Atalanta-Fiorentina: i bookie vedono la vittoria di Gasperini, Italiano si affida a Nico Gonzalez per il colpo esterno

Domenica si chiuderà ufficialmente la Serie A con il recupero dinon giocata a marzo a causa della scomparsa del dirigente viola Joe Barone. Se i bergamaschi potranno festeggiare ancora una volta davanti ai propri tifosi la conquista dell'Europa League, i toscani devono smaltire la delusione per la Conference sfuggita di mano ai tempi supplementari.puntano decisamente sugli uomini di Gasperini, con il segno «1» proposto fra 1,45 e 1,47 contro il 6,25 del «2» e il pareggio che vale 5 volte la posta. L'Over – che ha prevalso solo due volte negli ultimi sei scontri diretti – è indicato a 1,50 in vantaggio sull'Under a 2,50.Fra i risultati esatti in pole il 2-0 e l'1-1, a 8 volte la giocata, seguiti dall'1-0 a 9. Il colpo esterno di Biraghi e compagni per 0-1 è invece quotato a 17. I bookmaker si aspettano un altro goal da Lookman – giustiziere del Bayer Leverkusen con la tripletta europea in finale – proposto a 2,05, seguito a 2,60 da De Ketelaere e Koopmeiners, a segno nell'andata a settembre. Italiano si affida invece alle reti di Nico Gonzalez, a 3,05 in lavagna, e Kouame, match winner al Franchi, a 5..