Atalanta scatenata sul mercato, dopo Retegui si cerca un'altra punta: Beto in pole nelle quote, suggestioni Milik e Abraham

protagonista in campo e sul mercato. Dopo il 4-0 all’esordio in campionato sul campo del Lecce, si continua a lavorare per completare una rosa già competitiva, nonostante i casi Koopmeiners e Lookman. Con Bellanova ormai molto vicino, si cerca un altro tassello in attacco: su Snai il favorito è Beto, vecchia conoscenza della Serie A, in lavagna a 2,50. Si sale a 4 per Cheddira, fuori dai piani di Conte al Napoli, e per Milik, suggestione al pari di Abraham, offerto a 5.Si preannuncia, dunque, un’altra stagione da vertice della Dea. Ma non sarà facile terminare tra le prime quattro e strappare la qualificazione alla prossima Champions League. Gli esperti, infatti, vedono il piazzamento dell’Atalanta nella Top 4 a 2,10, al momento dietro a Inter (1,01), Juventus (1,15), Milan (1,35) e Napoli (1,60).