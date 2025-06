Champions League, le mani di Ancelotti sulla coppa: quote senza storia per la finale con il Borussia Dortmund

Questa volta è il Bayern Monaco a rimanere paralizzato dall'effetto Bernabeu. Come due anni fa contro il City, ildi Ancelotti raggiunge la finale di Champions League grazie ad una rimonta da brividi, targata Joselu. Nell ultimo atto sarà sfida con ile, secondo gli i bookmaker non ci sarà storia: il Real è favorito a 1,28 per la sua quindicesima Champions, mentre la seconda volta del Borussia - dopo il trionfo del 1996/97 contro la Juventus - vale 3,50. Ancor più squilibrate le quote nei novanta minuti, che vedono Ancelotti avanti a 1,58, con Terzic che insegue a 5,25; il pari, con conseguenti tempi supplementari, è in lavagna a 4,20. L'appuntamento è per il 1° giugno a Wembley : i protagonisti li conosciamo, non ci resta che aspettare la sceneggiatura.Verifica tutte le quote aggiornate nei nostri articoli correlati: