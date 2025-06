Austria Turchia: pronostico, quote, dove scommettere e promozioni

>>>⚽ Under 2.5 a 1.91 su bet365 ⚽<<<

E se fosse proprio Marcel Sabtizer a sbloccare Austria - Turchia? Su bet365 il capitano è dato primo marcatore a 8.50. Il centrocampista del Borussia Dortmund ha una media di 0,34 a partita, ha disputato tutte e 3 le gare per un totale superiore ai 270 minuti e ha segnato una rete. Austria - Turchia potrebbe essere anche la partita di Marko Arnautovic, quotato primo marcatore a 6.00 su bet365.



La punta dell’Inter ha segnato un goal su rigore, sfiorando la segnatura anche contro l’Olanda. Finora ha centrato due volte lo specchio nell’arco dei 190 minuti che ha giocato. La sua possenza fisica potrebbe essere un pericolo per gli avversari. Sul fronte turco, Kenan Yildiz potrebbe rappresentare ancora una volta un fattore. I quotisti di bet365 lo danno primo marcatore a 11.00. Osservando le sue statistiche, il gioiellino della Juve ha una media di tre tiri a partita: ci è andato vicino, può ora centrare il bersaglio.

Austria Turchia Statistiche partite precedenti

>>>⚽ Sabitzer primo marcatore a 8.00 ⚽<<<

Austria e Turchia si sono affrontate 17 volte. Tutto sommato, il bilancio è equilibrato. Gli austriaci hanno vinto 9 volte, i turchi 7 volte. Solo in un’occasione la partita è terminata in parità: è successo 6 settembre del 2011, a Vienna. In quell’occasione, Austria-Turchia terminò 0-0. Negli anni, le due nazionali hanno sfornato degli ottimi giocatori guadagnando posizioni nel ranking e stupendo molti addetti ai lavori. Tornando alle partite precedenti, l’ultimo episodio è stata una debacle per la mezzaluna per via della sconfitta per 6-1.



L’Austria a marzo in amichevole ha rifilato un punteggio tennistico alla Turchia, difficilmente prevedibile in chiave pronostici europei; tuttavia, non può non rappresentare un campanello d’allarme per Vincenzo Montella. I sultani non battono l’Austria dal 2016, anno in cui vinsero 2-1 in amichevole. L’Austria è in un buon momento di forma: ha perso solo uno degli ultimi dieci incontri disputati. La Turchia arriva agli ottavi dopo due vittorie e una sconfitta nel gruppo F.

Austria Turchia Probabili Formazioni

Quanto di buono è stato fatto fin qui deve essere confermato, per cui - come diceva Vujadin Boskov - "Squadra che vince non si cambia". Rangnick schiera Pentz in porta, con una difesa a 4 in cui ci saranno Posch e Schmid. Seiwald a centrocampo dall'inizio, in mediana accanto a Prass, con Wimmer e Grillitsch a supportare insieme a Marcel Sabitzer Marko Arnautovic.



L'ex Bologna dovrebbe essere preferito a Gregoritsch come unica punta. Montella punta su Arda Guler: per lui già un goal da cineteca in questa edizione degli Europei. In avanti dovrebbe esserci Yilmaz.



A centrocampo non ci sarà Hakan Calhanoglu. Il regista dell'Inter, squalificato, è uno dei grandi assenti di questo importantissimo face to face.



Austria (4-2-3-1): Pentz; Posch, Wober, Lienhart, Schmid; Seiwald, Prass; Wimmer, Grillitsch, Sabitzer; Arnautovic. Allenatore: Ralf Rangnick.

Turchia (4-2-3-1): Gunok; Muldur, Akaydin, Bardakci, Kadioglu; Ayhan, Ozcan; Arda Guler, Kokcu, Yildiz; Yilmaz. Allenatore: Vincenzo Montella.

Dove vedere Austria - Turchia in TV o Streaming

Austria-Turchia sarà visibile in diretta televisiva in chiaro su Rai 1 e in streaming gratuito su RaiPlay martedì 2 luglio alle ore 21.00. La telecronaca del match sarà affidata a Stefano Bizzotto e Lele Adani. Non mancheranno i collegamenti con lo studio di Roma e le analisi nel pre e post partita nonché all’intervallo. Inoltre, Austria - Turchia sarà visibile anche su Sky Sport per gli abbonati.



La piattaforma trasmette tutte le partite di questa edizione degli Europei, arricchendo quotidianamente lo show con speciali e approfondimenti. Oltre alla gara, dunque, sarà possibile guardare il pre e post partita di Austria - Turchia per saperne di più su tattiche e curiosità e per conoscere le ultime da Lipsia restando aggiornati sulle formazioni e sullo stato di forma delle due squadre che si giocano un pass per i quarti di finale della competizione. Che lo spettacolo, dunque, abbia inizio e che sia una bellissima partita!

Dove scommettere il pronostico Austria Turchia?

Puoi scommettere il tuo pronostico di Austria-Turchia ad esempio su Snai, Sisal, Betsson, bet365, GoldBet, Better, NetWin, NetBet e tutti gli altri siti di betting legali e certificati ADM. Durante gli Europei 2024, le piattaforme di scommesse online offrono ottime promozioni e un ricco assortimento di mercati nel proprio palinsesto. Andare alla ricerca delle migliori quote, cercare anche le quote maggiorate e stare poi al passo con le quote live è dunque un ottimo modo per godersi ancora meglio le partite che ci aspettano da qui al 14 luglio.



Siamo finalmente arrivati nella fase calda degli Europei e chi si registra oggi sui siti che abbiamo menzionato può anche approfittare dei migliori bonus scommesse. Un ottimo strumento per fare la prima iscrizione con un plus spendibile sul palinsesto dell’operatore. Austria - Turchia si preannuncia come una partita aperta e combattuta e sarà bello viverla dando uno sguardo alle scommesse offerte dagli operatori!















I nostri consigli Scommesse Austria Turchia

Ed eccoti i nostri consigli per le tue scommesse su Austria-Turchia, partita che consentirà a una delle due squadre di accedere ai quarti di finale. Il suggerimento è quello di munirsi di un bonus senza deposito offerto dai numerosi siti con licenza ADM in Italia e poi catapultarsi nel vivo del match. In questo articolo, ti abbiamo dato alcuni spunti tattici ma anche alcune statistiche che potresti tenere in considerazione.



I dati sui singoli giocatori, infatti, possono essere un aiuto per piazzare le tue bet dando un occhio a cosa è successo fino a qui: l’Austria, ad esempio, è riuscita nell’impresa di arrivare prima nel suo girone nonostante fosse stata sorteggiata nello stesso gruppo di Olanda e Francia.



Gli uomini di Rangnick hanno un ruolino di marcia impressionante con nove risultati utili nelle ultime dieci uscite e, soprattutto, pochi mesi fa hanno segnato ben sei reti agli avversari.

Domande Frequenti su Austria Turchia

1. Qual è il miglior piazzamento della Turchia agli Europei?

La Turchia ha raggiunto le semifinali nel 2008.

2. L’Austria si è mai qualificata ai quarti di finale agli Europei?

No, il miglior piazzamento dell’Austria nella competizione sono gli ottavi di finale raggiunti a Euro 2020.

3. Quante volte la Turchia ha partecipato agli Europei?

La Turchia ha partecipato sei volte - contando anche l’attuale edizione 2024 - agli Europei di calcio.