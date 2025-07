In questa guida dedicata a Plinko offriamo le recensioni delle più famose versioni del gioco. Abbiamo preparato una panoramica delle singole meccaniche e caratteristiche di ogni gioco del Plinko, spiegando come si gioca e come aumentare le possibilità di vittoria. Per rendere l'esperienza più coinvolgente e divertente, abbiamo scelto ed elencato le migliori piattaforme ADM in cui giocare a Plinko con soldi veri, sempre in totale sicurezza e dopo aver analizzato l'affidabilità dei siti che offrono Plinko.

Dove giocare a Plinko con soldi veri nei casinò online

Esistono numerose varianti di Plinko, ognuna con funzionalità e dinamiche particolari che rendono l’esperienza di gioco davvero appassionante. Nella tabella qui sotto abbiamo selezionato i migliori casinò online con Plinko a soldi veri, elencando tutte le versioni di questo quick game disponibili per ogni operatore. Abbiamo incluso solo piattaforme affidabili, con buone probabilità di vincita, per aiutarti a scegliere tra le opzioni più divertenti e vantaggiose.

Come è evidente dalla tabella, chiunque voglia giocare a Plinko a soldi veri ha un’ampia scelta. Troviamo moltissime opzioni tra cui scegliere come Plinko Go e Plinko Dare to Win, che sono le più frequenti. Ma troviamo anche bonus Plinko proposti dai casino online (come il bonus freespin di Starcasino con fino a 150 giri gratis su Pond of Plinko). Nella lista dei siti più affidabili, abbiamo considerato solo i contesti dove il gioco è legale e regolamentato secondo la normativa italiana dei Monopoli di Stato. In questo caso è garantito da ADM che l'RNG, l'algoritmo che determina casualmente le vincite, sia affidabile e certificato.

▶ Il gioco del Plinko su 888casino

888casino propone ben tre versioni di Plinko, disponibili sia in modalità demo che a soldi veri: Plinko Dare2Win, Plinko Go e la nuovissima Mega Fire Blaze Plinko firmata Playtech. Durante la nostra esperienza abbiamo testato Plinko Go e non abbiamo riscontrato alcun problema, né sulla piattaforma né nei pagamenti, accreditati regolarmente sul nostro account. Se siete alla ricerca di un sito affidabile dove giocare a Plinko senza il timore di truffa, 888casino rappresenta una scelta più che consigliata.

▶ Il gioco del Plinko su William Hill

L'unica versione Plinko disponibile su William Hill è la Mega Fire Blaze: Plinko di Playtech. Questa slot presenta un RTP fino al 96,44% con volatilità media. Non presenta jackpot ma risulta caratterizzata da divertentissime funzioni e simboli tra cui: Set, Fire Blaze, Mega Fire Blaze e Widget cronologia. Abbiamo testato Plinko su William Hill e siamo rimasti colpiti per la velocità di caricamento della piattaforma e per l'ottima esperienza di gioco.

▶ Il gioco del Plinko su Netbet

Netbet offre una doppia opzione per gli amanti del Plinkoa soldi veri ma il bonus di benvenuto da 1000€+200 free spin purtroppo non può essere usato direttamente su questi due titoli. Plinko Go e Plinko Dare2Win si confermano le due versioni più popolari del gioco, con l’opzione per l’utente di divertirsi anche in versione for fun, ma in questo caso è richiesta la registrazione per accedere alla demo. In generale, la sezione quick games di Netbet è molto ricca, e trovando conferma nelle recensioni Plinko, è affidabile al 100% su questo sito.

▶ Il gioco del Plinko su Betsson

Nell’area Arcade di Betsson è possibile trovare una selezione di giochi Plinko, ciascuno sviluppato da un provider diverso: Plinko Go di 1X2 Gaming, Plinko di Hacksaw e Pond of Plinko e Pine of Plinko di Print Studios. Questi giochi condividono una meccanica simile, basata sulla caduta di una pallina che punta a raggiungere la casella con il premio più alto, e sono disponibili in versione demo gratuita, consentendo di provarli senza alcun rischio.



