Il bonus benvenuto Lottomatica è uno dei migliori del mercato del betting italiano. In questo approfondimento spieghiamo come funziona la promo benvenuto Lottomatica e illustreremo tutte le altre offerte messe a disposizione dal noto operatore.

Il bonus Lottomatica vince al confronto con altri operatori? Qui il nostro resoconto

Uno degli elementi notevoli del bonus benvenuto Lottomatica è il corposo credito aggiuntivo che viene erogato gratuitamente a coloro che si registrano tramite SPID (5000€ utilizzabili per il casino). Ottima anche la promo dedicata alla nuova competizione Mondiali per Club: scommetti sulle squadre aderenti e riceverai il 100% del primo deposito fino a 100€. Inoltre potrai ricevere un bonus scommesse del 100% fino a 500€.

Le possibilità di arrivare al riscatto del bonus Lottomatica sono nella media e permettono di raggiungere l’obiettivo senza sforzi straordinari. Molto apprezzabile la presenza dei piccoli bonus sport e virtual (per un totale di 50€). Altri tra i principali siti scommesse adottano strategie diverse. Ad esempio, Leovegas offre due vincite potenziate del 100% fino a 500€. Snai, invece, propone un bonus free alla registrazione, anche se di entità modesta (15€), oltre a un bonus casinò aggiuntivo che non richiede la registrazione tramite SPID.



● ● ●

Come funziona il bonus Lottomatica scommesse in dettaglio

Cominciamo dicendo che il bonus benvenuto Lottomatica si ottiene con un primo deposito di minimo 20€ (no Skrill, Neteller, OnShop).

In questo modo si ottiene un doppiobonus sport fino a 600€. Poi c’è il bonus registrazione slot di 5000€ per chi si iscrive con SPID e CIE (wagering x50).

Ecco un esempio pratico di funzionamento.

Durante la registrazione scelgo il bonus scommesse ;

Invio copia fronte retro del documento d’identità;

Entro 7 giorni dalla registrazione faccio un primo deposito min. ricarica richiesta 20 euro;

Posso riscattare il bonus sul primo deposito di 100€ giocando entro 30 giorni dalla registrazione 600€ ( requisiti di puntata 6x ) in tripla e quota singolo evento 1,50;

La somma di 100€ si gioca in multipla di almeno 4 eventi e quota singola di 2.50 ;

Posso prelevare le vincite di queste ultime giocate.

● ● ●

Come attivare il bonus Lottomatica

Per ottenere il bonus di benvenuto Lottomatica, è fondamentale fare la scelta giusta durante la fase di registrazione. È proprio in questo momento che si seleziona la promozione dedicata ai nuovi iscritti per le scommesse sportive. Successivamente, il bonus scelto verrà assegnato in base al primo deposito effettuato, senza la possibilità di modificarlo in un secondo momento.

Per avviare l’iscrizione a Lottomatica basta cliccare sull’apposito tasto “registrati” posto in alto a destra sullo schermo.

La sequenza di registrazione prevede i seguenti passi:

Scegli la modalità di registrazione preferita (tra 'Classica' e SPID); Con la registrazione classica occorre inserire i dati utili per il calcolo del codice fiscale; Poi sarà la volta dell’indirizzo di residenza e gli estremi del documento d’identità; A seguire il numero di cellulare e l’indirizzo email; Si prosegue con l'inserimento dell'eventuale codice promozionale aggiuntivo e la scelta del bonus di benvenuto; Infine, concludiamo con l’accettazione di termini e condizioni.

● ● ●

Altri bonus Lottomatica di benvenuto nella piattaforma

Come accennato, i bonus di benvenuto offerti da Lottomatica sono numerosi e li descriviamo di seguito. A queste informazioni, aggiungiamo il bonus riservato a chi si registra utilizzando lo SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale). Con questo metodo, non è richiesta alcuna validazione del conto gioco, permettendo di essere subito operativi.

Entro un'ora dalla registrazione, vengono accreditati 2000€ di Play Bonus Slot. Va sottolineato che il bonus può essere utilizzato su un vasto assortimento di slot machine, con oltre 700 titoli disponibili. I requisiti di puntata sono fissati a 50 volte l'importo del bonus e il 75% delle scommesse effettuate contribuisce al raggiungimento di questo obiettivo. Complessivamente non sono condizioni estremamente vantaggiose, ma si tratta comunque di un ottimo bonus senza deposito.



Passiamo ad esaminare gli altri bonus di benvenuto disponibili in fase di registrazione.

● ● ●

Bonus Lottomatica per il casinò e slot machine

Il bonus di benvenuto Lottomatica per il casino, si attiva selezionandolo durante la registrazione ed effettuando un primo deposito di almeno 20€ entro 7 giorni. È importante che il conto gioco sia stato validato e che non si utilizzino metodi di deposito come Skrill, Neteller e OnShop. Il bonus consiste nel 100% del primo deposito fino a un massimo di 2000€, con un ulteriore bonus di 5000€ free all'apertura del conto per chi si registra tramite SPID. I requisiti di puntata sono di 40 volte l’importo del bonus.



