Scommesse Basket: come funzionano, i migliori siti e tipologie quote

Siti scommesse Basket, dove trovare le migliori quote sulla Pallacanestro

In questo approfondimento analizzeremo il mondo delleper capire il loro funzionamento e le diverse tipologie di quote disponibili. Il basket in Italia è uno degli sport più seguiti e si colloca tra i protagonisti del betting sportivo, subito dopo il calcio e il tennis. Per questo motivo questa guida è importante per conoscere le dinamiche sulle opportunità offerte da questo sport per gli appassionati di scommesse.Prima di analizzare nel dettaglio le tipologie di scommesse disponibili sulla pallacanestro, abbiamo redatto una lista dei. Tutte le piattaforme citate sono dotate di licenza ADM, offrono interessanti bonus benvenuto e presentano un palinsesto ampio con numerosi mercati sulla "palla a spicchi".Si ricorda che alcuni degli operatori citati offrono dei bonus senza deposito che possono essere utilizzati per piazzare delle scommesse sui match di Basket.

Analisi sui migliori siti scommesse Basket

bet365, il miglior operatore per quote sul basket

Boookmaker bet365 Bonus Pallacanestro fino a 100€ N° Competizioni 25+ Streaming ✅ Payout quote Basket 95%

Snai, ricco palinsesto e quote antepost aggiornate

In questo paragrafo esamineremo attentamente i migliori siti di scommesse per la Pallacanestro, basandoci su alcuni criteri principali quali: l'e la presenza di bonus di benvenuto o promozioni ricorrenti applicabili agli eventi di questo noto sport. Inoltre, valuteremo la varietà dei metodi di pagamento offerti e la rapidità con cui vengono processati.Dalla nostra esperienza possiamo certificare che. Oltre a offrire centinaia di quote pre-match e Antepost su tornei di alto profilo come NBA ed Eurolega, il noto bookmaker propone anche un ricco palinsesto live che include eventi minori. Il bonus bet365 di benvenuto fino a 100€ è utilizzabile sui match di pallacanestro e la piattaforma offre una vasta gamma di metodi di pagamento con tempi di elaborazione rapidi per depositi e prelievi.

Anche per il basket, Snai si distingue come leader nel settore delle scommesse, offrendo un vasto palinsesto che copre sia le principali competizioni nazionali, come LBA, Eurolega e NBA, sia campionati più di nicchia, come la Prima Divisione lettone e brasiliana.Il bonus senza deposito di benvenuto è utilizzabile sugli eventi di pallacanestro e l'offerta live è molto ricca, con quote che vanno dai classici "Testa a Testa" agli "Under/Over" e "Handicap". Più l'evento è rilevante, più opzioni di scommessa sono disponibili in tempo reale. Inoltre, Snai offre una buona varietà di metodi di pagament e garantisce transazioni rapide e sicure.

Boookmaker Snai Bonus Basket fino a 505€ N° Competizioni 20+ Streaming ✅ Payout Pallacanestro 93.70%

Betsson, quote Antepost sui giocatori e numerosi mercati live

Boookmaker Betsson Bonus Pallacanestro fino a 150€ N° Competizioni 15+ Streaming ❌ Payout quote Basket 93.70%

Lottomatica, il top bookmaker per le scommesse sull'Eurolega

Boookmaker Lottomatica Bonus Basket fino a 500€ N° Competizioni 15+ Streaming ✅ Payout Pallacanestro 93%

Goldbet, promo esclusive e streaming eccellente

Boookmaker Goldbet Bonus Pallacanestro fino a 500€ N° Competizioni 15+ Streaming ✅ Payout quote Basket 93%

