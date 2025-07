Siti roulette online a soldi veri: i migliori con bonus del 2025

I nostri esperti hanno redatto una lista dei migliori siti con roulette online, che offrono interessanti bonus.

Una buona selezione dei siti roulette online legali in Italia permette di divertirsi in totale sicurezza e sfruttare le promozioni più interessanti del momento. Lo scopo di questa pagina è indicare ai giocatori dove trovare le migliori roulette online a soldi veri, aggiornando la lista anche in base al lancio di nuove versioni del table game più conosciuto al mondo. Nel selezionare i top casinò roulette Italia abbiamo messo sulla bilancia fattori come qualità e profondità del palinsesto, navigabilità, metodi di pagamento disponibili e bonus dedicati al gioco della roulette.

I migliori siti per giocare alla roulette online luglio 2025

Per stilare questa classifica delle migliori roulette online a soldi veri, gli esperti di Calciomercato hanno considerato varietà dell’offerta, promozioni e la presenza dei titoli più recenti tra il palinsesto casinò classico online e casinò live. Ovviamente la ricerca è stata effettuata solo sui siti roulette online con licenza ADM.

Roulette online su Sisal

Per accedere alle roulette online diSisal, brand storico con licenza 15155, basta cliccare sulla sezione casinò da sito o app e selezionare la categoria “roulette”. Più di tutti, questo operatore conferma la capacità di dare importanza a tradizione e innovazione: si va dalla classica roulette europea a quelle di ultima generazione come Double Ball Roulette e quella ispirata ad Age of the Gods. Il tutto anche in lingua italiana. Tra i provider partner segnaliamo Playtech, Gioca Online ed Evolution. Il tutto con metodi di pagamento rapidi e sicuri.

Roulette consigliata: Lightning Roulette First Person

Payout 97.10%

Puntata 0,20€-2000€

Voto 9/10

Roulette online su Snai

Tra i siti roulette live e online, Snai (licenza ADM 15215) spicca rispetto ai competitor per la navigabilità. Accedendo alla sezione casinò vengono suggerite Mega Fire Blaze Roulette, Quantum Roulette Instant Play e Roulette Francese Premium e in generale è solida la partnership con Playtech, ma la scelta è ricca, compresa Age of the Gods Roulette. I bonus roulette sono offerte spot, visto che le promozioni sul lungo periodo sono concentrate sulle slot. Tuttavia, l’ampia scelta di giochi permette di scegliere gli RTP migliori.

Roulette consigliata: Age of the Gods Roulette

Payout 95.73%

Puntata 0.10€ – 100€

Voto 9/10

Roulette online su Starvegas

Roulette consigliata: Quantum Roulette Live

Payout 97,3%

Puntata 0.10€ – 100€

Bussando alla porta del casinò con spid di, le roulette online accolgono subito il giocatore. L’operatore con licenza 15231 èNon abbiamo avuto modo di provarle tutte le proposte dei provider Evolution, Pragmatic e Playtech, ma segnaliamo molti tavoli in lingua italiana e chicche come XXXtreme Lightning Roulette, Lux Roulette.

Voto 9/10

Roulette online su Goldbet

Chi cerca un casino con roulette online e dealer che interagiscono dal vivo anche in lingua italiana può trovare ampia scelta su Goldbet. L’operatore offre oltre 20 titoli diversi nella sezione casinò live, oltre a quelle classiche. Il bonus benvenuto casinò con CIE da 6.000€ dell’operatore - con licenza 15226 - in prima battuta deve essere giocato sulle slot, ma quanto guadagnato può poi essere speso sui vari table games, compreso uno dei giochi a nostro avviso più interessanti per i giocatori High Roller, ovvero Immersive Roulette Live.

