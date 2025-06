Slot che pagano di più con RTP più alto nel 2025

Le slot che pagano di più di Giugno: la nostra classifica

Slot con RTP più alto: focus sulle caratteristiche di gioco

Individuare le. Dopo un'attenta analisi, abbiamo creato per te una lista aggiornata per aiutarti a scegliere le slot con RTP più alto di giugno 2025 e iniziare a giocare. Per ciascuna slot, abbiamo indicato il migliore casino online ADM in cui puoi provarla.

Approfondiamo insieme le 5 caratteristiche principali delle slot machine online con un RTP (Return to Player o payout) elevato, che può arrivare fino al 99%. La nostra redazione ha scelto di focalizzarsi sul tema del gioco e altri quattro aspetti fondamentali. In particolare, ci siamo concentrati su:

tema del gioco : le slot ormai soddisfano davvero qualsiasi gusto, dai classici legati alle slot frutta tradizionali, fino a temi particolari come film, fantasy, musica;

: le slot ormai soddisfano davvero qualsiasi gusto, dai classici legati alle slot frutta tradizionali, fino a temi particolari come film, fantasy, musica; linee, rulli e gameplay : in ordine, analizziamo le combinazioni vincenti, le colonne verticali che girano ad ogni spin e lo svolgimento del gioco;

: in ordine, analizziamo le combinazioni vincenti, le colonne verticali che girano ad ogni spin e lo svolgimento del gioco; produttori di software slot : ovvero le aziende che sviluppano e distribuiscono le slot machine;

: ovvero le aziende che sviluppano e distribuiscono le slot machine; jackpot : il premio massimo (fisso o progressivo) che si può vincere in una slot, ottenibile combinando simboli rari o speciali;

: il premio massimo (fisso o progressivo) che si può vincere in una slot, ottenibile combinando simboli rari o speciali; volatilità: indicatore di quanto spesso e quanto si vince.

▶ Mega Joker (NetEnt): RTP 99%

Tema Slot Retrò Provider NetEnt Caratteristiche - 5 Linee

- 3 Rulli

- Gameplay Semplice e Classico

- Puntata Max: 10€

- Volatilità: Alta Tipo di Jackpot Progressivo assegnato casualmente RTP 99% Dove giocare starcasino.it

Di seguito, elaboreremo questi criteri scelti e indicheremo i migliori casinò dove è possibile giocare a queste slot con soldi veri o in versione demo.

Mega Joker è una slot classica di NetEnt, famosa per l’RTP del 99%, uno dei più alti tra le slot online soldi veri. Il gioco ha un tema retrò, con simboli tradizionali come frutti, campane e jolly, distribuiti su tre rulli e cinque linee di pagamento. L'atmosfera nostalgica richiama le vecchie slot da bar, rendendolo particolarmente attraente per gli appassionati di giochi vintage. Una caratteristica distintiva è la modalità Supermeter, che si attiva dopo una vincita. I giocatori possono scegliere di incassare o trasferire le vincite nel Supermeter per aumentare le probabilità di ottenere premi più grandi.



Parliamo di una slot ad alta volatilità, quindi con vincite meno frequenti ma che quando arrivano tendono ad essere consistenti, attirando così chi cerca grandi ricompense.

Mega Joker è disponibile su casinò online come StarCasino, che offre un'esperienza di gioco affidabile e sicura.

▶ Book of 99 (Relax Gaming): RTP 99%

Tema Slot Odissea Provider Relax Gaming Caratteristiche - 3 Rulli

- Gameplay Gradevole

- Puntata Max: 100€

- Volatilità: Alta Tipo di Jackpot Non presente RTP 99% Dove giocare betsson.it

Book of 99 di Relax Gaming è una slot machine dal fascino mitologico, ispirata all'epica dell'Odissea. Questa gioco si distingue per il suo eccezionale RTP del 99%, uno dei più elevati nel settore. La slot presenta 5 rulli, 10 linee di pagamento e offre interessanti funzionalità bonus. Tra queste, segnaliamo senza dubbio il bonus free spins con wild espandibili e una funzione "collect" che amplifica le possibilità di vincita.

