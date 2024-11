Gioco Aviator: dove giocare nei casino e come funziona

Aviator è uno dei quick games più popolari nei casinò online Italiani, grazie alla sua semplicità e al potenziale di vincite elevate. Sviluppato da Spribe, Aviator si distingue per il suo ritmo di gioco veloce e la sua interfaccia interattiva e coinvolgente, permettendo ai giocatori di scommettere su un aereo che vola progressivamente più in alto. Le regole sono semplici: più a lungo l’aereo rimane in volo, maggiori saranno le vincite. Tuttavia, i giocatori devono decidere quando incassare prima che l’aereo si schianti. In seguito ecco un lista dei migliori casino con Aviator e con bonus legati a questo gioco.



Alcuni dei casino presenti nella toplist, mettono anche a disposizione dei propri utenti una demo gratis, per consentire di testare le tue strategie senza rischiare denaro reale.

Dove giocare a Aviator con soldi veri nei casinò online

Se vuoi giocare ad Aviator con soldi veri, ci sono diverse piattaforme in Italia che offrono questo gioco, disponibile sia gratuitamente sia depositando. Di seguito trovi una tabella con i casinò autorizzati e i relativi bonus casino di benvenuto Aviator per iniziare a giocare. È importante scegliere casinò affidabili che garantiscano un'esperienza sicura e responsabile. Ecco dove puoi trovare Aviator nei casinò italiani:

In questa tabella, abbiamo selezionato esclusivamente i casinò con licenza ADM che garantiscono un ambiente di gioco sicuro e legale. Per maggiori informazioni sui migliori casinò online con bonus Aviator e altre opzioni di gioco, puoi consultare la nostra guida completa.

➡️Il gioco Aviator su Snai



Su Snai, il gioco Aviator è accessibile nella sezione Slot. L’RTP del gioco su questa piattaforma è allineato allo standard del settore, garantendo una buona probabilità di vincita. Snai offre un bonus di benvenuto slot fino a €1.015, che può essere utilizzato anche per giocare ad Aviator Sisal. Utilizzando il codice promo BB_SPRIBESLOT ricevi fino a 500€ in bonus cashback valido per tutte le slot Spribe, inclusa Aviator. L’accesso al gioco tramite il portale SNAI è facile e l’interfaccia user-friendly contribuisce a un'esperienza di gioco piacevole. Il nostro parere? Snai è una delle piattaforme più affidabili per provare Aviator in Italia.

➡️Il gioco Aviator su Netbet



Su Netbet, puoi trovare Aviator nella sezione Quick Games. Con un bonus di benvenuto casino da €600 + 200 giri gratis, i nuovi giocatori possono iniziare a scommettere subito. Ma c'è di più: NetBet offre €10 extra nel bonus di benvenuto per procare la slot Aviator. Inoltre è disponibile una demo gratuita per questo gioco: l’accesso è molto semplice e l’interfaccia del sito è chiara e intuitiva. Netbet offre un'esperienza di gioco fluida per Aviator, particolarmente adatta a chi vuole provare giochi veloci senza complicazioni.

➡️Il gioco Aviator su Betsson



Su Betsson, puoi trovare Aviator nella categoria Arcade. Con un bonus di benvenuto di €200, i giocatori hanno l’opportunità di provare il gioco con una spinta iniziale. Anche su Betsson è disponibile una versione demo gratuita e il sito è molto semplice da navigare, facilitando l’accesso al gioco. Betsson è una scelta solida per chi cerca un casinò con una buona reputazione e un’interfaccia di facile utilizzo.

➡️Il gioco Aviator su Lottomatica



Su Lottomatica, Aviator è disponibile nella sezione Slot, con un impressionante bonus di benvenuto sport fino a €2.550 e un bonus benvenuto casino fino a €4.000. Lottomatica è una delle piattaforme più conosciute e sicure in Italia. Offre una versione gratuita per Aviator demo e una descrizione dettagliata del gioco e del suo funzionamento. L’accesso a questo quick game tramite Lottomatica è immediato, grazie all’interfaccia ben progettata. Lottomatica è una delle migliori piattaforme per chi cerca grandi bonus e una selezione di giochi affidabili, tra cui Aviator.