Roulette consigliata: Immersive Roulette Live

Payout 97,30%

Puntata 1€ – 1000€

Voto 8/10

Roulette online su Lottomatica

Chiudiamo con una scelta popolare, visto che anche grazie alle roulette online Lottomatica (licenza 15017) è il brand campione d’incassi nel settore dei migliori casino legali. Tutti i provider e i titoli citati finora rispondono presente al nostro appello, ma c'è anche qualche chicca come Multifire Roulette Wildfire di Games Global. I tavoli di blackjack sono accompagnati da bonus sul lungo periodo, meno quelli della roulette, ma del resto parliamo di un gioco dal payout molto generoso.

Roulette consigliata: American Roulette live

Payout 95,00%

Puntata 0.10€ – 500€

Voto 8/10

Bonus Roulette di benvenuto, i migliori del mese

Radar attivati per vedere i bonus roulette di benvenuto. C’è da fare selezione, visto che molti operatori non consentono di spendere il welcome bonus sui table games, ma non mancano occasioni. Le segnaliamo qui in basso, specificando che ai fini dei requisiti di puntata le roulette hanno una percentuale di contribuzione più bassa rispetto agli altri giochi.

Casinò con Roulette Bonus roulette di Benvenuto Contribuzione % Gioco consigliato 1000€ senza deposito Betflag Roulette Italia 1000€ 10% First Person Roulette 2000€ 10% Low Stakes Roulette 1000€ 10% bwin Roulette

Bonus Roulette per utenti con account attivo

Oltre alle promozioni per i nuovi iscritti, alcuni casinò offrono bonus roulette online agli utenti già registrati. Si tratta, nella maggior parte dei casi, di bonus casino cashback: nel caso la fortuna non dovesse accompagnare le puntate del giocatore, alcuni siti roulette rimborsano parte delle perdite.

Roulette casinò Bonus roulette Descrizione Gioco consigliato Roulette Jackpot Fino a 25.000€ se i numeri si ripetono in spin consecutivi Venezia Roulette Un Giovedì da LeoVegas Montepremi extra di 900€ per chi punta sui numeri secchi LeoVegas Dolce Vita Cashback casino Live Rimborso 10% perdite mensili fino a 1.500€ American Roulette live Fetta di €50.000 nel Casinò Live Cinque periodi promozionali con un montepremi di €10.000 in game bonus Bucharest Quantum Roulette Cashback Casino Cashback dal 20% 100% sulle giocate non vincenti Italian Lightning Roulette

Le migliori roulette online da provare oggi

Per un principiante muoversi nei migliori siti roulette non sarà subito facile e il senso di questa guida è anche fornire una bussola di riferimento. Per venire incontro alle richieste degli utenti i vari operatori hanno lanciato molte versioni: a volte cambia un piccolo dettaglio, ma in alcuni casi le regole vengono quasi rivoluzionate. Scegliere il gioco giusto, magari con il payout migliore, può fare la differenza. Ecco dunque una guida delle migliori roulette online.

Roulette Europea – il grande classico dei casinò online

La Roulette Europea si basa su una ruota con 37 caselle: numeri da 1 a 36 alternati tra rosso e nero, più una casella verde con il numero 0. Le puntate principali, oltre a quella sul numero secco, sono Colonna, Dozzina, Rosso/Nero, Pari/Dispari e Manque/Passe. Il gioco si basa sulla previsione del numero o del tipo di casella su cui si fermerà la pallina dopo la rotazione della ruota. Con l’uscita dello Zero le puntate non vengono congelate ma dimezzate

Payout: 97.30%

Vincita massima: 35x

Roulette Francese – la più vantaggiosa per i giocatori

Le regole della Roulette Francese sono le più vantaggiose per i giocatori e non è un caso se questa versione è bandita in molti casinò fisici di Las Vegas. Sulla ruota è presente solo uno Zero come la Roulette Europea, ma con la regola en prison: quando viene estratto lo 0 le puntate sulle chance semplici (come rosso o nero) vengono rimandate al giro successivo.

Payout: 97.30%

Vincita massima: 35x

Roulette Americana – attenzione allo “00”

Si sale di difficoltà con la Roulette Americana, che anche nelle roulette online a soldi veri ha 38 caselle, una in più rispetto alle due precedenti. Ciò vuol dire che le chance di pronosticare quale sarà il prossimo numero sono più complicate.

