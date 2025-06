Calciomercato Juve: Skriniar arriva a gennaio? Il parere dei bookies

Skriniar alla Juventus? Cosa pensano i bookies nelle quote calciomercato

Tra poche settimane prenderà il via la sessione invernale del calciomercato, spesso definita come il mercato di "riparazione" o delle opportunità, tranne in casi particolari. È il caso della, che, a causa dei gravi infortuni subiti da Bremer prima e Cabal poi,. L’obiettivo è consegnare a Thiago Motta un nuovo innesto per la retroguardia. Numerosi sono i nomi accostati alla "Vecchia Signora": in questo approfondimento scopriremo, secondo ledei bookmakers, chi potrebbe vestire la maglia bianconera.. Ma cosa dicono i siti scommesse sul possibile ritorno del centrale slovacco in Serie A?Una quota che dimostra come ci siano diverse possibilità che il trasferimento si possa concretizzareL’ostacolo potrebbe essere l’ingaggio del difensore, che guadagna tanto e non sarebbe in linea con l’idea di investimento della società bianconera. Se queste richieste dovessero essere abbassate o si trovasse un accordo tra club, allora il trasferimento potrebbe davvero diventare realtà.

Il nostro parere sull'eventuale trasferimento di Skriniar alla Juve

Milan Skriniar ha lasciato un’impronta indelebile nel nostro campionato. Con la maglia dell’Inter è stato tra i migliori difensori della Serie A e un protagonista assoluto delle stagioni in nerazzurro. Tuttavia, al PSG sta faticando a trovare spazio in questa stagione, e un possibile trasferimento alla Juventus potrebbe offrirgli l’opportunità di rilanciare la propria carriera., già abituato al campionato italiano e in grado di integrarsi rapidamente grazie alla conoscenza della lingua e del contesto.