➡️Il gioco Aviator su Sisal



Su Sisal, Aviator è stato per tanto tempo in esclusiva. Infatti, questo operatore viene considerato come il casino top di gamma per gli amanti dei giochi arcade. Oggi Aviaotor è disponibile nella sezione Quick Games di Sisal. La puntata minima per Aviator Sisal è di 0,10€ per una vincita massima di 10.000€ Il sito Sisal offre Aviator sia in versione prova sia a soldi veri. Sulla pagina dedicata a questo gioco, Sisal descrive il gioco e lascia qualche dritta per i giocatori alle prime armi che vogliono provare Aviator Sisal. Se sei alla ricerca di un bonus elevato e di una piattaforma solida, questo casino online è una delle migliori opzioni per giocare ad Aviator.

➡️Il gioco Aviator su Betflag



Aviator è disponibile su Betflag nella sezione Slot, e il casinò offre un allettante bonus senza deposito fino a €1000. Anche qui troviamo una demo gratuita, anche se l'accesso a questa versione di prova risulta meno intuitivo rispetto agli altri casino. Accedendo alla pagina Aviator su Betflag e tentando di provare il gioco, sarà richiesto di effettuare il login. Si aprirà una finestra in cui una piccola dicitura "Demo" porterà alla sezione gratuita del gioco. Betflag è un’ottima scelta per i giocatori che vogliono sfruttare al massimo i bonus e divertirsi con giochi come Aviator.

➡️Il gioco Aviator su Goldbet



Su Goldbet, Aviator è disponibile nella sezione Slot, con un bonus di benvenuto fino a €3000. Il sito di Goldbet è facile da navigare e garantisce un rapido accesso al gioco in versione Aviator demo. Goldbet è una buona opzione per chi cerca un casinò con grandi bonus e un’ampia selezione di giochi, tra cui Aviator.

➡️Il gioco Aviator su Netwin



Su Netwin, Aviator è disponibile nella sezione Casinò VIP. Il sito offre un bonus di benvenuto fino a €500, con demo gratuita per questo quick game. L'accesso al gioco è intuitivo grazie all’interfaccia ben progettata. Netwin è ideale per chi cerca una piattaforma semplice da usare e con un buon bonus di benvenuto per Aviator.

➡️Il gioco Aviator su StarVegas



Su Starvegas, il gioco Aviator è disponibile nella sezione Slot e viene proposto con un allettante bonus di benvenuto che può arrivare fino a 3.300€, oltre a un bonus senza deposito di 300€. Il sito, noto per la sua affidabilità, offre anche la possibilità di provare Aviator gratuitamente grazie a una demo. Starvegas si distingue per l'eccellente esperienza di gioco che garantisce agli utenti, soprattutto con titoli innovativi come Aviator.

➡️Il gioco Aviator su Eurobet

. Il casinò offre un bonus di benvenuto fino a €1.032. Eurobet offre Aviator come demo gratuita, la piattaforma è ben strutturata e facile da navigare. Si nota una buona esperienza di gioco per Aviator, con un accesso rapido e un’interfaccia pulita.

➡️Il gioco Aviator su Vincitu

Su, ogni lunedi dalle 00.00 alle 23.59, potrai ricevere dei. Il valore totale di questo bonus arriva ad unPer usufruire del bonus occorre accedere alla slot Aviator ed avere un saldo di almeno 10€ sul proprio conto.

➡️Il gioco Aviator su Bwin

Suviene offerto un bonus dedicato allaSi tratta di una cifra aggiuntiva rispetto al loro tradizionale bonus di benvenuto casino, in cui si ricevono 100€ subito + un bonus del 100% fino a 1000€ + 50 Free Spin su Book of Ra Deluxe. Bwin garantisce un interfaccia molto semplice e intuitiva per giocare ad Aviator anche in versione demo attraverso la sua sezione Slot.

