Le migliori slot che pagano di più (RTP sopra il 97%)

Migliori Slot Machine con RTP elevato: il focus sui giochi

In questo approfondimento esploreremo le. Ti presenteremo una toplist con le migliori offerte selezionate per aiutarti a scegliere le slot con RTP più alto.

Nei prossimi paragrafi analizzeremo nel dettaglio le singole slot che si sono distinte per avere un RTP più elevato, selezionate dalla nostra redazione in base a criteri come payout, jackpot e volatilità. Di seguito, illustreremo le loro caratteristiche principali e indicheremo i migliori casinò dove è possibile giocarle.

▶ Mega Joker (NetEnt): RTP 99%

Tema Slot Retrò Provider NetEnt Caratteristiche - 5 Linee

- 3 Rulli

- Gameplay Semplice e Classico

- Puntata Max: 10€

- Volatilità: Alta Tipo di Jackpot Progressivo assegnato casualmente RTP 99% PROVA MEGA JOKER SU STARCASINO ▶

Mega Joker è una slot classica di NetEnt, famosa per l’RTP del 99%, uno dei più alti tra le slot online. Il gioco ha un tema retrò, con simboli tradizionali come frutti, campane e jolly, distribuiti su tre rulli e cinque linee di pagamento. L'atmosfera nostalgica richiama le vecchie slot da bar, rendendolo particolarmente attraente per gli appassionati di giochi vintage. Una caratteristica distintiva è la modalità Supermeter, che si attiva dopo una vincita. I giocatori possono scegliere di incassare o trasferire le vincite nel Supermeter per aumentare le probabilità di ottenere premi più grandi.



Nonostante l'alta volatilità, che rende le vincite meno frequenti, quando arrivano tendono ad essere consistenti, attirando così chi cerca grandi ricompense. Mega Joker è disponibile su casinò online come StarCasino, che offre un'esperienza di gioco affidabile e sicura.

▶ Book of 99 (Relax Gaming): RTP 99% - (NOVITÀ)

Tema Slot Odissea Provider Relax Gaming Caratteristiche - 3 Rulli

- Gameplay Gradevole

- Puntata Max: 100€

- Volatilità: Alta Tipo di Jackpot ❌ RTP 99% PROVA MEGA JOKER SU BETSSON ▶

Book of 99 di Relax Gaming è una slot machine dal fascino mitologico, ispirata all'epica dell'Odissea. Questa gioco si distingue per il suo eccezionale RTP del 99%, uno dei più elevati nel settore. La slot presenta 5 rulli, 10 linee di pagamento e offre interessanti funzionalità bonus, tra cui giri gratuiti con wild espandibili e una funzione "collect" che amplifica le possibilità di vincita. Con una puntata massima di 20€, i giocatori hanno l'opportunità di ottenere vincite straordinarie, fino a 12.075 volte l'importo scommesso inizialmente. Nonostante la sua alta volatilità, che comporta vincite meno frequenti, quando queste si verificano tendono a essere significative, attirando i giocatori in cerca di vittorie consistenti. Book of 99 è disponibile su casinò online come Betsson, il quale garantisce un'esperienza di gioco sicura.

▶ Jackpot 6000 (NetEnt): RTP 98,9%

Tema Slot Tradizionale Provider NetEnt Caratteristiche - 5 Linee

- 3 Rulli

- Gameplay Semplice e Coinvolgente

- Puntata Max: 10€

- Volatilità: Media-Alta Tipo di Jackpot Fisso assegnato con tre simboli Jolly RTP 98,9% PROVA JACKPOT 6000 SU LEOVEGAS ▶

Jackpot 6000 è una slot classica creata da NetEnt, che si distingue per il suo altissimo RTP del 98,9%, rendendola una delle scelte più popolari tra i giocatori in cerca di buone probabilità di vincita. Il gioco presenta un tema tradizionale, con tre rulli e simboli tipici delle vecchie slot da bar.



Una caratteristica interessante di Jackpot 6000 è la funzione “Heads or Tails”, che permette ai giocatori di raddoppiare le loro vincita. La volatilità del gioco è considerata media-alta, il che significa che, sebbene le vincite possano non essere frequenti, quando arrivano, possono essere significative. Questo gioco è disponibile su diversi casinò online rinomati, come Leovegas, che offrono un’esperienza di gioco sicura e di alta qualità.