Per quanto riguarda le puntate, Plinko Go e Plinko Dare2Win permettono di scommettere tra 0,10€ e 50€, mentre Pine of Plinko ha puntate comprese tra 0,20€ e 10€. Tra i tre, Plinko Dare2Win si distingue per il suo RTP del 98%, rendendolo uno dei giochi con il payout più elevato della categoria, e per la possibilità di regolare la volatilità, che consente vincite elevate, fino a 3843 volte la puntata. Tutti questi giochi sono ottimizzati per il mobile, assicurando una buona esperienza anche su dispositivi portatili. Tuttavia, nessuno dei giochi Plinko contribuisce al raggiungimento dei requisiti delle promozioni riservate ai nuovi iscritti. Nonostante ciò, tra i nuovi siti casino, Betsson è uno dei migliori per l'offerta dei giochi Plinko.

▶ Il gioco del Plinko su Lottomatica

Il casinò di Lottomatica offre la possibilità di giocare a Plinko Go, un titolo di 1X2 Gaming, all’interno della sezione Soft Games del sito. Questo gioco, caratterizzato da un ritorno al giocatore (RTP) che oscilla tra il 94% e il 96%, include due diverse impostazioni di volatilità, che consentono al giocatore di scegliere tra una modalità a bassa o alta volatilità. La vincita massima varia, quindi, da un minimo di 30 volte fino a 420 volte la posta.

Plinko Go di Lottomatica si distingue per la fluidità e per l’opzione di prova gratuita, disponibile anche senza registrazione, oltre alla modalità real money, in cui le puntate variano da 0,10€ a 50€. Recentemente, Lottomatica ha ampliato l’offerta introducendo Pine of Plinko, prodotto da Print Studios, che offre un RTP medio del 96,74%. Sfortunatamente il bonus casino di benvenuto non può essere speso su questi titoli, ma l’eventuale ricavo sì.

▶ Il gioco del Plinko su Sisal

Sisal, da sempre in prima linea nell’offerta di quick games, propone una categoria dedicata con titoli esclusivi e numerose opzioni di gioco. Tra questi, spicca anche Plinko Dare2Win, disponibile nella versione SGAtena. Risulta disponibile in modalità demo, per familiarizzare con il gioco e formarsi un’opinione su Plinko Italia prima di passare alla modalità con soldi veri. Sisal si conferma così un punto di riferimento per i giocatori italiani, offrendo un’esperienza di gioco versatile e adatta a ogni tipo di preferenza. L'unico aspetto non positivo è che il bonus senza deposito di 5.000€ con "Salva il Bottino" non è riscattabile mediante Plinko.

▶ Il gioco del Plinko su SNAI

Snai rappresenta uno dei rarissimi casino online con Plinko X di Smartsoft. Questa versione del gioco si basa su una griglia, quindi non ha linee o rulli tipici delle slot machine tradizionali. Tuttavia, offre altre caratteristiche interessanti, come i Moltiplicatori e le Funzioni Speciali. In particolare, le funzioni speciali di Plinko X sono il bonus Plinko e il moltiplicatore X. Il primo può attivarsi in modo casuale, offrendo una nuova pallina o un moltiplicatore maggiore.

▶ Il gioco del Plinko su Betflag

Betflag offre agli utenti la possibilità di scegliere tra Plinko Dare2Win e Plinko Go, disponibili sia su app sia tramite il sito, con la possibilità di testarli gratuitamente in modalità demo. Dopo un'attenta prova di entrambi i titoli, possiamo confermare che Betflag si distingue tra i casinò più affidabili per giocare a Plinko, con vincite che rispettano le indicazioni e le caratteristiche dei due giochi sviluppati da 1X2 Gaming e Hacksaw. Il punto di forza in questo caso è l’ottima piattaforma, uno dei pochi casino con spid, fattore da non sottovalutare considerando che stiamo parlando di un quick game.