Con una puntata massima di 20€, i giocatori hanno l'opportunità di ottenere vincite straordinarie, fino a 12.075 volte l'importo scommesso inizialmente. Nonostante la sua alta volatilità, che comporta vincite meno frequenti, quando queste si verificano tendono a essere significative, attirando i giocatori in cerca di vittorie importanti.

Book of 99 è disponibile sui nuovi casinò online tra cui Betsson, il quale garantisce un'esperienza di gioco sicura.

▶ Plinko Dare2Win (Hacksaw Gaming): RTP 98,98%

Tema Slot Gioco televisivo "The Price is Right" Provider Hacksaw Gaming Caratteristiche - Senza rulli o linee tradizionali

- Griglia Piramidale

- Puntata Max: 10€

- Volatilità: Alta Tipo di Jackpot Non presente RTP 98,98% Dove giocare Sisal.it

Plinko Dare2Win di Hacksaw Gaming è un gioco istantaneo ad alta volatilità che offre un'esperienza coinvolgente. Questa slot è particolare in quanto non prevede linee e rulli tradizionali. Al loro posto, si trova una griglia a piramide con pioli disposti su 8-16 file, a seconda del livello di rischio scelto. In generale, la meccanica dietro il gioco del Plinko è amata per la sua semplicità: si lancia una pallina dall'alto della griglia, la si fa rimbalzare sui pioli per atterrare in una delle caselle sotto. Ogni casella viene associata a un moltiplicatore che determina la vincita finale. Consigliamo di provare questo gioco su Sisal.it, uno tra i casino con più alternative per questa slot.

▶ Jackpot 6000 (NetEnt): RTP 98,9%

Tema Slot Tradizionale/Frutta Provider NetEnt Caratteristiche - 5 Linee

- 3 Rulli

- Gameplay Semplice e Coinvolgente

- Puntata Max: 10€

- Volatilità: Media-Alta Tipo di Jackpot Fisso assegnato con tre simboli Jolly RTP 98,9% Dove giocare Leovegas.it

Jackpot 6000 è una slot classica creata da NetEnt, e si distingue per il suo altissimo RTP del 98,9%. Come potrete immaginare, questo payout la rende una delle scelte più popolari tra i giocatori in cerca di buone probabilità di vincita. Il gioco presenta un tema tradizionale, con tre rulli e simboli tipici delle vecchie slot da bar.



Una caratteristica interessante di Jackpot 6000 è la funzione “Heads or Tails”, che permette ai giocatori di raddoppiare le loro vincita. La volatilità del gioco è considerata media-alta, il che significa che, sebbene le vincite possano non essere frequenti, quando arrivano, possono essere significative.

Questo gioco è disponibile su diversi casinò online rinomati, come Leovegas, che offrono un’esperienza di gioco sicura e di alta qualità.

▶ 1429 Uncharted Seas (Thunderkick): RTP 98,5%

Tema Slot Nautico Provider Thunderkick Caratteristiche - 25 Linee

- 5 Rulli

- Gameplay Affascinante e Travolgente

- Puntata Max: 5€

- Volatilità: Bassa Tipo di Jackpot Non presente RTP 98,60% Dove giocare Betflag.it

1429 Uncharted Seas, sviluppata da Thunderkick, è una slot machine con un tema nautico che trasporta i giocatori in un'avventura tra le acque inesplorate. Con un alto RTP del 98,6%, offre eccellenti opportunità di vincita. Le grafiche sono disegnate a mano con grande attenzione ai dettagli, presentando simboli ispirati all'oceano, come creature mitologiche e antiche mappe nautiche.

Il gioco è caratterizzato da una bassa volatilità, il che significa che i giocatori possono aspettarsi vincite più frequenti. Tra le sue funzionalità principali, si trova un interessante bonus con giri gratuiti che può aumentare ulteriormente le possibilità di vincita. Inoltre, 1429 Uncharted Seas è disponibile su casinò online come Betflag, dove i giocatori possono divertirsi in sicurezza con questa slot affascinante e coinvolgente.

▶ King of Egypt: RTP 98% (NUOVA SLOT)

Tema Slot Egitto Provider GOL Games Caratteristiche - 20 Linee

- 5 Rulli

- Gameplay Semplice e Rapido

- Puntata Max: 10€

- Volatilità: Alta Tipo di Jackpot Non presente RTP 98% Dove giocare Gekobet.it

Questa slot ispirata all'antico Egitto offre un’esperienza di gioco avvincente. Parliamo di una tra le migliori slot online che pagano di più, con RTP vicino al 98% e volatilità alta, adatta a chi vuole grandi vincite.