▶ 1429 Uncharted Seas (Thunderkick): RTP 98,5%

Tema Slot Nautico Provider Thunderkick Caratteristiche - 25 Linee

- 5 Rulli

- Gameplay Affascinante e Travolgente

- Puntata Max: 5€

- Volatilità: Bassa Jackpot ❌ RTP 98,60% 1429 UNCHARTED SEAS SU BETFLAG ▶

1429 Uncharted Seas, sviluppata da Thunderkick, è una slot machine con un tema nautico che trasporta i giocatori in un'avventura tra le acque inesplorate. Con un alto RTP del 98,6%, offre eccellenti opportunità di vincita. Le grafiche sono disegnate a mano con grande attenzione ai dettagli, presentando simboli ispirati all'oceano, come creature mitologiche e antiche mappe nautiche. Il gioco è caratterizzato da una bassa volatilità, il che significa che i giocatori possono aspettarsi vincite più frequenti. Tra le sue funzionalità principali, si trova un interessante bonus con giri gratuiti che può aumentare ulteriormente le possibilità di vincita. Inoltre, 1429 Uncharted Seas è disponibile su casinò online come Betflag, dove i giocatori possono divertirsi in sicurezza con questa slot affascinante e coinvolgente.

▶ King of Egypt: RTP 98% (NUOVA SLOT)

Tema Slot Egitto Provider Isoftbet Caratteristiche - 20 Linee

- 5 Rulli

- Gameplay Semplice e Rapido

- Puntata Max: 10€

- Volatilità: Alta Jackpot ❌ RTP 98% KING OF EGYPT SU QUIGIOCO ▶

Questa slot ispirata all'antico Egitto offre un’esperienza di gioco avvincente, con un RTP elevato, vicino al 98% e una volatilità alta, ideale per chi desidera puntare a vincite di valore. La griglia di gioco presenta 3 righe e 5 colonne, per un totale di 15 simboli in ogni spin. Tra i simboli speciali spiccano il Wild del Faraone e il moltiplicatore x2 (che aumenta il valore delle vincite). Inoltre, i simboli bonus – come la Sacerdotessa, i Free Spins e la Moneta – attivano funzioni speciali.

▶ Blood Suckers (NetEnt): RTP 98%

Tema Slot Vampiri Provider NetEnt Caratteristiche - 25 Linee

- 3 Rulli

- Gameplay Semplice e Dinamico

- Puntata Max: 50€

- Volatilità: Bassa Jackpot ❌ RTP 98% PROVA BLOOD SUCKERS SU SISAL ▶

Blood Suckers di NetEnt è una slot machine molto apprezzata nel panorama del gioco online, nota per il suo affascinante tema vampiresco e per un RTP del 98%. Con una struttura a cinque rulli, questa slot offre un'esperienza di gioco coinvolgente, caratterizzata da grafiche dettagliate e suoni inquietanti. Uno degli aspetti più interessanti è il gioco bonus, in cui i giocatori devono cacciare i vampiri per ottenere premi e moltiplicatori. La volatilità è bassa, il che significa che le vincite si verificano con maggiore frequenza, sebbene di importo inferiore. Puoi trovare la slot su casinò online affidabili, come Sisal, dove avrai l’opportunità di testare le tue abilità e ottenere premi interessanti.

▶ Jokerizer (Yggdrasil): RTP 98%

Tema Slot Classico Provider Yggdrasil Caratteristiche - 10 Linee

- 5 Rulli

- Gameplay Semplice e Classico

- Puntata Max: 100€

- Volatilità: Media Jackpot disponibile? ❌ RTP 98% PROVA JOKERIZER SU GOLDBET ▶

Jokerizer, sviluppata da Yggdrasil, è una slot colorata e festosa con un RTP del 98%. Questa slot a cinque rulli presenta il classico simbolo del jolly e offre un gioco bonus che si attiva dopo ogni vincita, aumentando le possibilità di premi maggiori. La sua volatilità è media, garantendo un buon equilibrio tra frequenza di vincite e importo. I giocatori possono divertirsi con Jokerizer su casinò come Goldbet e Lottomatica, dove l'esperienza di gioco è sicura e coinvolgente.

▶ Soldiers of Rome (Barcrest): RTP 97,82%

Tema Slot Storia (Antica Roma) Provider Barcrest Caratteristiche - 50/100 Linee

- 5 Rulli

- Gameplay coinvolgente

- Puntata Max: 500€

- Volatilità: Media RTP 97,82% PROVA SOLDIERS OF ROME SU SNAI ▶

Soldiers of Rome è una slot di SG Gaming che trasporta i giocatori nell'epoca dell'antica Roma, con un impressionante RTP del 97,82%. Questa slot presenta una funzione Big Bet, che aumenta le opportunità di vincita. Con una volatilità media, offre un equilibrio tra la frequenza e l'importo delle vincite, rendendola accessibile sia ai principianti che ai giocatori esperti. Puoi giocare a Soldiers of Rome in sicurezza su casinò come Snai.

