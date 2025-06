Quote calciomercato Roma, secondo i bookie può arrivare Bellanova?

Confronto quote Bellanova Roma

Quota Snai Sisal Lottomatica Bellanova alla Roma 4.00 3.00 3.50

Dettagli e caratteristiche di Bellanova

Dettagli Roma: la situazione e il possibile arrivo di Bellanova

L’andamento quote Roma Bellanova

La nostra opinione sul trasferimento

La dirigenza della Roma lavora senza sosta per regalare a De Rossi gli ultimi rinforzi della sessione estiva di calciomercato. Secondo gli ultimi rumors, uno dei possibili acquisti in casa 'giallorossa' può essere. Cosa ne pensano i bookmakers di questa possibilità? In questo approfondimento analizzeremo il loro parere con leIl campionato è già iniziato ma il calciomercato della Roma è ancora in pieno fermento. Come già accennato, la dirigenza giallorossa sta cercando di regalare a De Rossi un rinforzo per la fascia destra, e nelle ultime ore è emerso il nome di Raoul Bellanova, attualmente in forza al Torino. Questa possibilità è stata rilanciata anche dai bookmaker, che quotano il trasferimento dell'italiano alla Roma a una media di @3.50. Nella tabella che segue vi è il confrontoPrima di visionare l'approfondimento sul possibile approdo di Bellanova alla Roma e la nostra opinione, si consiglia di leggere i seguenti approfondimenti sul campionato italiano:. Tra il 2014 e il 2018, ha partecipato a numerosi tornei giovanili con la maglia del Milan. Il suo debutto in prima squadra è avvenuto nel 2018, dove ha giocato sia come difensore centrale che come terzino destro. Successivamente, ha militato nel Bordeaux, Pescara e Cagliari, prima di trasferirsi all’Inter. Con i nerazzurri, ha conquistato la Supercoppa italiana e la Coppa Italia, accumulando 22 presenze. Nella passata stagione è stato protagonista di un'ottima stagione con il Torino.Sotto la guida di De Rossi, la Roma ha concluso il campionato al sesto posto, guadagnandosi un posto in Europa League. La dirigenza giallorossa si è mossa attivamente sul mercato: non sono stati rinnovati i contratti di Spinazzola e Rui Patricio. Oltre a queste decisioni, la Roma ha effettuato vari altri movimenti di mercato. Ecco un riepilogo degli altri principali trasferimenti finora:: Dovbyk (Girona), Soulé (Juventus), Dahl (Djurgarden) Ryan (svincolato), Le Fée (Rennes), Sangaré (Lavante), Angelino (Lipsia), Kumbulla (Sassuolo), Shomuroudov (Cagliari), Solbakken (Urawa Red), Darboe (Sampdoria): Darboe (Frosinone), Belotti (Como), Aouar (Al-Ittihad), Azmoun (Bayer Leverkusen), Huijsen (Juventus), Llorente (Leeds), Lukaku (Chelsea), Renato Sanches (PSG).Nella nostra analisi delle scommesse riguardanti un possibile trasferimento di Bellanova alla Roma, abbiamo osservato che le quote sui siti di scommesse sono state ritoccate a ribasso. In particolare, Snai offre la quota più bassa, fissata a 3.00, mentre Goldbet e Lottomatica seguono con una quota di 3.50.Raoul Bellanova è un calciatore giovane di talento ma con molta esperienza già accumulata. È un esempio di esterno moderno: ha un fisico imponente, usa il piede destro e possiede eccellenti capacità offensive, come dribbling e assist. Sul piano tecnico e tattico, ha ancora ampi margini di miglioramento.: giovane, motivato a migliorarsi e ad adattarsi facilmente agli schemi e alle nuove esperienze.