture”. In questo modo, è possibile seguire la diretta streaming degli eventi mentre si continua la navigazione nell’app.Segnaliamo che l'app scommesse Sisal per Apple, Android e Huawei è scaricabile inquadrando il QR Code presente sul sito nella sezione "APP". Infatti, non è disponibile sul Play Store ma solo tramite il sito Sisal.

PRO Numerosi eventi streaming

Top per statistiche in tempo reale

Sezione My Bets CONTRO Sezione Maggiorate poco sviluppata

Scaricabile non da mobile store ma solo dal sito Sisal

▶ Leovegas App sulle scommesse: bonus dedicati agli utenti mobile

L'App Leovegas scommesse rappresenta la versione mobile di un operatore che si è affermato in Italia come un punto di riferimento per il casinò online. Oggi, Leovegas è altamente competitivo anche nel mondo delle scommesse sportive. Nel corso di questa evoluzione, ha mantenuto una forte "mobile first mentality," evidente nelle promozioni (ricorrenti e non) dedicate esclusivamente agli utenti mobile. A questo si aggiunge il generoso bonus di benvenuto che include due vincite potenziate del 100% fino a 500€. Sebbene il layout dell'app possa non risultare immediatamente accattivante, è tra i più ordinati e funzionali disponibili, soprattutto per chi predilige le scommesse live. In base alla nostra esperienza, l'app eccelle proprio in questo ambito, offrendo un'interfaccia che facilita l'accesso rapido alle scommesse in tempo reale.

PRO Bonus dedicati agli utenti mobile

Tra i migliori palinsesti live CONTRO Statistiche non al passo degli altri competitors

▶ App Betsson scommesse: funzioni extra sempre aggiornate

Betsson scommesse, uno dei nuovi siti scommesse, è la grande novità del betting mobile e online in Italia. Nelle ultime settimane abbiamo osservato con attenzione questa app studiando gli updates dopo il lancio di Marzo 2024. L'assenza iniziale di un'app nativa per le scommesse è stata sostituita da un servizio per gioco da mobile molto divertente anche per le funzioni extra. Spiccano nella grafica le Random Bet (le schedine già pronte) e il BetMarket, con la possibilità di copiare le schedine dei migliori giocatori.

PRO Numerose funzioni extra

Update app costanti CONTRO Assenza servizio streaming

▶ Betway applicazioni per le scommesse: quote alte anche da mobile

I punti di forza principali dell'app Betway sport sono il valore delle quote (con un payout generoso) e la presenza di numerose maggiorate. L'app si distingue anche per l'ottima accessibilità, grazie all'integrazione con tecnologie come “Face ID” e “impronta digitale,” rendendo l'accesso rapido e sicuro. La grafica dell'app riflette molto quella del sito web, garantendo una transizione fluida per chi è già abituato alla versione desktop. Lo streaming purtroppo non risulta disponibile tramite app. Tuttavia, l'app compensa con una sezione scommesse live ben organizzata, arricchita da un riquadro che mostra le statistiche e le azioni salienti delle partite in corso. Questo permette agli utenti di seguire l’andamento degli eventi e prendere decisioni informate anche in assenza di video in diretta. Complessivamente, l'app Betway scommesse si presenta come una scelta efficiente, in grado di soddisfare le esigenze di chi cerca un'esperienza di scommessa mobile user-friendly.

PRO Quote maggiorate

Payout alto

App rapida e funzionale CONTRO Assenza del live streaming

▶ App scommesse Planetwin365: ottima per gli eventi del giorno

Planetwin365 propone un'app mobile caratterizzata da un design intuitivo e funzioni avanzate. Si trova una vasta gamma di eventi sportivi, come calcio, tennis, basket e sport invernali filtrati per "eventi del giorno". Non mancano le opzioni di scommessa live per seguire l'azione in tempo reale. In particolare, si tratta di una tra le migliori app scommesse calcio, con una navigazione fluida, ottime quote e bonus per i nuovi utenti. L'app offre anche statistiche dettagliate e risultati live. Inoltre, la funzione delle scommesse cash out consente di chiudere la scommessa prima della conclusione dell'evento, offrendo maggiore controllo sul risultato. Le prestazioni sono generalmente stabili e l’interfaccia è ottimizzata per dispositivi iOS e Android, garantendo una buona esperienza anche in caso di connessioni interrotte. In generale, l'app scommesse calcio di Planetwin365 è un'opzione solida per gli appassionati di sport.

