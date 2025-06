Brasile-Colombia pronostico e quote Qualificazioni Mondiali: il consiglio dell'esperto

Operatore Maggiorata Vinicius Jr. 1° Marcatore

Pronostico Brasile-Colombia: consiglio dell'esperto e parere dei bookies

A mio parere, il Brasile vincerà il match. La squadra di casa ha una rosa più competitiva rispetto alla Colombia e potrà contare sul supporto del suo pubblico, che spesso è un fattore determinante in queste sfide. Andrea Stefanetti

Dopo quattro mesi di pausa, le qualificazioni sudamericane per i Mondiali del 2026 tornano a essere protagoniste. Venerdì 21 marzo, all'1.45, il Brasile ospita la Colombia nel tredicesimo turno. Prima di condividere il mio pronostico e analizzare le quote dei bookmaker per il risultato esatto, vi consiglio di dare un'occhiata alla maggiorata selezionata dai nostri esperti per questo match.Ecco invece ledi tre differenti operatori:I padroni di casa si presentano al match reduci dal pareggio per 1-1 contro l’Uruguay. Gli ospiti invece hanno perso per 0-1 contro l’Ecuador.Una sfida interessante tra due nazioni ambiziose., ma i padroni di casa devono fare attenzione alla voglia di riscatto, al dinamismo e alle qualità tecniche della Colombia, che potrebbero sorprendere.Prima di visionare il parere dei bookies nelle quote risultato esatto del match valido per le qualificazioni Mondiali, ecco alcuni approfondimenti utili per piazzare delle scommesse sulla nota competizione:

Quale sarà il risultato esatto di Brasile-Colombia? L'opinione dei bookies

Entrambe le squadre hanno una forte voglia di riscatto, oltre alla determinazione di qualificarsi per i prossimi Mondiali. Dopo un'analisi accurata, uno dei. La quota più alta è proposta da Sisal a 7.50, mentre Quigioco e Betsson offrono una quota di 7.25.

Brasile-Colombia: i precedenti

Brasile Colombia: probabili formazioni

Brasile e Colombia si sono affrontate 37 volte, con un bilancio che vede 21 vittorie per i padroni di casa, 4 per gli ospiti e 12 pareggi. L'ultimo incontro, valido per la Copa America 2024, si è concluso con un pareggio 1-1.

Ecco le probabili scelte dei due tecnici in vista della sfida valida le qualificazioni dei Mondiali:



BRASILE (4-4-2): Alisson; Vanderson, Marquinhos, Gabriel Magalhaes, Alex Sandro; Savinho, Gerson, Guimaraes, Raphinha; Vinicius Junior, Rodrygo. Ct. Dorival Junior.



COLOMBIA (4-3-1-2): Vargas; Munoz, Sanchez, Lucumì, Mojica; Rios, Portilla, Arias; James Rodriguez; Luis Diaz, Duran. Ct. Lorenzo.

Dove vedere il match in streaming e in diretta tv

Brasile-Colombia, in programma nella notte del 21 marzo 2025, non sarà trasmessa in diretta TV in quanto non è prevista alcuna copertura per il territorio italiano. Tuttavia, la partita sarà disponibile in diretta streaming su OneFootball, in modalità pay-per-view.