▶ Il gioco del Plinko su Betway

Sul casinò online di Betway, Plinko Go è disponibile in una versione sicura e affidabile, senza problemi o anomalie riscontrate sia durante il gioco sia nelle fasi di deposito e prelievo. Il gioco, accessibile direttamente dalla sezione casinò, è disponibile sia in modalità con soldi veri che nella versione demo gratuita. Sebbene sia l’unica versione di Plinko disponibile su Betway, si tratta della più apprezzata e quella che ha raccolto il maggior numero di recensioni positive. Quindi per evitare truffe su Plinko, vi consigliamo di giocarci dalla piattaforma di questo noto operatore.

▶ Il gioco del Plinko su Goldbet

Goldbet è tra i casinò online che meritano una recensione positiva per l'offerta di Plinko a soldi veri. In questo caso, il gioco è disponibile nella sezione dei soft game, e il titolo scelto dal brand è Plinko Go, probabilmente la versione più popolare del gioco, grazie alla possibilità di scegliere tra 8, 10, 12 o 14 file di birilli, variando così il numero di premi disponibili. Come su Lottomatica, l’RTP oscilla tra il 94% e il 96%, con puntate che vanno da 0,10€ fino a 50€. Recentemente, Goldbet ha introdotto anche Pine of Plinko, una variante molto apprezzata del classico Plinko. Entrambe le versioni sono disponibili in modalità demo gratuita, accessibile anche senza registrazione, offrendo un’opportunità ideale per provare il gioco senza impegno.

▶ Plinko il gioco su Eurobet

▶ Il gioco del Plinko su Starcasino

e si distingue per la semplicità e fluidità del gameplay. Durante il test effettuato, non sono stati riscontrati problemi di caricamento e l’esperienza di gioco è risultata scorrevole, senza interruzioni o rallentamenti. Il funzionamento è intuitivo: la pallina cade dall'alto del tabellone, rimbalzando sui pioli fino a raggiungere una delle caselle inferiori, ognuna delle quali offre un moltiplicatore di vincita diverso. Gli utenti possono regolare facilmente l'importo della puntata, rendendo il gioco accessibile sia a chi preferisce giocare con importi ridotti, sia a chi cerca vincite più consistenti. La pagina dedicata a Plinko disponibile su Eurobet è davvero ben strutturata. Troviamo un'introduzione al gioco, la spiegazione del suo funzionamento con menzione all'RTP (92,03%) e riferimenti storici.

La particolarità della versione Plinko a soldi veri di Starcasino è la sua unicità: una versione Starcasino Original, prodotto da di Hacksaw Gaming e in esclusiva per questo operatore. Inoltre, qui la puntata massima può arrivare a 100€ e quindi il sito potrebbe essere preferito dai giocatori più esperti che possono permettersi budget più generosi. Ovviamente sia per Plinko Go sia per Plinko Dare2Win le puntate possono partire da un minimo di 0,10€ e si può giocare gratis con la demo dimostrativa. In questo caso la categoria di riferimento è denominata “Arcade” e non può passare in secondo piano il fatto che il bonus cashback di benvenuto pari al 50% fino ad un massimo di 2.050€ può essere speso anche su questi due titoli.

▶ Recensioni Plinko su Gekobet

Gekobet offre quattro versioni di Plinko ma ci soffermiamo in particolare su due. La prima è Plinko Go di 1x2, con opzioni personalizzabili e dinamiche. La seconda è Pine of Plinko di Relax Gaming, che aggiunge bonus e moltiplicatori per un'esperienza ancora più coinvolgente. Dalla nostra esperienza non abbiamo avuto alcun tipo di problema sia nel caricamento dei due giochi che nei pagamenti, sempre puntuali e precisi. Possiamo dire che Gekobet sia il casino ideale per giocare a Plinko in modo sicuro, con la possibilità di ottenere un ricco bonus benvenuto.

