Atalanta, in arrivo Maldini? Il parere dei bookmaker nelle quote calciomercato

Quote Calciomercato: Maldini all’Atalanta? Cosa dicono i bookmaker

L’Atalanta è prima con merito nel campionato di Serie A. Il club nerazzurro ha dimostrato ancora una volta come la programmazione e l’organizzazione siano il punto forte della società. Anche durante questa estate, infatti, è stato ceduto un pezzo da 90: Teun Koopmeiners. Nonostante ciò, l’Atalanta ha ulteriormente migliorato il suo livello conducendo un campionato pazzesco e all’estero una rosa molto competitiva. Nel mercato di gennaio occhio ad altre sorprese: la ‘Dea’ ormai è un punto di arrivo per molti giocatori e, osservato dal club bergamasco da tempo. In questo approfondimento analizzeremo il'.Società sana, lungimiranza e capacità di centrare i propri obiettivi: questo è forse il segreto dell’Atalanta. Nel mercato di gennaio, potrebbe essere messo a segno un altro colpo importante ovvero Daniel Maldini. Inutile sottolineare quanto la ‘cura’ Gasperini farebbe bene al talento italiano del Monza, vista la capacità dell’allenatore di valorizzare i propri giocatori, soprattutto in zona offensiva. Sarebbe un colpo importante per l’Atalanta, sia per il presente ma soprattutto in ottica futura. I siti scommesse hanno quotatoDunque, se l’Atalanta dovesse decidere di affondare il colpo già a gennaio, l’affare potrebbe concludersi in un lasso di tempo molto breve.Prima di visionare il nostro parere su questa ipotesi, ecco due approfondimenti utili:

Il nostro parere sull'eventuale trasferimento di Daniel Maldini all’Atalanta

Se è vero che l’Atalanta dispone già di un reparto offensivo molto folto e di qualità, è altrettanto vero che Maldini andrebbe ad aggiungere delle caratteristiche specifiche che in questo momento mancano. Maldini , infatti, oltre ad essere un trequartista puro con qualità nel dribbling e gioco nello stretto, dispone di una struttura fisica e un’intelligenza tattica che potrebbe fare molto comodo alla squadra bergamasca. Per esempio, nelle partite in cui Gasperini non ha voluto dare riferimenti alle difese avversarie, ha giocato con Pasalic al posto di Retegui. Il croato oltre a garantire sostanza a livello difensivo, garantisce anche inserimenti e tempi di gioco. Ecco, questo è il ruolo che potrebbe occupare Maldini che, però, a differenza di Pasalic, aggiungerebbe estro, dribbling e velocità in più rispetto al croato.