▶ Vinci la gallina RTP 97,6%

Tema Slot Animali Provider Skywind Caratteristiche - 1 Rullo

- Gameplay Tradizionale e Semplice

- Puntata Max: 100€

- Volatilità: Media-Bassa Jackpot disponibile? ❌ RTP 97,6% VINCI LA GALLINA SU LOTTOMATICA ▶

Vinci la gallina è una slot italiana del provider Skywind con un RTP del 97,6%, che combina un tema rustico e semplice con una meccanica di gioco coinvolgente. Include un gioco bonus in cui puoi vincere premi maggiori scegliendo uova fortunate. La volatilità è media-bassa, quindi le vincite sono abbastanza frequenti. Trovi Vinci la gallina su casinò come Lottomatica.

▶ Secrets of Atlantis (NetEnt): RTP 97,1%

Tema Slot Subacqueo Provider NetEnt Caratteristiche - 50 Linee

- 5 Rulli

- Gameplay Dinamico e Intuitivo

- Puntata Max: 200€

- Volatilità: Media Tipo di Jackpot ❌ RTP 97,1% SECRETS OF ATLANTIS SU BETWAY ▶

Secrets of Atlantis, sviluppata da NetEnt, ha un RTP del 97,1% e un tema subacqueo affascinante. La slot a cinque rulli offre una funzione Nudge Wilds che può coprire interi rulli, aumentando le possibilità di vincita. La volatilità è media, quindi offre un buon equilibrio tra rischio e ricompensa. Gioca a Secrets of Atlantis su casinò come Betway.

▶ Halloween Fortune (Playtech): RTP 97,1%

Tema Slot Halloween Provider Playtech Caratteristiche - 20 Linee

- 5 Rulli

- Gameplay Moderno e Intuitivo

- Puntata Max: 20€

- Volatilità: Media Jackpot ❌ RTP 97.1% HALLOWEEN FORTUNE SU BWIN ▶

Halloween Fortune di Playtech offre un RTP del 97,1% ed è ispirata alla festa di Halloween, con streghe e pozioni come simboli. La slot include un gioco bonus che ti permette di scegliere pozioni magiche per ottenere giri gratuiti con moltiplicatori. La volatilità è media. Trovi Halloween Fortune su casinò come Bwin.

Dove trovare le slot che pagano di più online

Abbiamo selezionato accuratamente una lista di siti affidabili dove puoi trovare le slot che presentano percentuali di ritorno maggiori. Questi casino online offrono i più alti RTP (Return to Player) e dispongono di un’ampia gamma di slot che consentono di avere più chance di vittoria. Scopri la nostra selezione aggiornata al mese di agosto 2024 per iniziare a giocare sulle slot matematicamente più vantaggiose e aumentare le tue possibilità di vincita.

Tutti i siti presenti nella nostra toplist sono accuratamente verificati e presentano regolare licenza ADM / AAMS. Queste piattaforme operanti sul mercato italiano sono pienamente regolamentate e, di conseguenza, garantiscono quella sicurezza e affidabilità che i casino senza licenza ADM non possono garantire. Se vuoi saperne di più su questi siti, ti suggeriamo di consultare la nostra pagina dedicata ai migliori siti casino online, dove troverai una selezione completa di casino online AAMS attivi in Italia.



Slot che pagano di più su Admiralbet: Rtp fino al 98,11%

Portals & Dragons - Slot popolare con RTP del 98,11% Neon Strike - Slot Machine con RTP del 98% Golden Tour - RTP del 97,71% Gonzo's Quest - Slot popolare con alta volatilità e un RTP del 96%. Starburst - Con un RTP del 96,1%, è nota per le sue vincite frequenti.

Slot con Rtp più alto su LeoVegas

Admiralbet è un bookmaker rinomato in Italia, noto per la sua vasta selezione di slot e giochi da casinò. Le slot machine più popolari su Admiralbet, come Gonzo's Quest, Starburst, Portals & Dragons, Golden Tour e Neon Strike, offrono un RTP medio di 97,1%.

LeoVegas è considerato uno dei migliori casinò online, famoso per la sua piattaforma user-friendly e per le offerte di gioco mobile. Le slot selezionate, tra cui 1429 Unchearted Seas, Basic Instinct, Booster, Book of Dead e Sweet Bonanza, presentano un RTP medio di 97,33%.

1429 Unchearted Seas - Slot con l'RTP del 98,5% Basic Instinct - RTP molto elevato che arriva a 97,99% Booster - RTP del 97,40% Sweet Bonanza - Con RTP del 96,51%, offre molteplici modi per vincere. Book of Dead - Slot ad alta volatilità con vincite elevate (96,21%).