➡️Il gioco Aviator su Gioco Digitale

Ancheoffre spazio alla slot Aviator tra i suoi bonus. Infatti, il bonus di benvenuto casino di Gioco Digitale prevede un grosso mix di offerte per gli amanti dei diversi giochi da casino:+ 100€ subito senza deposito + fino a 2000€ di bonus + 500Free Spins + 5€ Bingo. Per potere usufruire del bonus Aviator Gioco Digitale, bisogna prima completare la registrazione ed effettuare il primo deposito minimo di 10€.

● ● ●

Come funziona Aviator nei casino online

Aviator è un gioco di strategia dove i giocatori puntano su un aereo che sale progressivamente. L’obiettivo è incassare prima che l'aereo si schianti. Più aspetti, maggiore sarà il moltiplicatore di vincita, ma c’è sempre il rischio che l’aereo cada e tu perda tutto. Le partite durano pochi secondi, rendendo Aviator perfetto per chi cerca emozioni rapide e intense nei casinò online. La sua semplicità, unita al ritmo veloce, lo rende molto popolare.

Grafica ed elementi speciali

La grafica di Aviator è semplice, ma efficace, con un focus principale sull’aereo che si alza e un moltiplicatore di vincite che aumenta in tempo reale. Il gioco presenta funzioni speciali, come la possibilità di piazzare due scommesse contemporaneamente, che amplia le opzioni strategiche per il giocatore. Il gameplay è estremamente coinvolgente, grazie agli elementi interattivi che rendono Aviator unico rispetto ad altri giochi da casinò.

Possibili trucchetti

Per migliorare le tue probabilità di vincita in Aviator, uno dei trucchetti è iniziare con puntate più basse per minimizzare i rischi e aumentare gradualmente l'importo man mano che acquisisci fiducia. Un altro consiglio è impostare un limite di vincita e rispettarlo: incassa quando raggiungi il tuo obiettivo per evitare di perdere tutto. Infine, gioca in sessioni brevi per mantenere la concentrazione e ridurre la possibilità di errori.

● ● ●

Aviator RTP e Vincita massima

Il RTP (Return to Player) di Aviator è fissato attorno al 97%, uno dei più alti nel mondo dei quick games. Questo significa che, nel lungo periodo, i giocatori possono aspettarsi di recuperare il 97% delle loro puntate. La vincita massima dipende dalla puntata e dal casinò, ma può raggiungere cifre notevoli. Ad esempio, con la puntata massima di 100 euro, è possibile vincere fino a €850.000 grazie al moltiplicatore massimo pari a 8.500x.

Dove giocare ad Aviator gratis nei casino

Molti casinò offrono la possibilità di giocare ad Aviator in modalità demo, consentendoti di provare il gioco senza registrazione o deposito. Questa è una grande opportunità per testare il gioco e familiarizzare con le dinamiche prima di scommettere denaro reale. Alcuni casinò che offrono la demo di Aviator sono Snai e Sisal, dove potrai provare gratuitamente il gioco e perfezionare le tue strategie.

● ● ●

Spribe: il software provider che ha ideato Aviator

Spribe è il provider che ha sviluppato Aviator, un’azienda nota per la sua capacità di creare giochi innovativi e coinvolgenti. Oltre a Aviator, Spribe è responsabile di una serie di giochi simili, che stanno guadagnando sempre più popolarità nei casinò online italiani. Il software di Aviator è ottimizzato per offrire un’esperienza di gioco fluida sia su desktop che su dispositivi mobili, garantendo una performance ottimale indipendentemente dal dispositivo utilizzato.

● ● ●

Trucchi per vincere con Aviator, il gioco dell’aereo

Per avere successo in Aviator, è fondamentale adottare delle strategie efficaci che possano aumentare le tue probabilità di vincita. Nonostante il gioco si basi prevalentemente sulla fortuna, ci sono alcuni trucchi che possono aiutarti a migliorare le tue scelte durante le partite. La chiave è sapere quando incassare e come gestire le tue scommesse. Una buona strategia ti permetterà di massimizzare le vincite, soprattutto quando il moltiplicatore sale rapidamente, riducendo al contempo il rischio di perdere tutto.