La griglia di gioco presenta 3 righe e 5 colonne, per un totale di 15 simboli in ogni spin. Tra i simboli speciali spiccano il Wild del Faraone e il moltiplicatore x2 (che aumenta il valore delle vincite). Inoltre, i simboli bonus – come la Sacerdotessa, i Free Spins e la Moneta – attivano funzioni speciali.

Secondo il nostro parere, il casino che offre l'esperienza migliore per giocare a King of Egypt è Gekobet.

▶ Blood Suckers (NetEnt): RTP 98%

Tema Slot Vampiri Provider NetEnt Caratteristiche - 25 Linee

- 3 Rulli

- Gameplay Semplice e Dinamico

- Puntata Max: 50€

- Volatilità: Bassa Tipo di Jackpot Non presente RTP 98% Dove giocare Netbet.it

Blood Suckers di NetEnt è una slot machine molto apprezzata, nota per il suo affascinante tema vampiresco e per un RTP del 98%. Con una struttura a cinque rulli, questa slot offre un'esperienza di gioco coinvolgente, caratterizzata da grafiche dettagliate e suoni inquietanti. Uno degli aspetti più interessanti è il gioco bonus, in cui i giocatori devono cacciare i vampiri per ottenere premi e moltiplicatori.

La volatilità è bassa, il che significa che le vincite si verificano con maggiore frequenza, sebbene di importo inferiore.

Puoi trovare la slot su casinò online affidabili, come Netbet, dove avrai l’opportunità di testare le tue abilità e ottenere premi interessanti.

▶ Jokerizer (Yggdrasil): RTP 98%

Tema Slot Frutta Provider Yggdrasil Caratteristiche - 10 Linee

- 5 Rulli

- Gameplay Semplice e Classico

- Puntata Max: 100€

- Volatilità: Media Tipo di Jackpot Non presente RTP 98% Dove giocare Goldbet.it

Jokerizer, sviluppata da Yggdrasil, è una slot colorata e festosa con un RTP del 98%. Questa slot a cinque rulli presenta il classico simbolo del jolly. Offre un gioco bonus che si attiva dopo ogni vincita, aumentando le possibilità di premi maggiori. La sua volatilità è media, garantendo un buon equilibrio tra frequenza di vincite e importo.

I giocatori possono divertirsi con Jokerizer su casinò come Goldbet e Lottomatica, dove l'esperienza di gioco è sicura e coinvolgente.

▶ Soldiers of Rome (Barcrest): RTP 97,82%

Tema Slot Storia (Antica Roma) Provider Barcrest Caratteristiche - 50/100 Linee

- 5 Rulli

- Gameplay coinvolgente

- Puntata Max: 500€

- Volatilità: Media Tipo di Jackpot Non presente RTP 97,82% Dove giocare SNAI.it

Soldiers of Rome è una slot di SG Gaming che trasporta i giocatori nell'epoca dell'antica Roma, con un impressionante RTP del 97,82%. Questa slot presenta una funzione Big Bet, che aumenta le opportunità di vincita. Con una volatilità media, offre un equilibrio tra la frequenza e l'importo delle vincite, rendendola accessibile sia ai principianti che ai giocatori esperti. Puoi giocare a Soldiers of Rome in sicurezza su casinò come Snai.

▶ Vinci la gallina RTP 97,6%

Tema Slot Animali Provider Skywind Caratteristiche - 1 Rullo

- Gameplay Tradizionale e Semplice

- Puntata Max: 100€

- Volatilità: Media-Bassa Tipo di Jackpot Non presente RTP 97,6% Dove giocare Lottomatica.it

Vinci la gallina è una slot italiana del provider Skywind con un RTP del 97,6%. Questa slotcombina un tema rustico e semplice con una meccanica di gioco coinvolgente. Include un gioco bonus in cui puoi vincere premi maggiori scegliendo uova fortunate. La volatilità è media-bassa, quindi le vincite sono abbastanza frequenti.

