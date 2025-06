Le quote MotoGp su Bagnaia vincente del Mondiale Piloti

*Le quote indicate possono subire variazioni

Il Mondiale di MotoGP è ormai entrato nella fase conclusiva e le quote dei bookmaker riflettono le dinamiche di una stagione particolarmente intensa, dominata fino ad ora dalle. Entrambi i piloti si trovano in un, con prestazioni molto costanti che li hanno messi al centro della lotta per la vittoria finale. Chi è il favorito al trionfo secondo gli operatori nelle quote vincente MotoGp?. Dall'altro lato,Non si possono escludere altri contendenti come Marc Marquez ed Enea Bastianini. Marquez, ancora in fase di recupero dopo una serie di infortuni, ha l'esperienza e il talento per sorprendere nelle ultime gare. Bastianini ha avuto una stagione altalenante ma potrebbe ritrovare la forma giusta per inserirsi nella lotta per il titolo.

I siti di scommesse esaminati concordano nel considerare Bagnaia come il principale favorito per la vittoria del Motomondiale, con otto gare ancora da disputare. La sua quota media si attesta intorno a @1.50. Riuscirà il Centauro della Ducati a rispettare i pronostici dei bookies e a vincere il terzo Mondiale di fila? Prima di proseguire con la nostra analisi, vi invitiamo a consultare due dei nostri approfondimenti utili per ottenere crediti aggiuntivi per puntare sulla MotoGP:

Quote vincente Mondiale piloti MotoGp

Nelle ultime gare, la classifica piloti ha visto cambiamenti importanti. Jorge Martin è tornato al comando del mondiale ma Pecco Bagnaia è distanziato di pochissimi punti, mantenendo apertissima la sfida per il titolo. Marc Marquez ha fatto un balzo in avanti grazie a due vittorie consecutive e alla vittoria nella sprint di Aragon, riaccendendo le sue speranze di trionfo. Di seguito, analizziamo leDalle quote per il titolo mondiale piloti MotoGP offerte da tre diversi bookmaker, emerge che Pecco Bagnaia rimane il principale favorito per la vittoria finale, seguito da vicino da Jorge Martin, suo principale rivale. L’impresa appare decisamente più complessa per Marc Marquez ed Enea Bastianini, che, nonostante i recenti successi, mantengono quotazioni più elevate.

Dove scommettere sulla MotoGp

Abbiamo stilato una lista dei migliori operatori per chi desidera scommettere sulla MotoGP. La nostra selezione si basa su diversi criteri, tra cui non solo le quote proposte, ma anche i bonus offerti, la sicurezza nelle transazioni e la varietà di mercati presenti nel palinsesto.

Dove vedere la MotoGp in diretta

Le gare di MotoGP non saranno trasmesse in chiaro sulla maggior parte dei canali televisivi, poiché i, accessibile sul canale 208 per gli abbonati a Sky. Questo canale offre una copertura completa di ogni evento, partendo dalla conferenza stampa del giovedì, passando per le prove libere, le qualifiche, la sprint race, il warm up, fino alla gara della domenica. Inoltre, Sky Sport MotoGP fornisce anche approfondimenti, interviste e analisi dettagliate con esperti, team e piloti. Per chi non dispone di un abbonamento Sky, c'è l'opzione della piattaforma streaming Now TV, che permette di acquistare pacchetti giornalieri, settimanali o mensili per seguire in diretta tutti gli eventi della MotoGP. Un'alternativa gratuita è offerta da TV8, che trasmette la maggior parte delle sessioni di qualifica e delle gare in differita. Questo consente agli appassionati senza abbonamento di seguire comunque il weekend di gare, anche se non in tempo reale.