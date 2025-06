Top Bookmakers per scommesse sui cartellini (ammonito e quasi ammonito plus)

Se riceve un cartellino rosso diretto

Se viene ammonito o espulso il suo sostituto

Se l’ammonizione o l’espulsione avviene quando è già in panchina

Se la sanzione arriva dopo il fischio finale

Bookmaker Quote disponibili ✅ Mercati non presenti ❌ + Info Cartellino Ultra

Segna + Cartellino Ultra

Quasi Cartellino

Assist o Cartellino Secondo Cartellino del match VISITA Cartellino DUO

Quasi Cartellino

Espulsione

Allenatore Ammonito Multigol + Cartellino VISITA Ammonito Plus

Entrambi allenatori Ammoniti

Quasi Ammonito Plus

Giocatore Espulso Assist o Ammonito Plus VISITA Cartellino Tandem

1° Cartellino

Quasi Cartellino

Gol o Cartellino Entrambi allenatori espulsi VISITA Quasi Ammonito Plus

Ammonito Plus

Allenatore Espulso

U/O Cartellini Gol o Ammonito Plus VISITA Gol + Cartellino XL

Quasi Cartellino

Ammonito tempo X

1° Cartellino Ammonito dalla panchina Sì/No VISITA

Oltre ai 'Cartellini Ultra', Snai punta su combo come “Segna + Cartellino Ultra”;

Sisal propone il "Cartellino DUO" e mercati singolari come “Allenatore Ammonito”;

Goldbet offre opzioni come “Quasi Cartellino Plus”;

Eurobet spicca per varietà con “Cartellino Tandem” e “Gol o Cartellino”;

Lottomatica si concentra su “Under/Over Cartellini” e su selezioni legate agli allenatori;

Gekobet completa l’offerta con soluzioni dinamiche come “Gol + Cartellino XL” e “Ammonito tempo X”.

Tra le tipologie di scommesse calcistiche che stanno guadagnando sempre più popolarità negli ultimi mesi, spiccano quelle legate ai cartellini: ammonizioni ed espulsioni. Oggi, oltre a puntare sull’ammonizione o l’espulsione di un singolo giocatore, le piattaforme di scommesse offrono diverse varianti interessanti. In questo approfondimento, vedremo nel dettaglio(tra cui l'Ammonito Plus).Le scommesse sugli ammoniti e sui cartellini sono ormai presenti su tutti i migliori siti scommesse . Solo alcune piattaforme però offrono l’. Ma di cosa si tratta? Essa è una. La scommessa risulta vincente non solo se il giocatore indicato viene ammonito, ma anche in altri scenari:Nella tabella che segue mostriamo alcuni dei mercati cartellini disponibili su sei differenti bookmaker ADM, includendo anche nuovi siti scommesse Così come mostrato nella tabella, le scommesse sui cartellini stanno diventando sempre più creative e variegate nei principali bookmaker italiani. Vediamo insieme nel dettaglio:La tendenza è chiara: maggiore flessibilità e creatività nelle quote, per coinvolgere sempre più gli appassionati. Si ricorda che alcuni degli operatori citati offrono degli interessanti bonus senza deposito utilizzabili su diverse aree delle piattaforme.

Cosa sono le scommesse sui cartellini gialli e rossi e quasi ammonito

Cartellino Sì : la scommessa è vincente se il giocatore indicato viene ammonito o espulso durante il match.

: la scommessa è vincente se il giocatore indicato viene ammonito o espulso durante il match. Espulso Sì: la giocata risulta vincente se il calciatore selezionato viene espulso.

la giocata risulta vincente se il calciatore selezionato viene espulso. Quasi Cartellino: se il giocatore non riceve né ammonizione né espulsione, ma commette almeno un certo numero di falli (es. 2), la vincita potenziale viene comunque pagata per intero.

se il giocatore non riceve né ammonizione né espulsione, ma commette almeno un certo numero di falli (es. 2), la vincita potenziale viene comunque pagata per intero. Quasi Ammonito Plus: Scommessa dedicata ai falli di un singolo giocatore (o del suo sostituto) durante una partita. La giocata è vincente se il giocatore riceve almeno un cartellino oppure commette fino a 2 falli. Se il giocatore non prende parte all’incontro (non entra mai in campo), la scommessa viene rimborsata.

Ho trovato geniale l’introduzione del “Quasi Cartellino”. Mi è capitato spesso di puntare su un’ammonizione che poi non è arrivata, complice la clemenza dell’arbitro. Con questa nuova tipologia di giocata, invece, bastano due falli commessi dal giocatore scelto per vincere la scommessa. Un modo intelligente per premiare l’intuizione del pronosticatore quando individua un calciatore particolarmente falloso. Andrea Stefanetti

Ad esempio, in una partita tra Inter e Milan, se si scommette sull’ammonizione di Barella e il centrocampista nerazzurro riceve un cartellino giallo, la scommessa sarà vincente.Negli ultimi tempi, però, le opzioni di scommessa sui cartellini si sono ampliate, includendo nuove tipologie oltre a quelle tradizionali. Vediamo nel dettaglio come funzionano le principali:

Tutte le tipologie di scommesse ammonizioni giocatori

Ammonito Plus (Cartellino Plus): questa tipologia di scommessa riguarda l’ammonizione (o espulsione) di un giocatore selezionato o del suo eventuale sostituto. Sono validi tutti i tipi di cartellino, sia giallo che rosso, mostrati in qualsiasi momento della partita — inclusi intervallo, recupero e post gara — e anche se assegnati mentre il giocatore è in panchina. La stessa logica viene seguita dai seguenti mercati: Cartellino Ultra, Cartellino DUO o Cartellino XXL .

questa tipologia di scommessa riguarda l’ammonizione (o espulsione) di un giocatore selezionato o del suo eventuale sostituto. Sono validi tutti i tipi di cartellino, sia giallo che rosso, mostrati in qualsiasi momento della partita — inclusi intervallo, recupero e post gara — e anche se assegnati mentre il giocatore è in panchina. La stessa logica viene seguita dai seguenti mercati: . Segna + Cartellino : la scommessa è vincente se il giocatore indicato segna e riceve un cartellino (giallo o rosso) nel corso della partita.