Vinci la gallina è tra le slot Lottomatica che pagano di più.

▶ Jack Hammer 2 Fishy Business (NetEnt): RTP 97,3%

Tema Slot Fumetti Provider NetEnt Caratteristiche - 3 Righe

- 5 Rulli

- Meccanica coinvolgente

- Puntata Max: 250€

- Volatilità: Medio-Alta Tipo di Jackpot Non presente RTP 97,3% Dove giocare Pokerstars.it

Jack Hammer è una slot online di NetEnt ispirata ai fumetti e al genere noir. Giocando a questa slot machine online, seguirai le indagini del detective privato Jack Hammer contro il malvagio Don Crabby. Anche senza un jackpot progressivo, offre buone opportunità di vincita grazie alla funzione Sticky Win e ai giri gratuiti. Quest'ultimi possono creare più combinazioni vincenti in un solo giro. Consigliamo di provare Jack Hammer su Pokerstars.

▶ Big Bad Wolf (Quickspin): RTP 97,34%

Tema Slot Fiabesco Provider Quickspin Caratteristiche - 25 Linee

- 5 Rulli

- Gameplay Dinamico e Intuitivo

- Puntata Max: 100€

- Volatilità: Media Tipo di Jackpot Non presente RTP 97,34% Dove giocare Betway.it

Questa slot sviluppata da Quickspin a tema fiabesco, ha chiaramente preso ispirazione dalla favola dei tre porcellini. Disponibile su Betway, Big Bad Wolf prevede un gioco innovativo con simboli che si spostano verso il basso (sliding symbols) e un buon RTP 97,34%. La sua varianza è alta e non prevede jackpot progressivo.

▶ The Dog House Megaways (Pragmatic Play): RTP 97,1%

Tema Slot Animali Provider Pragmatic Play Caratteristiche - 117.649 Linee

- 6 Rulli

- Gameplay Simpatico e Giocoso

- Puntata Max: 100€

- Volatilità: Alta Tipo di Jackpot Non presente RTP 97.1% Dove giocare Bwin.it

The Dog House Megaways è una slot molto amata dai fan delle slot ad alta volatilità. Grazie alla meccanica Megaways, offre un potenziale di vincita impressionante con fino a 117.649 linee per vincere ad ogni giro. Le funzioni bonus, in particolare i giri gratuiti con moltiplicatori e wild sticky, possono portare a grandi vincite. Attenzione però: la volatilità elevata significa che ci sono anche periodi di attesa tra le vincite.

È ideale per i giocatori che cercano un gioco dinamico, simpatico e un potenziale di vincita elevato. Potete trovarla giocando in modo sicuro su Bwin.

▶ Aztec Powernudge(Pragmatic Play): RTP 97,57%

Tema Slot Civiltà antica Provider Pragmatic Play Caratteristiche - 5 Linee

- 6 Rulli

- Gameplay dinamico e multifunzione

- Puntata Max: 240€

- Volatilità: Alta Tipi di Jackpot Non presente RTP 97.57% Dove giocare Netbet.it

Aztec Powernudge non utilizza linee di pagamento tradizionali; invece, impiega un meccanismo chiamato "scatter pays". Questo forma una combinazione vincente ottenendo almeno 8 simboli identici in qualsiasi posizione sui rulli.Il gameplay di questa slot offre la funzionalità powernudge che, attivata dopo una combinazione vincente, sposta verso il basso i simboli, facendo scorrere nuovi simboli dall'alto. Questo processo può generare ulteriori combinazioni vincenti e continua finché si formano nuove vincite. Sono presenti anche il simbolo moltiplicatore, i giri gratuiti e l'acquisto funzione. Con questa, i giocatori possono acquistare direttamente l'accesso alla funzione Giri Gratuiti pagando 100 volte la puntata.Consigliamo di provare questa fantastica slot su Netbet.it.