PRO Ottime quote

Funzioni avanzate

Buone prestazioni stabili CONTRO Funzione cash out poco evidente

▶ App scommesse Netwin: giocata piazzata in 5 click

La prima cosa che colpisce dell'app Netwin Scommesse è quanto sia semplice piazzare una giocata. Con cinque clic, abbiamo piazzato una scommessa multipla su due eventi delle quote Serie A.

Questa facilità è possibile grazie alla barra in alto che consente di navigare tra gli eventi principali, sempre aggiornati in tempo reale. Tuttavia, il bookmaker non offre la possibilità di guardare eventi sportivi in streaming.

PRO Piazzamento scommesse rapido

Layout accattivante

Quote Maggiorate sempre aggiornate CONTRO Assenza streaming

● ● ●

I vantaggi delle app scommesse: perché sceglierle rispetto al sito

Quali sono i vantaggi per cui scegliere un app scommesse rispetto ai siti disponibili in versione web e desktop? Certamente, la comodità di avere aggiornamenti e risultati sempre a portata di mano, non è da poco. Ma non è tutto qui; ecco cinque buoni motivi per cui potrebbe convenire scaricarle:

Comodità e accessibilità: L'app è sempre a portata di mano sul tuo smartphone, tablet o smartwatch. Questo significa che puoi scommettere in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo. Velocità: Le app sono ottimizzate per dispositivi mobili e generalmente caricano più velocemente rispetto ai siti web. Questo è particolarmente utile quando si fanno scommesse live o durante eventi in tempo reale. Funzionalità Push: Molte app di scommesse inviano notifiche push (servizio My Bets) per avvisarti su eventi in corso, aggiornamenti delle tue scommesse o offerte speciali. In questo modo rendono più facile rimanere aggiornato senza dover continuamente controllare il sito. Esperienza ottimizzata: In generale, il layout delle app è pensato per l’interazione touch, rendendo l'esperienza più fluida. Sicurezza: Le app spesso offrono un livello di sicurezza avanzato tramite autenticazionecon impronta digitale o riconoscimento facciale.

Come si scarica un’app di scommesse online

Passeremo ora alla parte più tecnica: ecco come scaricare e installare un’app scommesse sul proprio dispositivo, specificando le differenze tra sistema operativo iOS e Android. Alcuni siti scommesse dedicano al download delle app una sezione specifica nelle loro piattafome. In particolare, apprezziamo l'attenzione di William Hill verso il suo casino mobile. Gli step per scaricare e installare la loro app sono dettagliatamente descritti con screenshot e descrizione, uno per uno.

Download per utenti iOS

Servono pochi passaggi per scaricare un’app scommesse per utenti iOS. Si può partire dal sito del bookmaker preferito, accedere anche dai link presenti in questa pagina o dall'Apple Store. Nel primo caso solitamente la sezione app è ben visibile nei banner principali. Prima di scaricare l'app per le scommesse, è consigliabile verificare che il sistema operativo dello smartphone sia aggiornato e compatibile. Tuttavia, i requisiti minimi delle app scommesse non sono mai troppo onerosi e raramente si va oltre iOS 10.0, con Sisal che arriva a 14.0. Dopo aver lanciato l’app, come ultimo step, è necessario effettuare il login all'area riservata o completare la registrazione scegliendo il bonus.

Ecco dunque tutti gli step per download di un’app scommesse per utenti iOS:

Accedere all'area download da sito o Apple Store Verificare requisiti di sistema Scaricare l’app Accedere o Registrarsi

Download per utenti Android

Il Download di qualsiasi App scommesse per utenti Android richiede uno step in più rispetto a chi utilizza un dispositivo iOS. Per una questione di policy di Google Play Store relativa al casino e betting, è necessario sbloccare il download di applicazioni da fonti sconosciute. Questa è un'operazione rapida da eseguire solo una volta andando su "Impostazioni", "Sicurezza" e "Consenti l'installazione di applicazioni da fonti sconosciute". Si parte quindi dal sito web per scaricare il file APK sul dispositivo. Lanciata l’applicazione, il giocatore sceglie se registrarsi tramite pc o smartphone, considerando che potrebbe essere l’inserimento della copia del documento. Nei siti scommesse SPID questo problema non si pone, non essendo necessario il documento.

Ecco dunque tutti gli step per download di un’app scommesse per utenti Android:

Sbloccare sul proprio device il download delle applicazioni da fonti sconosciute Accedere all'area download da sito Verificare requisiti di sistema Scaricare l’app Accedere o Registrarsi

● ● ●

Le app scommesse aggiornate più di recente

Le app di scommesse sportive vengono regolarmente aggiornate per migliorare le prestazioni, introdurre nuove funzionalità e garantire la compatibilità con i dispositivi più recenti. In questa sezione, abbiamo inserito un elenco delle app di scommesse più aggiornate recentemente, con dettagli sugli ultimi update software e le licenze. La tabella sottostante mostra le date di rilascio degli aggiornamenti, nonché la compatibilità di sistema per ogni app.