Slot che pagano di più su Starcasino: RTP medio di 96,9%

Starcasino è un altro bookmaker popolare in Italia, noto per le sue promozioni e per una vasta gamma di slot machine. Le slot come Extra Chili, Starburst, Gonzo's Quest, Divine Fortune e Mega Joker hanno un RTP medio di 96,9%.

Mega Joker - RTP del 99% Extra Chilli - Slot con un RTP medio di 96,82% Divine Fortune - Con jackpot progressivo e RTP del 96,59%. Starburst - Molto popolare per le sue vincite frequenti (RTP 96,1%). Gonzo's Quest - Slot con RTP del 96%.

Slot con RTP più elevato su Eurobet

Eurobet è un bookmaker consolidato, che offre un’ampia selezione di giochi da casinò e scommesse sportive. Tra le slot più giocate, come Golden Tour, Book of Dead, Captain’s Treasure, Starburst e Wild Toro, l'RTP medio si attesta intorno al 96,68%.

Golden Tour - Slot che presenta un RTP del 97,71% Captain’s Treasure - Con RTP di 97.06% Wild Toro - Slot con alta volatilità e un RTP del 96,3%. Book of Dead - Slot Machine con un RTP del 96,21%. Starburst - Con un RTP del 96,1% è una delle slot più giocate.

Slot che pagano di più su Lottomatica: RTP medio del 97%

Tomb of Misir - Slot popolare con RTP del 97,64%. Halloween Fortune - Con un RTP di 97,06%. Jack Hammer - Slot Machine con un RTP del 97%. Victorious - RTP del 96,9%. Divine Fortune - Slot con jackpot progressivo e RTP del 96,59%.

Lottomatica è uno dei leader del mercato italiano, offrendo un mix di giochi da casinò, lotterie e scommesse sportive. Le slot più popolari come Tomb of Misir, Halloween Fortune, Jack Hammer, Victorious e Divine Fortune hanno un RTP medio di 97%.

Come individuare le slot che pagano di più

In questa sezione andremo a capire come fare a trovare le slot con RTP più alto, ovvero quelle con un ritorno teorico maggiore. È importante ricordare che slot con RTP più alto rispetto ad altre non garantisce vincite maggiori nel breve termine. Questo perché le oscillazioni nel gioco sono influenzate dalla varianza, che determina la frequenza e l’entità delle vincite.

Cos’è l’RTP e come può incidere nella scelta

L’RTP, che come abbiamo sottolineato in precedenza è l’acronimo di “Return to Player”, è una percentuale che indica quanto una slot restituisce ai giocatori rispetto a tutte le puntate effettuate e si basa sul lungo periodo. Ad esempio, un RTP del 96% significa che, in media, la slot restituirà 96 euro per ogni 100 euro giocati. Nella scelta di una slot è utile considerare l’RTP, poiché una percentuale più alta può indicare un ritorno maggiore nel tempo. Tuttavia, è buona pratica tener presente che l’RTP è solo un parametro e non garantisce vincite immediate. Più semplicemente, offre al giocatore una stima teorica basata su un numero elevato di giocate.

Cos’è la volatilità delle slot e perchè è importante conoscerla

La volatilità delle slot misura la frequenza e l’entità delle vincite. Le slot ad alta volatilità offrono vincite meno frequenti ma più consistenti, mentre quelle a bassa volatilità pagano più spesso ma con importi inferiori. Conoscere la volatilità di una slot aiuta a scegliere quella più adatta al proprio stile di gioco e al profilo di rischio di un giocatore.

Volatilità Bankroll Frequenza Vincita Valore Premio Sessioni di gioco Alta Grande Rara Abbondante Rischiose Media Modesto Moderata Consistente Equilibrate Bassa Limitato Frequente Ridotto Lunghe

Qual è la differenza tra RTP e Volatilità?

Le differenze tra RTP e Volatilità sono fondamentali per comprendere come funzionano le slot machine. Spesso vengono associate ed entrambe influiscono con l’esperienza di gioco, tuttavia le differenze tra le due sono sostanziali. Infatti:

L’RTP è una percentuale sul ritorno complessivo a lungo termine, mentre la volatilità indica l'entità e la frequenza delle vincite; L’RTP è legato alle meccaniche della slot, mentre la volatilità dipende dalla sessione di gioco e dallo stile del giocatore; L’RTP aiuta a valutare il valore di una slot nel lungo periodo, mentre la volatilità si basa sull'esperienza di gioco immediata.