● ● ●

Altre slot con RTP più alto degne di nota

Slot che paga di più RTP Volatilità Funzioni Extra Plinko X 98,5% MEDIA Autoplay, Modalità Turbo, Moltiplicatori Casuali Book of Ra deluxe 95,10% ALTA Giri Gratis Sugar Rush 1000 96,53% ALTA Cluster Pays, Cascate, Moltiplicatori posizionali, Super Bonus Buy Blood suckers megaways 97,66% ALTA Megaways, Moltiplicatori, Giri Gratis Gates of heaven 96,50% ALTA Giri Gratis, Moltiplicatori Vinci la gallina deluxe 96,00% MEDIA Giri Gratis, Simboli Wild

Oltre alle slot già menzionate, ci sono anche altre meno conosciute e meno giocate, ma comunque molto interessanti. Queste slot sono sicure, disponibili nei casinò online affidabili e, naturalmente, vantano un RTP elevato. Scopriamole insieme:

● ● ●

Dove trovare le slot che pagano di più online?

Per trovare ulteriori alternative tra le slot che pagano di più, abbiamo creato degli approfondimenti per ciascuno dei top siti affidabili. Questi casino online offrono i più alti RTP e dispongono di un’ampia gamma di slot che consentono di avere percentuali di vincita maggiori.

Tutti i siti presenti nella nostra toplist sono accuratamente verificati e presentano regolare licenza ADM / AAMS. Queste piattaforme operanti sul mercato italiano sono pienamente regolamentate e, di conseguenza, garantiscono quella sicurezza e affidabilità che i casino senza licenza ADM non possono garantire. Per saperne di più su questi siti, suggeriamo di consultare la nostra pagina dedicata ai migliori casino online. Qui si trova una selezione completa di casino online AAMS attivi in Italia.

● ● ●

Slot con RTP alto fino a 98,5% su Leovegas

LeoVegas è considerato uno dei migliori casinò online, famoso per la sua piattaforma user-friendly e per le offerte di gioco mobile. Le slot selezionate, tra cui 1429 Unchearted Seas, Basic Instinct, Booster, Wolfpack Pays e Esqueleto Explosivo 2, presentano un RTP medio di 97,62%.

1429 Unchearted Seas - RTP 98,5%. ​Basic Instinct - RTP 97,99%. Wolfpack Pays - RTP 97,75 Booster - RTP 97,40%. Bonanza Farm Rush Express - nuova slot - RTP 96,5%.

Slot che pagano di più su Starcasino: RTP medio di 96,9%

Starcasino è un altro bookmaker popolare in Italia, noto per le sue promozioni e per una vasta gamma di slot machine. Le slot come Duck Hunters, Starburst, Gonzo's Quest, Divine Fortune e Mega Joker hanno un RTP medio di 96,9%.

Mega Joker - RTP 99%. Duck Hunters - RTP 96,05%. Divine Fortune - RTP 96,59%. Starburst - RTP 96,1%. Gonzo's Quest - RTP 96%.

Slot che pagano di più su Sisal

Blood Suckers: RTP del 98%. King of Egypt: RTP 98%. Golden Tour: RTP 97,71%. Vinci la Gallina: RTP 97,61% Halloween Fortune: RTP 97,10%.

Slot che pagano di più su PokerStars

Anche Sisal nel proprio parco Slot, annovera alcuni titoli che presentano un RTP elevato. In seguito ecco alcuni giochi apprezzati dagli utenti che presentano un ritorno al giocatore elevato:

Tra le Slot Machine online che pagano di più su Pokerstars ricordiamo King of Egypt e Blood Suckers con RTP che sfiorano il 98%.

King of Egypt – RTP 98% Blood Suckers – RTP 98% Money Cart 2 – RTP 98% Starburst – RTP 96,10% Sphinx – RTP 95,12%

Slot Lottomatica che pagano di più: RTP medio del 97%

Tomb of Misir - RTP 97,64%. Halloween Fortune - RTP 97,10%. Jack Hammer - RTP 97%. Victorious - RTP 96,9%. Divine Fortune - RTP 96,59%.

Slot che pagano di più su 888

Lottomatica è uno dei leader del mercato italiano, offrendo un mix di giochi da casinò, lotterie e scommesse sportive. Le slot Lottomatica che pagano di più popolari al momento sono Tomb of Misir, Halloween Fortune, Jack Hammer, Victorious e Divine Fortune. Queste hanno tutte un RTP medio di 97%.

