Champions League, le quote incoronano Ancelotti: contro il Borussia il suo Real Madrid vede il quindicesimo trionfo

Tutti gli occhi del mondo puntati su Wembley. Il teatro del calcio è pronto ad ospitare lo spettacolo più bello, la finale ditra. Ancelotti può scrivere un altro capitolo di storia, centrando la quinta Champions da allenatore - la quindicesima per il Real Madrid.: il trionfo dei Blancos viaggia a bassa quota tra 1,29 e 1,30, mentre la seconda volta dei tedeschi - dopo il 3-1 del 1997 ai danni della Juve - oscilla tra 3,20 e 3,50. La forbice si conferma nei novanta minuti, con gli spagnoli favoriti a 1,63; l'impresa del Borussia si gioca a 5,30, mentre il pari si gioca a 3,90. Sarà finale con più di due gol secondo i bookie: segno Over avanti a 1,67 sull'Under, proposto a 2,10; anche l'ipotesi Goal (1,67) sul No Goal (2,05). Tra i risultati esatti prevale l'1-2 per il Real a 7,55, seguito dallo 0-1 a 8,39 e dallo 0-2 a 8,59.- L'uomo copertina non può che essere Jude Bellingham, stella del Real acquistata proprio la scorsa estate dai gialloneri. La rete dell'inglese vale 2,75, dietro solo a Vinicius Junior, offerto a 2,50; si sale a 3, invece, per Rodrygo Goes. Tra i gialloneri risponde Niclas Fullkrug a 4,50, seguito a 5 da Youssoufa Moukoko e Donyell Malen. La finale sarà anche "the last dance" per due bandiere come Tony Kroos e Marco Reus: l'addio con gol paga 8 per il centrocampista e 6 per l'esterno.