App Ultimo aggiornamento Compatibilità di Sistema Media Rating App Store/Google Play Gekobet Maggio 2025 iOS 12+, Android 9.0+ 3.7 William Hill Maggio 2025 iOS 12+, Android 8.0+ 4.2 Sisal Giugno 2025 iOS 12+, Android 8.0+ 4.7 Lottomatica Giugno 2025 iOS 13+, Android 9.0+ 4.7 Leovegas Giugno 2025 iOS 14+, Android 10.0+ 4.4

● ● ●

Bookmaker con app scommesse pronostici e statistiche

Bwin, offre statistiche avanzate e interessanti statistiche Serie A; Bet365, fornisce opzioni di scommesse live e pronostici Europa League; Snai, con una sezione dedicata ai pronostici Serie B

Le app di scommesse non solo offrono la possibilità di piazzare puntate, ma includono anche strumenti utili per analizzare i pronostici, grazie a statistiche dettagliate e previsioni in tempo reale. Abbiamo selezionato, tra i principali operatori che integrano queste funzionalità, 3 bookies con alte prestazioni che possono fare al caso vostro, se cercate pronostici:Per avere accesso ai migliori pronostici e consigli, visita la nostra sezione pronostici.

● ● ●

Come scegliere le app scommesse seguendo criteri di selezione importanti

Navigabilità e semplicità

Nei prossimi paragrafi daremo consigli più specifici ai giocatori su come scegliere le app scommesse in base alle priorità personali, consiglieremo alcuni brand per ogni categoria.

Alcuni operatori mettono a disposizione degli utenti più di un’applicazione per il gioco mobile, dando la possibilità di avere un’app in esclusiva per le scommesse. Può essere un bel vantaggio come lo è poter disporre di un layout che assecondi la necessità di passare rapidamente da scommesse live a quelle prematch o alle funzioni extra, come il cash out, che richiede tempi rapidi.



Ecco quali sono le migliori app scommesse 2025 per navigabilità e semplicità:

Sisal - App in esclusiva per il betting e funzioni in esclusiva come la Smart Search per la navigazione nell’app

- App in esclusiva per il betting e funzioni in esclusiva come la Smart Search per la navigazione nell’app Gekobet - Facile accesso alle funzioni extra come le Random Bet e il Bet market

- Facile accesso alle funzioni extra come le Random Bet e il Bet market Goldbet - Area conto gioco personale molto curata e gestione delle schedine facilitata

- Area conto gioco personale molto curata e gestione delle schedine facilitata Planetwin365 - Ottime prestazioni e quote come app scommesse calcio

Sicurezza e velocità

Tutti i brand che operano attraverso la licenza dei Monopoli di Stato per il gioco a distanza vengono sottoposti a rigidi controlli e devono rispettare le normative per la tutela del giocatore, dei dati e delle informazioni sensibili. In tal senso brand storici del gioco italiano sono da sempre in prima linea offrendo app scommesse che spiccano per sicurezza, e per le performance tecniche delle stesse. Ecco dunque le migliori app scommesse 2025 per sicurezza e velocità

Snai - Quote sempre aggiornate anche negli eventi live

- Quote sempre aggiornate anche negli eventi live Sisal - Dirette streaming sempre affidabili e grazie anche alla funzione Picture in Picture

- Dirette streaming sempre affidabili e grazie anche alla funzione Picture in Picture Lottomatica - Brand di riferimento per il gioco legale, il servizio ai clienti per l’app è altamente performante

Palinsesti sportivi disponibili

Tutto lo sport a portata di mano: non è solo uno spot, ma una vera realtà nel caso di alcune app per scommesse. Di seguito elenchiamo le applicazioni che hanno il palinsesto più profondo per numero di discipline, per i campionati di calcio sui quali scommettere e per le tipologie di scommesse consentite.

Bet365 - App scommesse con il maggior numero di discipline sportive in palinsesto

- App scommesse con il maggior numero di discipline sportive in palinsesto Lottomatica - Miglior palinsesto scommesse live

- Miglior palinsesto scommesse live Sisal - Ampia scelta nella tipologie delle scommesse, anche grazie alla funzione “Quote on demand”.

Cash Out e altre funzioni speciali

Non tutti i bookmaker hanno la capacità di aggiornarsi ed inserire nelle app scommesse le funzioni speciali che un po’ alla volta migliorano l’esperienza del giocatore, soprattutto per quanto riguarda le puntate live, dove del resto si sta dirigendo il mercato del betting. Ecco i brand che secondo noi hanno lavorato meglio in tal senso.