Doppia puntata

La strategia della doppia puntata è uno dei trucchi più popolari tra i giocatori di Aviator. Consiste nel piazzare due scommesse contemporaneamente: la prima scommessa viene incassata velocemente quando il moltiplicatore è ancora basso, garantendo una piccola vincita sicura; la seconda scommessa, invece, viene lasciata in gioco più a lungo, sperando di ottenere un moltiplicatore più elevato. In questo modo, anche se una scommessa fallisce, l’altra potrebbe coprire le perdite o addirittura portare un profitto.

Verifica le Statistiche

Un altro trucco importante per giocare ad Aviator è monitorare le statistiche di volo. Molti casinò online offrono la possibilità di visualizzare i risultati delle partite precedenti, permettendo ai giocatori di identificare pattern o tendenze che potrebbero ripetersi. Verificare le statistiche ti aiuterà a prendere decisioni più informate, specialmente in merito a quando incassare o quanto aspettare. Anche se non esiste una garanzia, le statistiche possono fornire una panoramica utile per ottimizzare le tue puntate.

● ● ●

Giochi simili ad Aviator in Italia

Se ti piace Aviator, ci sono altri giochi con meccaniche simili che potresti trovare interessanti nei casinò online italiani. Tra questi, i più popolari sono Crash e JetX, dove l'obiettivo è incassare prima che il moltiplicatore crolli. Anche se le dinamiche di gioco sono simili, ogni titolo ha le sue peculiarità. Personalmente, preferisco Crash per la sua grafica più dinamica e un gameplay che offre maggiori opportunità strategiche. Questa varietà nei giochi simili rende l’esperienza divertente e stimolante per chi ama i giochi a rapido ritmo.

La nostra recensione su Aviator è positiva

Dopo aver esplorato Aviator, speriamo che questa guida ti abbia aiutato a comprendere meglio le sue dinamiche e strategie. Aviator è un gioco avvincente che combina velocità e strategia, rendendolo unico nel panorama dei quick games. Ci piace particolarmente il suo RTP elevato e la possibilità di applicare strategie come la doppia puntata. A nostro avviso, è uno dei giochi migliori in Italia per chi cerca emozioni rapide con un alto potenziale di vincita. La sua semplicità, unita alla profondità strategica, lo rende una scelta eccellente.

Pro e contro su Aviator

Come ogni gioco, Aviator ha i suoi punti di forza e debolezza. Ecco una rapida panoramica sui pro e contro:

PRO RTP elevato

Gioco veloce e dinamico

Si possono applicare strategie CONTRO Assenza demo in alcuni bookies

Grafica minimalista, non adatta a chi preferisce interfacce elaborate

Nel complesso, Aviator è un gioco consigliato per chi desidera un'esperienza di divertimento rapido e potenzialmente redditizio. La sua struttura semplice e il gameplay coinvolgente lo rendono accessibile sia ai principianti che ai giocatori più esperti. Tuttavia, come in ogni gioco d'azzardo, è importante ricordare che il rischio è sempre presente, e per questo è fondamentale giocare in maniera responsabile.

● ● ●

Domande frequenti su Aviator

Aviator è affidabile?

Sì, Aviator è sviluppato da Spribe, un provider certificato che collabora solo con casinò legali e regolamentati in Italia, garantendo un gioco sicuro e trasparente.

Si può vincere davvero con Aviator?

Sì, è possibile vincere denaro reale in Aviator. Tuttavia, il gioco richiede attenzione strategica, specialmente nel sapere quando incassare per evitare perdite.

Fino a quanto si può vincere con Aviator?

La vincita massima è pari a 8.500x e la puntata massima è pari a 100 euro. Quindi, teoricamente, è possibile vincere fino a 850.000 euro.

Esistono recensioni negative su Aviator?

Alcuni giocatori trovano la grafica minimalista un po' troppo semplice, ma nel complesso, le recensioni su Aviator sono per lo più positive, grazie al suo RTP elevato e alla velocità del gameplay.