Tra i siti casino dove trovare Slot con Rtp alti menzioniamo 888 Casino che annovera numerosi giochi, anche in esclusiva, con percentuali che superano il 96%

9 Pots of Gold Megaways – RTP 99,72% Millionaire Genie – RTP 96% Haunted Harbor – RTP 98% Divine Fortune – RTP 96,59% 888 Vittoria – RTP 97,84%

Slot che pagano di più su Goldbet

Su Goldbet gli utenti possono trovare delle Slot come Sisters of Oz Jackpots che presentano un ritorno elevato che supera il 98%.

Sisters of Oz Jackpots – RTP 98,8% Joker's Luck Deluxe – RTP 98,7% King of Egypt – RTP 98% Blood Suckers – RTP 98% Triple Bar – RTP 98%

Slot SNAI che pagano di più

Sono numerose le slot Snai che pagano di più in Italia. Questo casinò offre ai propri utenti una vasta scelta di slot machine con Rtp alto:

Book of 99 – RTP 99% 1429 Uncharted Seas – RTP 98,50% Blood Suckers – RTP 98% Fruits Evolution – sezione "Scelti Da Snai" - RTP 98.1% Golden Tour – RTP del 97,71%

Slot che pagano di più su Planetwin365

Sulla piattaforma casino di Planetwin365 è disponibile una delle slot che paga di più in Italia: Book of 99. Inoltre, sono disponibili diversi giochi che presentano un RTP oltre il 96%.

Book of 99 – RTP 99% 1429 Uncharted Seas – RTP 98,50% Blood Suckers – RTP 98% Vinci La Gallina – RTP 97,61% Starburst XXXtreme – RTP 96,25%

Slot che pagano di più su Gioco Digitale: RTP fino a 98%

Gioco Digitale offre nel suo portale centinaia di slot. Tra queste, molte hanno un ritorno al giocatore alto, con una media che arriva fino ad un RTP di 98%. Le slot che pagano di più su questa piattaforma sono Blood Suckers 2, Legacy of Dead, Extra Chilli Megaways, Dazzling Sun, Lucky Emeralds.

​Blood Suckers 2 ​- RTP 98%. ​Legacy of Dead - RTP 96,58%. ​Extra Chilli Megaways - RTP 96,82%. ​Dazzlin Sun - RTP 96,56%. Lucky Emerald - RTP 95,71%.

Slot con RTP 97% su Eurobet

Eurobet è un bookmaker consolidato, che offre un’ampia selezione di giochi da casinò e scommesse sportive. Tra le slot più giocate, come Golden Tour, Book of Dead, Captain’s Treasure, Starburst e A Night Out, l'RTP medio si attesta intorno al 96,7%.

Golden Tour - RTP 97,71% Captain’s Treasure - RTP 97.06% A night out - RTP 97,06%. Book of Dead - RTP 96,21%. Starburst - RTP 96,1%.

Slot che pagano di più su BetFlag

Anche Betflag mette a disposizione dei propri utenti un numero elevato di Slot con un RTP elevato. In particolare, nella lista di titoli spiccano "1429 Uncharted Seas" e "Blood Suckers" con una percentuale superiore di circa il 98%.

1429 Uncharted Seas – RTP 98,50% Blood Suckers – RTP 98% King of Egypt – RTP 98% Gates of Olympus – RTP 96,50% Starburst – RTP 96,10%

● ● ●

Funzioni extra delle slot con RTP più alto: megaways, buy bonus e moltiplicatori

Le slot con un alto RTP sono suddivise in varie categorie, ognuna con caratteristiche uniche che arricchiscono l'esperienza di gioco. In questo paragrafo analizzeremo le categorie e le funzioni extra più popolari: megaways, buy bonus e moltiplicatori.

▶ Megaways

Slot Megaways RTP slot Dove giocare Link sicuro Bonanza Megaways 96% VISITA ▶ Extra Chilli Megaways 96,2% VISITA ▶ White Rabbit Megaways 97,24% VISITA ▶

▶ Buy Bonus

Slot Megaways RTP slot Dove giocare Link Sicuro Sweet Bonanza 96.51% VISITA ▶ Legacy of Egypt 96,5% VISITA ▶ The Dog House Megaways 96,55% VISITA ▶

▶ Moltiplicatori

Slot Moltiplicatori RTP slot Dove giocare Link sicuro Wolf Gold 96.01% VISITA ▶ Reactoonz 97% VISITA ▶ Rise of Olympus 96,5% VISITA ▶