Ad esempio, tra le quote vincente NBA , vi sono anche i mercati relativi al vincitore del premio Miglior Giocatore della competizione regolare e delle Finals. Inoltre, il bookmaker emergente offre una sezione live numerosi mercati live, dove è possibile effettuare puntate su mercati tradizionali come Testa a Testa o Under/Over, oltre a opzioni più specifiche, come il margine di vittoria e scommesse sui punti realizzati in ciascun quarto. Il bonus benvenuto è utilizzabile anche su eventi della pallacanestro e gli utenti possono scegliere tra una varietà di metodi di pagamento per effettuare depositi e prelievi, che includono sia carte di credito che e-wallet.Gli utenti possono scommettere su diversi mercati, che includono opzioni come testa a testa, Under/Over e combinazioni relative ai Tempi e ai quarti con il punteggio più alto. Inoltre, il bonus Lottomatica Better è valido per gli eventi di pallacanestro. Da non dimenticare l'eccellente servizio di assistenza clienti e la vasta gamma di metodi di pagamento disponibili.In occasione dei grandi eventi di pallacanestro, come le Finals NBA o la Finale di Eurolega, Goldbet propone promozioni esclusive per i propri utenti. Inoltre, il noto operatore offre un. Il palinsesto è ampio e variegato, sia per le scommesse pre-match che live. Inoltre, anche il bonus Goldbet è applicabile su multiple composte da sfide cestistiche. Da segnalare inoltre la velocità e la varietà di metodi di pagamento messi a disposizione.

Come funzionano le scommesse basket? La spiegazione delle quote disponibili

Le scommesse sul basket sono molto gettonate dai giocatori italiani. Ma come funzionano esattamente? Questa guida ha l’obiettivo di fornire una panoramica completa sul mondo delle scommesse sulla pallacanestro, tenendo presente che i mercati, le quote e le normative possono differire da un bookmaker all'altro. Nei prossimi paragrafi, esploreremo in dettaglio il funzionamento delle scommesse sul basket, illustrando le varie tipologie disponibili.

➡️ Testa a Testa (T/T)

Iniziamo con il mercato Testa a Testa, che è il più semplice Con questa tipologia di scommessa, punti su quale squadra vincerà la partita. Ad esempio, immagina una sfida tra i Lakers e i Celtics. Se le quote sono 1.75 per i Lakers e 2.10 per i Celtics, scommettendo 10 euro sui Lakers, se vincono, riceverai 17,50 euro.

➡️ Handicap

Passando all'Handicap, qui la situazione si fa interessante. Questo tipo di scommessa serve a rendere "equilibrata" una determinata sfida in cui c'è una grande favorita. Se Olimpia Milano è favorita di 5 punti, significa che deve vincere con un margine di almeno 6 punti affinché la scommessa sia vincente. D’altra parte, Sassari, con un handicap di +5, può perdere di 4 punti o meno, oppure vincere. Se scommetti su Milano e vince 101-95, hai coperto l'handicap e quindi la tua scommessa è vincente.

➡️ Under/Over match

Un'altra opzione popolare è l'Under/Over, dove scommetti sul totale dei punti segnati nella partita. Immagina che il totale sia fissato a 208.5 punti. Puoi puntare su "Over 208.5", sperando che entrambe le squadre realizzino più di quel totale, oppure "Under 208.5", per il contrario. Se la partita termina con un punteggio di 110-105, superi i 208 punti e vinci la scommessa sull’Over. Questa tipologia di giocata è inoltre disponibile sui singoli quarti e tempi di gioco.

➡️ Pari/Dispari

Un altro mercato interessante è il Pari/Dispari. Qui, scommetti se il punteggio finale sarà un numero pari o dispari. Se alla fine della partita il punteggio totale è di 102-98 (200 punti, che è pari), e avevi scommesso sul pari, vinci la scommessa. Ma se il punteggio fosse stato 100-99 (199 punti, dispari), avresti vinto scommettendo sul dispari.

➡️ Margine di vittoria

Quando si parla di Margine di Vittoria, ci sono opzioni con diversi esiti. Ad esempio, nel mercato a 7 esiti, puoi scommettere su quanto una squadra vincerà, ad esempio "Milano vince di 1-5 punti". Con un margine di 12 esiti, la varietà aumenta, permettendoti di scegliere tra molteplici scenari di vittoria.

