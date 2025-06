Bologna: sfida nelle quote tra Italiano e Pioli per il dopo Thiago Motta, spunta anche l'opzione Sarri

Chiusa una stagione storica che ha riportato ilin Champions League sessanta anni dopo l’ultima apparizione,ha deciso di lasciare il club emiliano. Una decisione nell’aria da qualche settimana che non ha lasciato i dirigenti rossoblù sorpresi., per la sostituzione del tecnico italo-brasiliano, il grande favorito è Vincenzo, attuale allenatore della Fiorentina ma anche lui vicino all’addio, offerto a 1,30 dagli esperti, in vantaggio su Stefano, fresco di saluti con il Milan, dato di nuovo in Emilia a 2,75 su Snai. Chiude il podio in lavagna Maurizio Sarri, ancora senza panchina dopo le dimissioni rassegnate lo scorso marzo al presidente Lotito, offerto a 8 davanti a un altro “disoccupato” da pochi giorni come Roberto De Zerbi, visto a quota 10.– Sono ben 50 anni che il Bologna non aggiunge un titolo italiano nel proprio palmares. Difficile per i betting analyst che i felsinei possano vincere la prossima Serie A, un’opzione fissata a 67 volte la posta, quota che scende a 50, in caso di tricolore entro il 2027. Più alla porta invece un trionfo europeo – sempre entro il 2027 – proposto a 25.