▶ Recensioni sul gioco Plinko di SignorBet

Signorbet è uno dei pochi casinò in Italia che consente di giocare a Plinko X in modo sicuro. Questa slot machine, sviluppata dal team di Smartsoft Studio, si distingue per la sua semplicità d’uso. Prima di ogni round, il giocatore può scegliere l’importo della puntata, regolando il valore con i pulsanti "Meno" e "Più" oppure inserendolo manualmente secondo le proprie preferenze. Su SignorBet inoltre, è possibile provare PlinkoX in maniera gratuita anche senza effettuare il login. Dopo aver testato il gioco su questo casinò, possiamo ribadire che non abbiamo riscontrato nessun problema sia nel caricamento che nel pagamento delle vincite.

▶ Il gioco del Plinko su Planetwin365

Il casino online di Planetwin365 ci dà la possibilità di presentare una versione alternativa e meno nota di Plinko, ovvero Prospector's Plinko, prodotto da Gaming Corps. In questo caso le file variano da 8 a 16, si possono lanciare fino a 10 palline in contemporanea (scelta che sconsigliamo agli utenti non esperti) e la puntata per ogni sfera va da 0,20€ a 50€. Ottimi sia l'RTP del 97,17% sia la vincita massima, che arriva a 3200 volte l'importo versato. L’altra opzione per gli amanti del gioco è il già citato Plinko Go e in entrambi i casi abbiamo potuto giocare anche gratis.

● ● ●

Come funziona Plinko?

Abbiamo parlato di alcune versioni del gioco online Plinko ed entreremo nel dettaglio più avanti, anche se le differenze nelle diverse varianti prodotte sono minime. Tuttavia, ogni provider ha personalizzato Plinko a soldi veri dando maggiori o minori margini di puntata, qualche libertà in più nell’impostazione della volatilità e nella vincita massima e ovviamente nel gameplay. Nei prossimi paragrafi daremo indicazioni generali che possono permettere di padroneggiare tutte le versioni.

Da dove cominciare: le basi del gioco

Che si scelga la versione gratis o a soldi veri Plinko di base è un quick game molto facile da capire. Lo scopo del gioco è far cadere una pallina dal vertice di una piramide di pioli, con la sfera che rimbalzerà fino alla base: questa è divisa in vari settori, con moltiplicatori più o meno generosi. I premi più ricchi sono distribuiti verso gli angoli della piramide, mentre se la pallina si dirige verso il centro non si otterranno grandi vincite. Nel gioco, che non ha free spin gratis, spicca la possibilità di impostare prima di ogni spin il rischio (di fatto la volatilità della slot) tra basso, medio e alto, il numero di pioli, oltre ovviamente al valore della puntata iniziale.

Grafica e moltiplicatori delle diverse versioni

Il richiamo al gioco da tavola nato in Giappone è forte nella versione casino online di Plinko. Tutte le varianti hanno una grafica molto semplice che ricorda i primi giochi arcade, anche se poi non mancano dettagli che caratterizzano i diversi titoli, come la colonna sonora. Plinko Go è la versione più diffusa, con moltiplicatore massimo di 420X, ovvero fino 2.100€. Si fa un bel salto di livello con Plinko Dare2Win, con un moltiplicatore di 3843x e una vincita massima di 384.300€.

Utili trucchetti per aumentare le possibilità di vittoria

Rispetto alle slot classiche, con Plinko si può avere maggiore controllo della partita e ottenere vincite generose. Ad esempio, avendo sotto controllo la volatilità, si gestisce al meglio il budget, fattore da non sottovalutare se si gioca a Plinko a soldi veri.

Inoltre, per ottimizzare le puntate, si può scegliere la versione di Plinko con l'RTP migliore (dal 94,% al 98%). Questo discorso vale solo per i siti legali: in quelli che non hanno il logo ADM, il rischio che Plinko sia una truffa è alto.