: la scommessa è vincente se il giocatore indicato segna e riceve un cartellino (giallo o rosso) nel corso della partita. Marcatore o Cartellino : la giocata risulta vincente se il calciatore selezionato segna oppure viene ammonito o espulso.

: la giocata risulta vincente se il calciatore selezionato segna oppure viene ammonito o espulso. Assist o Cartellino : la scommessa è vincente se il giocatore indicato serve un assist oppure riceve un cartellino.

: la scommessa è vincente se il giocatore indicato serve un assist oppure riceve un cartellino. Gol o Assist o Cartellino : basta uno dei tre eventi per vincere: gol, assist o ammonizione/espulsione del calciatore scelto.

: basta uno dei tre eventi per vincere: gol, assist o ammonizione/espulsione del calciatore scelto. Ammonito nel tempo X: La scommessa è vincente se il giocatore viene ammonito entro la frazione specificata dal bookmaker.

La scommessa è vincente se il giocatore viene ammonito entro la frazione specificata dal bookmaker. 1° Cartellino : si punta sul primo calciatore che riceverà un cartellino nel match.

: si punta sul primo calciatore che riceverà un cartellino nel match. Under/Over Cartellini Squadra X: qui la scommessa è vincente se la squadra indicata superi o meno la soglia del numero di cartellini indicata dall'operatore.

qui la scommessa è vincente se la squadra indicata superi o meno la soglia del numero di cartellini indicata dall'operatore. Espulsione Allenatore : a scommessa è vincente se l’allenatore selezionato viene espulso nel corso della partita.

: a scommessa è vincente se l’allenatore selezionato viene espulso nel corso della partita. Entrambi gli allenatori espulsi: perfetta per match particolarmente accesi: la giocata vince se entrambi i tecnici vengono espulsi.

perfetta per match particolarmente accesi: la giocata vince se entrambi i tecnici vengono espulsi. 1x2 Cartellini: Si pronostica quale delle due squadre riceverà più cartellini: 1 (squadra di casa), X (pari numero), 2 (squadra ospite).

In questo paragrafo procederemo all'elenco delle, spiegando il funzionamento di questi mercati:Prima di visionare i consigli e strategie per sfruttare al meglio i mercati sui cartellini, ecco altri nostri approfondimenti che potreste trovare utili:

Strategie sulle Scommesse cartellini: i consigli di CalcioMercato

Analizza squadre e giocatori: alcune squadre hanno uno stile aggressivo; centrocampisti difensivi e difensori centrali ricevono più cartellini.

alcune squadre hanno uno stile aggressivo; centrocampisti difensivi e difensori centrali ricevono più cartellini. Controlla le statistiche arbitrali : punta su partite dirette da arbitri che mostrano una media superiore a 5 cartellini per gara.

: punta su partite dirette da arbitri che mostrano una media superiore a 5 cartellini per gara. Valuta il contesto del match : derby, scontri salvezza o partite da “dentro o fuori” tendono a generare più nervosismo e falli.

: derby, scontri salvezza o partite da “dentro o fuori” tendono a generare più nervosismo e falli. Sfrutta le scommesse live: se una squadra è in svantaggio o il clima si scalda, aumenta la probabilità di cartellini.

se una squadra è in svantaggio o il clima si scalda, aumenta la probabilità di cartellini. Gestione oculata del bankroll: non investire più del 5% del tuo budget totale su una singola giocata. Una buona disciplina finanziaria è fondamentale per giocare responsabilmente, mantenere il controllo e ridurre i rischi nel lungo periodo.

Domande Frequenti

1. Cosa significa la scommessa under/over cartellini?

2. Cosa significa la scommessa entrambe almeno 2 cartellini?

3. Esistono le scommesse sui cartellini dei giocatori?

4. Cosa vuol dire Cartellino DUO?

5. Esistono dei bonus per puntare sui cartellini?

6. Come funzionano la scommesse sulle ammonizioni ai Supplementari?

Ecco le risposte alle domande più comuni ricevute dalla nostra community sulle scommesse sui cartellini:Questa scommessa prevede di pronosticare se il numero totale di cartellini in una partita sarà inferiore (Under) o superiore (Over) a una soglia stabilita dal bookmaker.Significa che entrambe le squadre devono ricevere almeno 2 cartellini ciascuna affinché la scommessa risulti vincente.Sì, è possibile scommettere se un determinato giocatore riceverà o meno un cartellino durante la partita.Indica che la scommessa resta valida anche se il giocatore selezionato viene sostituito da un compagno: in questo caso, vale anche il cartellino preso dal sostituto.Alcuni bookmaker offrono bonus scommesse specifici su questo tipo di mercati, come cashback o quote maggiorate . Verifica sempre le offerte attive nella sezione promozioni.Le scommesse sulle ammonizioni nei supplementari funzionano come quelle durante il tempo regolamentare, ma con la differenza che alcuni operatori includono esplicitamente gli eventi che avvengono anche durante i supplementari. Quando un mercato di scommessa riguarda le ammonizioni, se l'operatore indica che il mercato è valido anche per i supplementari, significa che le ammonizioni comminate durante i 30 minuti extra (supplementari) sono considerate ai fini del calcolo delle scommesse.