➡️ Vincente Quarto e/o Tempo X

Se vuoi puntare su un momento specifico della partita, puoi scommettere su chi vincerà un quarto in particolare. Ad esempio, puoi effettuare una puntata sul vincente primo quarto tra Lakers e Clippers. Ai fini della scommessa, in questo caso si prende come riferimento solo l'esito del primo quarto. Simile è la scommessa sul Vincente Tempo, dove scommetti su chi vincerà un tempo specifico, ad esempio il primo tempo.

➡️ Combo Primo Tempo/Finale (HT/FT)

La scommessa HT/Finale combina il risultato del primo tempo con quello finale della partita. Devi prevedere quale squadra sarà in vantaggio alla fine del primo tempo e chi vincerà la partita. Ad esempio, se scommetti su "Lakers/Lakers", punti sulla vittoria dei Lakers sia alla fine del primo tempo e che della partita.

➡️ Supplementari Sì/No

➡️ Vincente Competizione

➡️Vincente Premio MVP

➡️Under/Over punti giocatore X

La scommessa Supplementari Sì/No ti permette di. Se scommetti "Sì", credi che la sfida terminerà in pareggio al termine del tempo regolamentare, mentre "No" significa che una squadra vincerà prima dei 40 minuti di gioco.La scommessa Vincente Competizione riguarda chi vincerà l'intero torneo o campionato, come la NBA. Ad esempio, prima dell’inizio della stagione, potresti scommettere su LA Lakers vincente titolo, e se trionfano alla fine della stagione, ricevi un payout in base alle quote stabilite all’inizio.La scommessa Vincente Premio MVP, invece, si concentra su chi sarà nominato il Miglior Giocatore della competizione. Qui scommetti su un giocatore specifico, basandoti sulle sue performance individuali durante la stagione.

La scommessa Under/Over punti giocatore X ti consente di puntare su quanti punti un singolo giocatore segnerà in una partita. Ad esempio, se il totale è fissato a 25 punti e scommetti sull'Over, il giocatore deve segnare più di 25 punti per vincere la scommessa.

➡️Under/Over Assist e Rimbalzi

Similarmente, le scommesse Under/Over assist e Under/Over rimbalzi funzionano nello stesso modo, ma si concentrano rispettivamente sul numero di assist e di rimbalzi che un giocatore riuscirà a ottenere. Ad esempio, se il totale per un giocatore è fissato a 8 assist e scommetti sull'Over, dovrà fare almeno 9 assist per vincere.



➡️Tripla Doppia Giocatore X

Questa opzione di scommessa riguarda la prestazione individuale di un giocatore.

Il mio parere sul miglior sito di scommesse Basket

FAQ scommesse Basket

Cosa vuol dire 1x2 basket?

Il termine "1x2" nel basket indica un tipo di scommessa che consente di puntare sulla vittoria di una squadra (1), su un pareggio (X) o sulla vittoria dell'altra squadra (2). Se una squadra trionfa con un margine di oltre 5 punti, il risultato è registrato come una vittoria (1 o 2). Al contrario, se la differenza di punteggio è pari o inferiore a 5 punti, il risultato viene considerato un pareggio (X). Questa tipologia di scommessa è disponibile sia prima dell'inizio della partita (pre-match) sia durante il suo svolgimento (live).

Come funzionano le schedine basket?

Le schedine sul basket seguono lo stesso principio delle scommesse sul calcio. Il giocatore ha la possibilità di selezionare due o più eventi legati alla pallacanestro per creare una scommessa multipla. In questo caso, il moltiplicatore si sviluppa moltiplicando le quote di ciascun evento scelto. Questo significa che, se ogni evento ha una quota specifica, il risultato finale sarà determinato dalla somma delle quote, aumentando così il potenziale guadagno complessivo.

Cosa vuol dire t t nel basket?

Nelle scommesse sul basket, "t t" sta per "testa a testa". Questo mercato consente di puntare su quale delle due squadre vincerà la partita.

Come funziona il handicap delle scommesse di basket?

La scommessa handicap nel basket implica il pronosticare quale squadra avrà la meglio nell'incontro, compresi eventuali tempi supplementari, tenendo conto di un handicap (espresso in punti) assegnato a una delle due squadre.