Infine, un altro trucco per aumentare le chance per vincere, sta nella scelta delle caselle. Tipicamente, le caselle con i premi più alti sono ai lati estremi della tavola, dove il disco ha meno probabilità di cadere. Inoltre, le vincite più comuni sono quelle centrali, con moltiplicatori piccoli (es. 1.1x, 1.5x, ecc.).

Elementi speciali da tenere in mente

Una delle funzioni più interessanti di Plinko è la possibilità di lanciare più palline contemporaneamente. Questa opzione non solo rende l’esperienza di gioco più dinamica e coinvolgente, ma permette anche di moltiplicare le potenziali vincite in un singolo round. Tuttavia, proprio per la natura veloce e imprevedibile del gioco, consigliamo di prestare attenzione al valore della puntata assegnato a ciascuna pallina. Come abbiamo visto anche nella varie recensioni di Plinko, giocare con più palline può rapidamente aumentare l'importo totale scommesso. Per questo motivo, è preferibile mantenere puntate più contenute per ogni lancio, così da godersi l’azione senza correre rischi eccessivi.

Plinko è una truffa? Come giocare in sicurezza a soldi veri

Il gioco Plinko non è una truffa se giocato su siti casino con licenza ADM (AAMS). È fondamentale, infatti, riconoscere e scegliere piattaforme affidabili, come quelle autorizzate da ADM. Le comuni lamentele su Plinko, come le difficoltà nel prelevare o i giochi sbilanciati, derivano dalla scelta di siti non regolamentati. Questi, infatti, non rispettano sempre il payout e i contratti con i giocatori. Per evitare problemi e vincere in modo sicuro, è essenziale giocare solo su operatori legali e controllati.

● ● ●

Top Casinò con Plinko AAMS (ADM)

Per facilitare la ricerca delle migliori piattaforme con licenza ADM che offrono il gioco Plinko nelle sue varie versioni, abbiamo stilato un elenco di operatori che si sono distinti per la varietà di slot e giochi disponibili, i bonus offerti, la sicurezza e la facilità di navigazione.

● ● ●

Tutte le varianti di Plinko soldi veri in Italia

Il gioco Plinko a soldi veri ha tanti fratelli, ma non esistono gemelli. Seppur molto simili tra loro, ogni versione del quick game ha grafica, colonna sonora e funzioni di personalizzazione specifiche. La scelta su quale sia il miglior Plinko in Italia è per forza personale, ma a nostro giudizio Plinko Go è quello che dà maggiori margini per gestire il rischio. Un piccolo riassunto sui vari giochi disponibili potrà aiutare la scelta del lettore.

➡️ Plinko Go 1X2gaming



Plinko Go è stato prodotto da 1X2 gaming nel 2023. La novità rispetto alle versioni precedenti è una grafica meno noiosa e la possibilità di ottenere vincite molto frequenti con la modalità rischio bassa. L’RTP va dal 94% al 96% anche in base alla strategia del giocatore, non è il dato più alto ma resta comunque generoso. Sono tutte caratteristiche che hanno reso Plinko Go la versione più popolare del gioco.

Puntata minima: 0,10€

Puntata massima : 50€

Vincita massima : 420x

Funzioni speciali: Volatilità regolabile

Produttore : 1X2 gaming

Caratteristica grafica: Colori accesi e divertimento sicuro

➡️ Plinko Dare2Win Hacksaw Gaming

Puntata minima: 0,10€

Puntata massima : 100€

Vincita massima: 3843x

Funzioni speciali: lancio 1000 palline

Produttore: Hacksaw Gaming

Caratteristica grafica: stile classico arcade

➡️ Plinko Spribe

Puntata minima : 0,10€

Puntata massima : 100€

Vincita massima : 555x

Funzioni speciali : volatilità gestibile con i colori

Produttore : Spribe

Caratteristica grafica: colori accesi

➡️ Plinko Gaming Corps

prodotto dalla Hacksaw Gaming spicca per la. Rispetto a Plinko Go sale fino 100€ la puntata massima consentita e l’RTP è assai variabile ma supera anche il 98%. Meno curata la grafica.Il Plinko prodotto dalla Spribe è uno dei primi e per caratteristiche è molto simile a Plinko GO, con un RTP un po’ più alto (97%), una grafica meno curata e una. La volatilità può essere modificata rapidamente impostando il livello di rischio attraverso 3 colori differenti.