NetBet - Il cash out è un servizio offerto da molti operatori, una delle migliori app scommesse è stata quella di NetBet.

- Il cash out è un servizio offerto da molti operatori, una delle migliori app scommesse è stata quella di NetBet. Sisal - Apriamo una piccola parentesi premiando la migliore app per le scommesse ippiche, con Sisal che conferma una qualità molto alta.

- Apriamo una piccola parentesi premiando la migliore app per le scommesse ippiche, con Sisal che conferma una qualità molto alta. Bettson - Qualche bug ancora da migliorare per l’app scommesse appena lanciata, che spicca però per alcune chicche come le Fast Bet da mobile

Eventi in live streaming

Il live streaming è un servizio fondamentale per le scommesse live e in generale per seguire le proprie giocate e alcune app per scommesse spiccano rispetto alle altre per la qualità della navigazione e la quantità di eventi disponibili.

Sisal - Valida alternative alla tv a pagamento, specie per gli amanti del tennis e del calcio estero.

- Valida alternative alla tv a pagamento, specie per gli amanti del tennis e del calcio estero. Bet365 - Palinsesto molto ricco e quando non è disponibile la diretta streaming la sezione highlights è la più curata

- Palinsesto molto ricco e quando non è disponibile la diretta streaming la sezione highlights è la più curata Lottomatica - La sezione statistiche affianca alla perfezione il servizio del live streaming. Nei nostri pronostici euro 2024 le stats sono state molto utili

Bonus e promozioni

Non deve essere solo il welcome bonus a convincere un giocatore a scaricare e iscriversi ad un app scommesse. Ad esempio abbiamo testato alcuni bookmaker sul lungo periodo, appuntando quali brand hanno lanciato promozioni ricorrenti o legati ad eventi sportivi particolari.

Leovegas - Se la promo di benvenuto è generosa ma non la più alta del mercato, l’operatore propone anche per il mobile numerose offerte spot molto vantaggiose.

- Se la promo di benvenuto è generosa ma non la più alta del mercato, l’operatore propone anche per il mobile numerose offerte spot molto vantaggiose. Sisal - Bonus benvenuto di primo livello grazie alla promo “Salva il bottino” da 20.000 euro, valida per tutti i giochi

- Bonus benvenuto di primo livello grazie alla promo “Salva il bottino” da 20.000 euro, valida per tutti i giochi Betway - Ottima offerta di quote maggiorate quotidiane, tre le migliori insieme a quelle di Bet365.

● ● ●

Confronto tra app scommesse e web app

C’è un ultimo aspetto che i giocatori devono conoscere prima di decidere quali sono le migliori app scommesse per il calcio. Non tutti gli operatori mettono a disposizione un’app per le scommesse e magari ne hanno una solo per il casino. L’alternativa è la web app che funziona direttamente da browser senza la necessità di scaricare nulla. Inoltre, in molti casi, questa garantisce è un’esperienza molto simile all’app classica.

Streaming veloce Navigazione intuitiva Memorizzazione dei dati Notifiche aggiornamenti eventi

Nessun download richiesto Layout molto simile all'app scommesse Notifiche sui bonus

● ● ●

Il nostro parere sulle app per scommesse

Giunto al termine di questa guida il lettore dovrebbe essere in grado di scegliere la migliore app scommesse 2025, anche in base al gusto personale. Le applicazioni proposte dai bookmaker sono tante, diverse tra loro e competitive a livello di intrattenimento anche con le app per il calcio e app sport in generale per i servizi che offrono. Abbiamo raccontato la nostra top 10 delle app per scommettere, ma come è evidente se è vero che possono essere molto diverse, in comune hanno la capacità di rendere molto più divertente e professionale il mondo del betting.

● ● ●

Domande frequenti sulle app scommesse

Quali sono le migliori app scommesse?

Le app scommesse sono molto diverse tra loro per le caratteristiche ma, a nostro avviso, Sisal, Snai e Lottomatica presentano quelle più efficienti.

Su quali sistemi operativi è più facile usare le app scommesse?

Le app scommesse sono adatte sia per iOS sia per Android, ma nel primo caso il dowload è di poco più rapido

Devo scaricare per forza l’app scommesse per giocare da mobile?

No. L'alternativa è la web app che permette di accedere al sito da mobile.

Esistono bonus per le app scommesse?

I bonus per le app scommesse nella maggior parte di casi sono gli stessi proposti per chi si registra o deposita da sito.