Payout: 94.74%

Vincita massima: 35x

Roulette Express – partite rapidissime, ideali per mobile

Conosciuta anche come Speed Roulette, si tratta di una versione accelerata del gioco classico, pensata per giocatori che amano effettuare qualche puntata anche in una breve pausa. Online, la Roulette Express ha nella maggior parte dei casi le regole della Roulette Europea, ma con ritmi più sostenuti: è perfetta per il mobile.

Payout: 97.30%

Vincita massima: 35x

Lightning Roulette – moltiplicatori fino a 500x

Lightning Roulette è una roulette online sviluppata da Evolution Gaming, che riprende le regole della versione tradizionale ma con una funzione speciale. Durante la partita alcuni numeri casuali vengono colpiti da un fulmine, regalando moltiplicatori che variano da 50x a 500x. In Lightning Roulette il payout resta invariato perché valgono meno le vincite classiche: i numeri secchi ad esempio hanno un moltiplicatore di 29 a 1.

Payout: 97.30%

Vincita massima: 500x

Quantum Roulette – simile alla Lightning, ma con moltiplicatori by Playtech

La Quantum Roulette online può essere definita la sorella della Lightning Roulette. Anche in questo caso i moltiplicatori quantici possono variare da 50x (il più comune una volta sbloccata la funzione con il 32,0% di possibilità) a 500x (1,5%).

Payout: 97.30%

Vincita massima: 500x

Immersive Roulette – regia da TV e slow motion

Immersive Roulette Live offre un'esperienza di gioco cinematografica grazie a dodici telecamere in alta definizione che catturano ogni dettaglio della partita. Il croupier non si limita a lanciare la pallina: guida l’azione con stile e competenza, creando un’atmosfera coinvolgente. Ogni momento è trasmesso con grande realismo, come se si fosse davvero al tavolo di un casinò. Le regole sono quelle della classica Roulette Europea.

Payout: 97.30%

Vincita massima: 35x

Double Ball Roulette – due palline, doppie chance

Double Ball Roulette introduce una seconda pallina e nuove dinamiche di gioco. L’obiettivo è prevedere dove si fermeranno entrambe. La ruota ha 37 numeri, da 1 a 36 più lo 0. Le puntate interne vincono se almeno una pallina centra un numero scelto; se lo fanno entrambe, la vincita raddoppia. Le puntate esterne richiedono che entrambe le palline si fermino su numeri validi per ottenere la vincita: quella più alta si ottiene con due palline su un uno stesso numero selezionato.

Payout: 97.30%

Vincita massima: 1300x

Age of the Gods Roulette – una ruota con jackpot progressivo

Age of the Gods Roulette unisce la roulette tradizionale a elementi delle slot machine. La ruota ha 38 caselle: ai numeri da 0 a 36 si aggiunge una speciale casella bonus di color viola. Il gioco include 4 jackpot progressivi e una funzione extra che attiva un mini gioco come nelle più moderne e migliori slot. Se attivato, assegna 3 giri gratuiti con vincite fino a 100x la puntata, grazie a combinazioni di simboli vincenti.

Payout: 95.73%

Vincita massima: 100x

Roulette RNG - la versione più veloce senza croupier

Un RNG è un algoritmo che genera numeri casuali in sequenza. Nei tavoli roulette con RNG, l’obiettivo è offrire un’esperienza semplice, con grafica essenziale, senza croupier e con poche funzionalità. Si tratta dell’opposto delle roulette live: nessun croupier, nessuna interazione, ma partite rapidissime e immediate. Perfetto per chi cerca velocità e accesso diretto al gioco, senza distrazioni. Payout e vincita massima sono variabili.

Come valutiamo i migliori siti di roulette online su CalcioMercato

A questo punto della recensione dei i migliori siti di roulette online dovrebbe essere chiaro come la redazione di CalcioMercato abbia preso in considerazione molti parametri per suggerire i tavoli più interessanti

- Payout: la roulette è il gioco che ha più varianti, con regole e RPT differenti: un’ampia scelta di giochi consente di scegliere i payout più generosi.