Il Plinko di Gaming Corps è probabilmente la versione grafica più semplice del gioco, ma va detto che non è questo il primo dettaglio che un giocatore cerca in Plinko. L’RTP è del 97%. Le linee di caduta possono variare da 8 a 16 e con moltiplicatore vincita massimo pari a 3200x.

Puntata minima : 0,20€

Puntata massima : 50€

: 50€ Vincita massima : 3200x

: 3200x Funzioni speciali : lanciare fino a 10 palline in contemporanea

: lanciare fino a 10 palline in contemporanea Produttore: Gaming Corps

Gaming Corps Caratteristica: stile grafico molto minimale

➡️ PlinkoX di Smartsoft Gaming



PlinkoX di Smartsoft è una versione moderna del classico gioco Plinko. In questa variante, una pallina rimbalza su una griglia triangolare fino a fermarsi in una casella che assegna un moltiplicatore di vincita, che può arrivare fino a 1000x. Il gioco introduce tre diverse palline, ciascuna con moltiplicatori esclusivi, e offre un'esperienza fluida e ottimizzata per dispositivi mobili, rendendolo perfetto per giocare ovunque.

Puntata minima : 0,10€

Puntata massima : 100€

: 100€ Vincita massima : 1000x

: 1000x RTP : 97%

: 97% Produttore: SmartSoft Gaming

SmartSoft Gaming Caratteristica: stile grafico accattivante

➡️ Plinko di Print Studios

Puntata minima : 0,20€

: 0,20€ Puntata massima : 50€

: 50€ Vincita massima : 10.000x

: 10.000x Funzioni speciali : Potenziamento Scatter

: Potenziamento Scatter Produttore : Print Studios

: Print Studios Caratteristica: design grafico minimalista e intuitivo

è un'affascinante interpretazione del classico gioco Plinko, sviluppata da. Questo titolo si distingue per il suo design grafico semplice e accattivante. Con un RTP (Return to Player) di circa il 96%, offre buone probabilità di vincita. Il gioco presenta un moltiplicatore di vincita massimo di 10.000x, creando opportunità significative per guadagni elevati.

● ● ●

Plinko recensioni: il parere dei nostri esperti

Di seguito sono riportate le recensioni di due esperti del mondo del gambling online riguardo l'affidabilità e la giocabilità di due varianti di Plinko: Dare2Win e Plinko Go.

Nella mia personale esperienza mi sono trovato molto bene a giocare su Plinko Dare2Win su Netbet, quello che per me è il miglior Plinko. Ho deciso di affidarmi a questo bookmaker con licenza ADM per evitare siti truffa e affidarmi ad una piattaforma sicura e che paghi rapidamente. Confermo che anche la versione demo aiuta ad imparare a gestire il bankroll per un gioco responsabile quando si passa alla versione con soldi veri. Alessandro Pallotta

Per giocare a Plinko Go, per me in assoluto il miglior Plinko, ho scelto Betflag, che mi ha garantito un'esperienza fluida e sicura. Le vincite sono state accreditate immediatamente sul mio conto gioco, rendendo l'intera esperienza molto positiva. Per familiarizzare con le regole del gioco, consiglio di provare la versione Demo, che ho trovato davvero comoda e utile. Elena D'Angelo

Plinko recensioni finali: la nostra conclusione è positiva

Per concludere, giocare a Plinko sui casinò online autorizzati con licenza ADM è stata per noi un’esperienza divertente e piacevole, senza rischiare alcuna truffa. Conferiamo che Plinko si distingue per le sue regole intuitive, l’immediatezza del gameplay e la possibilità di calibrare il rischio in base alla propria strategia. Queste caratteristiche lo rendono ideale sia per i principianti, che vogliono provare un gioco semplice e coinvolgente, sia per i giocatori esperti, che cercano un controllo maggiore sulla volatilità e sui potenziali moltiplicatori.