La promozione è valida esclusivamente per i giochi sviluppati da Games Global. Per ogni euro giocato, generalmente 0,75€ contribuiscono al soddisfacimento dei requisiti di puntata. Tuttavia, alcuni titoli di Games Global contribuiscono in misura inferiore, come indicato in una tabella specifica.

Nel complesso termini e condizioni sono nella media, non distanti, ad esempio di quelli di Betway che offre 1000€ con requisiti di puntata pari a 35x.



Bonus Lottomatica per i pokeristi

Non può mancare il bonus Lottomatica per il poker online. Dopo averlo selezionato in fase di registrazione basta anche una prima ricarica di 10€ si può raggiungere il 300% fino a 1200€ sulla prima ricarica.

L’accumulo avviene attraverso i rake spesi durante il gioco. Ogni volta che si raggiungono i 30€ di rake spesi si ottengono 18€ di bonus poker. Anche il bonus poker Snai ha un funzionamento basato sulla spesa in rake, ma con condizioni meno favorevoli, dato che con 50€ di fee spesi si ottengono 10€.

Bonus Lottomatica per giocare a bingo online

Tra le varie opzioni del bonus benvenuto Lottomatica c’è anche quello relativo al bingo. In questo caso parliamo del 50% del deposito fino a 10€. In pratica, l’unica opzione disponibile è quella di fare una ricarica di 20€, somme superiori non sono utili all’ottenimento del bonus.

Da questo punto di vista il bonus bingo di Sisal è più interessante, perché ha un limite minimo di 10€ e ci attestiamo sul 30%, ma fino a 50€ più un bonus slot di 20€.

● ● ●

Bonus Lottomatica ricorrenti: le promo per gli utenti registrati

Lottomatica mette a disposizione dei propri utenti numerose promo ricorrenti riguardanti il mondo delle scommesse. In particolare, il noto operatore offre ogni giorno delle interessanti quote maggiorate riguardanti i top campionati europei, rimborsi sulle multiple perse per un evento e un bonus multipla fino al 250%. In questo modo, Lottomatica si distingue per la sua capacità di offrire non solo bonus di benvenuto ai nuovi iscritti ma anche vantaggi per tutti gli utenti.

Bonus compleanno Lottomatica

Pur non essendo presente in modo esplicito, è presente per tutti i giocatori un bonus compleanno che varia da periodo a periodo. Inoltre possono essere offerti speciali bonus in base alle preferenze di gioco del singolo iscritto.

Bonus giornalieri Lottomatica

I giocatori possono scoprire ogni giorno una varietà di promozioni che riguardano numerosi eventi di diverse discipline sportive. Queste offerte sono in costante aggiornamento e variano continuamente per riflettere le novità del palinsesto sportivo e le opportunità di scommessa più interessanti. Per trarre il massimo vantaggio da queste promozioni, è fondamentale visitare quotidianamente la pagina dedicata ai bonus scommesse. In questo modo, gli utenti possono rimanere aggiornati sulle ultime offerte e non perdere occasioni imperdibili per ottimizzare le proprie giocate.

● ● ●

Il nostro parere complessivo sulle offerte e bonus Lottomatica

Vantaggi e Svantaggi

Dalla nostra analisi emerge chiaramente che, sia nuovi che esistenti. In particolare, il bonus di benvenuto per le scommesse rappresenta il punto di forza delle sue offerte, con la possibilità di ottenere fino a 2000€ senza deposito per le slot, disponibile per chi si registra tramite SPID. Inoltre, le promozioni ricorrenti, come le quote maggiorate e i rimborsi sulle scommesse multiple, arricchiscono notevolmente l’esperienza di gioco.In conclusione,, rendendo le sue offerte particolarmente allettanti e capaci di arricchire l’esperienza di gioco con vantaggi significativi.

Al termine della nostra recensione dei bonus Lottomatica abbiamo riassunto qui i più evidenti pro e contro di questo sito scommesse. Nella compilazione di questa lista abbiamo preso in considerazione anche il parere di giocatori che possiamo trovare su internet.

Pro Bonus Lottomatica

Importo del bonus scommesse del 100% fino a 2000€

5000€ senza obbligo di versamento con SPID e CIE

Promozioni giornaliere

Contro Bonus Lottomatica

Termini e condizioni del bonus sul primo deposito in media ma non particolarmente vantaggiosi

Wagering bonus alla registrazione con SPID alto

Bisogna visitare il sito tutti i giorni per cogliere al volo tutte le occasioni

● ● ●

Domande frequenti sui bonus Lottomatica (FAQ)

Su Lottomatica ci sono speciali codici bonus?

Al momento non sono necessari particolari codici promo da inserire per ottenere i bonus di Lottomatica.

Lottomatica offre un bonus multipla?

Sì, Lottomatica offre un bonus multipla che può arrivare fino al 250% (al 30° evento).

Lottomatica offre un bonus gratuito per le scommesse?

L’unico bonus free presente è quello legato alla registrazione tramite SPID ed è collegato alle slot machine, non alle scommesse sportive.