Strategie per vincere sulle slot che pagano di più

Sebbene non esista un metodo certo per vincere alle slot machine, ci sono alcune strategie che possono migliorare l'esperienza di gioco e ottimizzare le possibilità di successo. È consigliabile informarsi attentamente sulle slot che offrono un RTP (Return to Player) più elevato, poiché queste tendono a restituire una percentuale maggiore delle scommesse ai giocatori nel lungo periodo. Prima di iniziare a giocare, valuta le diverse opzioni disponibili e scegli quelle con un RTP superiore al 95%, poiché offrono un vantaggio maggiore.



Inoltre, è fondamentale stabilire un budget di gioco e rispettarlo rigorosamente, evitando di inseguire le perdite o di sforare i propri limiti. Tenere traccia delle proprie giocate e delle vincite aiuta a mantenere il controllo. Ricorda sempre di giocare in modo responsabile, considerandolo un'attività di intrattenimento piuttosto che un modo per guadagnare denaro.

Giocare gratis alle slot con RTP più elevato

Molti operatori di gioco offrono la possibilità di provare gratuitamente le slot machine con RTP più elevato. Queste demo consentono ai giocatori di testare il gioco senza rischiare denaro reale, offrendo un'ottima opportunità per esplorare le meccaniche e le funzionalità delle slot. Prima di iniziare a giocare con denaro reale, è consigliabile utilizzare queste versioni gratuite per familiarizzare con il gioco e capire se si adatta alle proprie preferenze.

I falsi miti sulle slot che pagano di più

Esistono diversi falsi miti legati alle slot con i pagamenti più alti. Uno dei più comuni è che giocare alle demo possa aiutare ad identificare le slot che pagano di più. In realtà, le demo servono essenzialmente a familiarizzare con le meccaniche del gioco, senza alterare le probabilità di vincita reali. Un altro mito diffuso riguarda l’RTP: molte persone credono che il valore mostrato sia completamente diverso da quello reale, ma non è così. L’RTP, infatti, può essere considerato un indicatore attendibile soprattutto sui casinò online italiani con licenza ADM (ex AAMS). Tuttavia, un RTP più alto deve essere sempre interpretato, poiché non garantirebbe vincite più alte nel breve termine o una minore volatilità durante una singola sessione di gioco.

Domande relative alle slot che pagano di più

Quali sono le 3 Slot che pagano di più su Snai?

Su questo operatore, su cui sono presenti moltissime slot machine, segnaliamo la Book of Ra è una slot targata Novomatic che offre un RTP pari al 97,80%, la Starburst del provider Netent con RTP 98%, e la famosa Vinci la Gallina, la slot del provider Skywind con RTP pari al 97%.

Quali sono le 3 Slot che pagano di più su BetFlag?

Aloha! Cluster del provider Netent (RTP 98,01%), 1429 Uncharted Seas targata Thunderkick (RTP 98,5%) e Age of Egypt del provider Playtech (RTP 97,05%) sono tra le slot con un ritorno teorico maggiore su questo operatore. Si ricorda che su Betflag si possono provare alcune slot con un corposo bonus senza deposito.

Quali sono le 3 Slot che pagano di più su Sisal?

Su Sisal segnaliamo la Dead or Alive (Netent, RTP 98,1%), la Blood Suckers (Netent, RTP 98%) e la Bonanza (Big Time Gaming, RTP 97,8%) come alcune delle slot machine con il maggiore return to player.

Quali sono le 3 Slot che pagano di più su Goldbet?

Tra le slot con l’RTP più alto su Goldbet segnaliamo le seguenti: Sisters of Oz Jackpots (Games Global, RTP 98,8%), Joker’s Luck Deluxe (Skywind, RTP 97%) e Extra Chilli (Big Time Gaming, RTP 96,8%).

Quali sono le 3 Slot che pagano di più su 888?

Se ti stai chiedendo quali sono alcune tra le slot con RTP maggiore su questo operatore, ecco la risposta: Reactoonz (Play’n Go, RTP 97,23%), Sphinx (IGT, RTP 97%) e Gates of Olympus (Pragmatic Play, RTP 96,5%).



Posso usare dei bonus per provare le slot con RTP più alto?

Sì, alcuni bookmakers mettono a disposizione dei nuovi registrati bonus casino e free spin per poter provare le slot con RTP più elevati.

Cosa significa slot online che pagano di più?

Le slot che presentano l'RTP più elevato sono quelle che garantiscono una determinata percentuale di ritorno al giocatore. Si ricorda sempre di seguire la nostra guida sul gioco responsabile per giocare in modo sicuro e sano.