Per tutti questi motivi, consigliamo Plinko come uno dei migliori Quick Games oggi disponibili nei casinò online regolamentati.



● ● ●

Domande frequenti su Plinko

Plinko è affidabile?

Plinko è affidabile se giocato sui casino online che hanno regolare licenza per il gioco a distanza rilasciata dai Monopoli di Stato. Esistono su Plinko recensioni negative, ma si tratta di esperienze su siti casino senza licenza, dove l’RTP segnalato non è reale.

Con Plinko si possono ottenere grandi vincite?

Sì, con Plinko puoi veramente vincere soldi veri. Tuttavia, la probabilità che questo accada è moderata. Per vincere di più, conviene scegliere Plinko con RTP alto e selezionare i livelli di rischio (basso, medio, alto) che influenzano la possibilità di vincere moltiplicatori alti.

Fino a quanto si può vincere con Plinko?

La vincita massima ottenibile con Plinko è di 3843x la posta puntata.

Plinko ha anche recensioni negative?

Alcuni utenti che hanno giocato su siti non autorizzati hanno riscontrato problemi nei pagamenti delle vincite, lasciando recensioni negative su Plinko. La maggior parte di questi commenti proviene da utenti che hanno utilizzato piattaforme truffa, prive di regolamentazione ADM. Per evitare ogni tentativo di truffa, è fondamentale registrarvi e giocare esclusivamente su piattaforme autorizzate.

Esiste un app Plinko per giocare dallo smartphone?

Quali software providers offrono la slot Plinko?

Come evitare le truffe su Plinko?

Dove posso trovare versioni più rare come Plinko Galaxy, Plinko Orange o Plinko Lucky?

Come si ritirano i soldi da Plinko?

Esistono diverse app Plinko che permettono di giocare "Just for Fun" ma in queste non è possibile scommettere denaro reale. Per piazzare puntate con denaro vero, è consigliabile utilizzare esclusivamente app casinò con licenza ADM, dove il gioco è disponibile, in modo da garantire un'esperienza sicura, legale e priva di rischi legati a siti plinko truffa.Il gioco del Plinko è disponibile da diversi providers di software per casinò. I principali sono: Spribe, 1x2Gaming, Relax Gaming, BGaming, Evolution Gaming, Hacksaw, Print Studios, Smartsoft, Playtech, Tadagaming e Gaming Corps.Per evitare una truffa su Plinko occorre giocare al noto quick games solamente sulle piattaforme con licenza ADM, che garantiscono trasparenza, sicurezza dei dati personali e regolarità nelle vincite, grazie a controlli rigorosi e al rispetto delle normative italiane sul gioco d'azzardo.Plinko Galaxy, Plinko Orange e Plinko Lucky sono tre varianti ancora poco conosciute e diffuse in Italia. Infatti, al momento non ci sono casino online con lincenza ADM in cui si possano provare queste versioni, né in demo né con soldi veri.

Ritirare i soldi vinti giocando a Plinko nei casinò online è un processo semplice ma dipende dal casino su cui giochi e dal metodo di pagamento scelto. In genere, è sufficiente accedere alla tua aria riservata, andare su "Cassa" o "Prelievi", scegliere l'importo e ritirare. Controlla nei termini e condizioni del casino i tempi di elaborazione dei pagamenti, i requisiti di rollover per ritirare le vincite e i massimali di prelievo.