- Bonus benvenuto e promozioni per roulette: In molti paragrafi ci siamo concentrati sui siti roulette online con offerte più ricche, proprio perché spesso i casino premiano i giocatori di slot. Con un po’ di pazienza abbiamo trovato un pacchetto molto interessante.

- Tavoli live con croupier in diretta: nel gioco da casino per eccellenza simulare al meglio le roulette live rende le partite molto più coinvolgenti.

- App per giocare alla roulette ovunque: per le caratteristiche del gioco, una sessione alla roulette online a soldi veri può durare anche pochi minuti. L’alternativa del mobile può essere molto comoda.

- Metodi di pagamento rapidi e sicuri: abbiamo selezionato solo siti legali, che garantiscano anche ampia scelta per depositi e prelievi e pagamenti delle vincite.

- Limiti di puntata e varietà di tavoli: le roulette online soldi veri hanno puntate che partono da 1 centesimo, per arrivare anche 1000 euro.

- Permanenze e storico delle puntate: la cronologia delle partite aiuta a puntare seguendo le statistiche.

Sono sicuri? Come capire se un casinò con roulette online è affidabile

I casinò con roulette online presentati in questo paragrafo operano tramite regolare licenza ADM e il consiglio è controllare sempre la presenza del logo che certifica l’affidabilità del portale. Solo in questo modo si ha la certezza che i payout indicati siano rispettati e dell'imparzialità degli algoritmi per l’uscita casuale dei numeri vincenti. Per quanto riguarda i croupier professionisti per le roulette live, i provider affidabili come Evolution, Playtech, Pragmatic Play da anni si affidano solo a professionisti formati e qualificati.

Vantaggi della roulette online rispetto al casinò fisico

Decine di casino a portata di mouse, ognuno con decine di roulette online disponibili h24. ll gioco va sempre di più verso il telematico e il successo delle roulette online è un fattore decisivo. La presenza di numerosi bonus casino e delle roulette online live hanno dato un’ulteriore spinta alla rivoluzione tecnologica del gaming.

Svantaggi della roulette online rispetto al casinò fisico

Un vestito elegante per passare una bella serata in compagnia durante una vacanza. Il fascino del casinò fisico non è stato ancora del tutto sostituito dal gioco via web, ma a parte questo restano pochi gli svantaggi della roulette online.

Siti con roulette online, le conclusioni finali degli esperti di CalcioMercato

Siamo giunti alla conclusione di questa guida su dove trovare le migliori roulette online. Fare selezione non è stato facile, ma anche alla luce della varietà del palinsesto proposto, alcuni brand come StarVegas e William Hill non sfigurano rispetto a Sisal, Snai e Lottomatica. Ai principianti consigliamo di partire dalla classica roulette francese, ma allo stesso tempo suggeriamo di provare in un secondo momento la qualità grafica di Immersive Roulette e il mix perfetto con una slot in Age of the Gods Roulette.

FAQ – Tutto quello che c’è da sapere sulla roulette online

Quali sono i migliori siti per roulette online a soldi veri in Italia?

Per varietà del palinsesto e per i bonus Starvegas, William Hill, Sisal, Snai e Lottomatica sono i migliori siti per roulette.

Come riconoscere una roulette online affidabile?

La presenza del logo ADM è garanzia di pagamenti delle vincite e del rispetto del payout indicato nelle roulette online a soldi veri

Quali varianti di roulette si trovano nei casinò online?

I siti roulette online vengono costantemente aggiornati con nuove varianti del celebre gioco, specie per quanto riguarda le roulette live: i giocatori possono già divertirsi e scegliere tra centinaia di tipologie di roulette,

Posso giocare gratis alla roulette senza registrazione?

Sì. Buona parte dei siti ADM consente di provare le slot in versione demo. In questo caso però non si può giocare a soldi veri e sfruttare i bonus benvenuto roulette.