Limiti palinsesto : una delle condizioni più comuni è sulle quote che possono essere usate per la freebet sport: a volte sui siti scommesse sono esclusi alcuni campionati, ma può essere richiesto di scommettere solo su mercati specifici come 1X2 o Under/Over.

Limiti puntata : se indicato, il valore della scommessa freebet deve restare al di sotto di un certo limite

Limiti vincita : al giocatore viene indicato il bottino massimo che può essere sbloccato.

Quote minime : la condizione più comune. Le quote selezionate per le scommesse gratis spesso devono rispettare un valore minimo indicato, così come non sono sempre valide le scommesse singole. Le multiple devono avere anche un numero minimo di eventi, come indicato nella sezione termini e condizioni.

Validità limitata nel tempo: è importante rispettare le tempistiche richieste e giocare la scommessa entro la data di scadenza dopo l'accredito.

Le freebet sono singole scommesse sportive gratis, talvolta non facili da ottenere. In questa guida, oltre a spiegare cosa i bonus freebet e come funzionano, daremo le indicazioni precise per capire dove trovare quelle più interessanti tra i siti legali con licenza ADM. Concluderemo con qualche consiglio su come sfruttare queste promozioni, che essendo per la maggiore parte incentivi una tantum dei bookmaker, devono essere spesi con strategie specifiche.Risolviamo subito il dubbio di chi si sta chiedendo cos'è una freebet. Hai presente il detto "Il primo giro lo offre la casa"? Ecco, questo le freebet si avvicinano molto a questo concetto. Semplicemente, in un contesto di concorrenza leale, i bookmaker si sfidano a colpi di promozioni e il modo migliore per presentare il proprio palinsesto è dare la possibilità di tentare delle scommesse gratis. Queste offerte sono spesso legate a condizioni che cambiano tra i vari siti, ma la base è sempre: una quota minima per il pronostico e una tempistica da rispettare. Facciamo l'esempio delle free bet su Goldbet, che ha uno dei bonus scommesse che più di tutti ruba l’occhio. Oltre a 2.000€ per provare le slot per chi si registra tramite SPID e al 200% sulla prima ricarica e fino a 1.000€, ai nuovi utenti viene proposto un bonus scommesse sportive gratis fino ad un massimo di 25€. La promo deve essere spesa entro 7 giorni e su una multipla di almeno 6 pronostici con quota minima totale di 10.Le scommesse freebet possono essere ottenute in tanti modi: quelle più comuni sono i welcome bonus, i daily spin e i programmi fedeltà per gli utenti più assidui. Al giocatore viene accreditato sul conto del denaro che non può essere subito prelevato. Infatti, questa cifra deve essere prima puntata rispettando i termini e le condizioni che, come vedremo nei prossimi paragrafi, variano molto. Possiamo subito dire che ci può essere un tetto massimo di vincita, indipendentemente dal valore del moltiplicatore scelto, così come possono esserci freebet anche in cambio della semplice registrazione, senza che venga effettuata una ricarica.L’esempio più classico di una Freebet scommesse è quello ottenibile con ilIl quiz, dedicato ai nuovi iscritti, permette di ottenere fino a 5000€ da salvare rispondendo ad una serie di domande. Per poter prelevare l’importo accumulato, sarà necessario rigiocarlo sulle scommesse sportive gratis, con quota minima pari o superiore a 1.50 e almeno una volta entro 7 giorni dalla data di accredito.Abbiamo parlato di primo giro offerto dalla casa: per chi fosse curioso di capire come ottenere quello che può essere definito un regalo dei bookmaker ecco un esempio pratico. Una delle più interessanti promo di benvenuto tra i bonus senza deposito e quellaL'unica condizione sono i 15 giorni di tempo per ripuntare una volta il valore dell'accredito, senza particolari limiti di quota.Nelle scommesse freebet a vincita fissa il bookmaker specifica nelle condizioni che c’è un tetto massimo per il bottino che può essere generato da un bonus freebet. Cogliamo l’occasione per dimostrare che le scommesse gratis possono essere offerte anche agli utenti già registrati. Ad esempio attraverso la promo “Porta un amico” di Betflag se si invita un nuovo utente alla registrazione si ottengono fino a 10.000€ in base al volume di gioco generato dal nuovo utente, 5€ freebet Sport e 5€ freebet slot. Con l’ultima l’importo massimo convertibile è di 5€.Esistono anche Freebet slot per gli amanti del casino. Una puntata gratis deve essere soprattutto un’occasione di divertimento e forse il match perfetto arriva con My Slots di Eurobet. Chi si registra riceve una serie di bonus, compresi 5€ utilizzabili su questo gioco speciale, che permette costruire una vera e propria Slot Machine personalizzata dall'inizio alla fine, con tema, animazioni e suoni originali. Il gioco può essere poi testato gratuitamente con le free bet offerte dall’operatore.Come accade per tutti bonus le freebet sulle scommesse sportive e i pronostici possono avere dei limiti. Ecco qualche esempio:Ecco una classifica dei migliori operatori ADM per le freebet:

Un’ottima opzione per chi cerca scommesse gratis sono le Freebet di Betsson. Chi si iscrive riceve 50€ di bonus sport (distribuiti in 5 settimane, con accrediti ogni volta da 10€), oltre a 50€ per le slot. Ogni bonus deve essere giocato con una scommessa da 10€ pre match con almeno 8 pronostici, ognuno con quota minima 1.50. Le free bet hanno una validità di 5 giorni e hanno un limite di vincita di 10€.

Chi si registra su Betflag utilizzando la CIE ottiene 5 bonus freebet di importo pari a 10€ ciascuno. Ogni ticket ricevuto deve essere giocato in un'unica scommessa, in singola o in multipla, con quota totale pari o superiore a 5.00. Ogni bonus ha una scadenza di 3 giorni dall'attivazione.





Abbiamo parlato della promo di benvenuto, ma un’altra strada per vincere un freebet Eurobet è sfruttare la Ruota dei Bonus. Ogni giorno gli utenti iscritti possono accedere e provare a vincere freebet sport da 0.50€ a quota minima 2.00, così come 500€ da spendere sulle slot. Il valore dei premi viene costantemente aggiornato.Anche se gratis, le scommesse freebet devono essere utilizzate con pazienza e strategia. L’unico aspetto negativo è l’obbligo, richiesto praticamente da tutti i bookmaker, di dover giocare multiple con più eventi e con quota minima ed è quindi fondamentale trovare il giusto equilibrio tra la necessità di rispettare le tempistiche e quella di studiare con calma il pronostico. Detto questo i bonus freebet sono del tutto a vantaggio dei giocatori e come abbiamo cercato di mostrare in questa guida possono essere ottenute in molti modi, dalle promo di benvenuto a quelle ricorrenti. Le freebet sono consigliabili - ma solo sui siti legali con licenza ADM - in particolare a chi cerca una strada per approcciarsi al mondo del betting attraverso scommesse gratis.Assolutamente sì. Il denaro accreditato sul conto tramite bonus freebet deve essere rigiocato e in caso i pronostici risultino vincenti la scommessa viene pagata dal bookmaker.

Le condizioni più comuni per le scommesse gratis free bet sono il limite di vincita, le tempistiche entro le quali spendere il bonus, oltre ad una quota minima da generare con una multipla.

Per sfruttare le scommesse gratis attraverso il matched betting è necessario avere più di un conto gioco e pronosticare esiti opposti attraverso più freebet.