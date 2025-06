Calciomercato Inter, arriva Maldini? Il parere dei bookmaker

Calciomercato Inter: può arrivare Maldini dal Monza?

L’Inter di Simone Inzaghi ha iniziato la stagione nel migliore dei modi, dimostrando solidità e continuità sia in campionato che in Champions League. La rosa sembra essere ben consolidata in ogni zona del campo ma con Marotta in società, bisogna sempre stare attenti al calciomercato in entrata. Infatti,. Andiamo a scoprire il parere dei bookmakers sull'eventuale approdo del fantasista italiano in nerazzurro.

Non sembrava potesse essere uno scenario praticabile vedere un Maldini in nerazzurro. Invece, sta diventando una possibilità concreta per i bookmaker. Le recenti prestazioni di Daniel, figlio della bandiera del Milan Paolo, hanno infatti generato l'interesse di diversi club per il trequartista cresciuto proprio nel vivaio rossonero. Secondo i siti di scommesse (Goldbet e Better), ci sarebbe l'Inter in pole per accaparrarsi Maldini nella prossima estate. Un passaggio in nerazzurro, con conseguente interruzione della celebre "dinastia", è quotato a 4. Segue la Juventus che invece trova quota 8, ancora dietro Milan e Napoli la cui quota è 10. Non è da escludere, però, una permanenza al Monza e la quota è pari a 1.75.

La nostra opinione sull'eventuale trasferimento di Maldini all'Inter

Una cosa è certa:. Grazie alla sua fantasia, al suo estro e alla qualità che lo contraddistinguono, ha tutte le carte in regola per brillare in qualsiasi grande squadra del nostro campionato. Ad oggi, il calcio di Thiago Motta potrebbe essere quello più adatto a lui visto il modo di occupare gli spazi che l'ex tecnico del Bologna sta trasmettendo ai suoi giocatori. Anche all'Inter, però, come seconda punta potrebbe dire la sua in quanto molto bravo a legare il gioco con i compagni proprio come fa, oggi, Marcus Thuram. Con l'inserimento in rosa di Daniel Maldini, ogni squadra ne guadagnerebbe in termini di qualità tecnica, gol e assist.