Le slot Megaways sono caratterizzate da un numero variabile di simboli e linee di pagamento su ciascun rullo, ad ogni giro. Questo meccanismo genera una quantità sempre diversa di combinazioni possibili per ogni spin. A differenza delle slot tradizionali, che hanno un numero fisso di linee di pagamento, le Megaways possono offrire fino a quasi 200.000 modi diversi per vincere. Il numero massimo di modi per vincere si ha quando tutti i rulli mostrano il massimo di simboli. Di solito, ci sono sei o sette simboli per rullo, a seconda del gioco.Le nostre 3 proposte Slot Megaways:Le slot con la funzione Buy Bonus permettono ai giocatori di entrare subito nel gioco bonus. Così, possono saltare la fase base in cui, normalmente, bisogna aspettare simboli speciali per attivare il bonus.Questa opzione, acquistabile a un prezzo prestabilito (che solitamente varia in base alla puntata selezionata), permette di entrare subito nella parte più emozionante del gioco, con le vincite più alte. Questo accade poiché si ha accesso immediato a funzionalità come giri gratuiti, moltiplicatori o simboli espandibili.Uno dei principali vantaggi delle slot con buy bonus è che puoi accedere subito alle funzioni più redditizie, senza aspettare lunghe sessioni di gioco base.D’altra parte, ci sono anche degli svantaggi: il costo del bonus può essere elevato (in certi giochi anche 100 volte la puntata normale), senza garantire una vincita superiore all’investimento.Le nostre 3 proposte Slot Buy Bonus:Le slot con moltiplicatori aumentano l’importo delle vincite grazie a moltiplicatori che si attivano durante il gioco. Questi ultimi sono dei valori numerici che, una volta attivati, moltiplicano la vincita ottenuta per un determinato fattore (ad esempio x2, x5, x10 e così via). I moltiplicatori possono entrare in gioco in diversi momenti: alcuni si applicano durante il gioco base, mentre altri sono esclusivi dei round bonus, come i giri gratuiti o i mini-giochi speciali.Esistono slot in cui i moltiplicatori aumentano progressivamente dopo ogni vincita consecutiva, creando un effetto a catena che può portare a premi molto elevati, soprattutto se combinati con altre funzionalità come i rulli a cascata. In altri casi, il moltiplicatore viene assegnato casualmente o legato a determinati simboli speciali.Le nostre 3 proposte Slot Moltiplicatori:

● ● ●

Come individuare le slot che pagano di più

In questa sezione andremo a capire come fare per trovare le slot con RTP più alto, ovvero quelle con un ritorno teorico maggiore. È importante ricordare che slot con RTP più alto rispetto ad altre non garantiscono vincite maggiori nel breve termine. Questo perché le oscillazioni nel gioco sono influenzate dalla varianza, che determina la frequenza e l’entità delle vincite.

Cos’è l’RTP e come funziona

L’RTP, che come abbiamo sottolineato prima sta per “Return to Player”, è una percentuale che indica quanto una slot restituisce ai giocatori rispetto a tutte le puntate effettuate, basandosi sul lungo periodo. Ad esempio, un RTP del 96% significa che, in media, la slot restituirà 96 euro per ogni 100 euro giocati. Nella scelta di una slot è utile considerare l’RTP, poiché una percentuale più alta può indicare un ritorno maggiore nel tempo. Tuttavia, è buona pratica tener presente che l’RTP è solo un parametro e non garantisce vincite immediate. Più semplicemente, offre al giocatore una stima teorica basata su un numero elevato di giocate.

L’importanza della volatilità delle slot

La volatilità delle slot misura la frequenza e l’entità delle vincite. Le slot ad alta volatilità offrono vincite meno frequenti ma più consistenti, mentre quelle a bassa volatilità pagano più spesso ma con importi inferiori. Ricordiamo anche che le sessioni di gioco cambiano in base alla volatilità della slot. Ad esempio:

Ad una volatilità alta corrispondono sessioni di gioco rischiose;

corrispondono Ad una volatilità media corrispondono sessioni di gioco equilibrate;

corrispondono Ad una volatilità bassa corrispondono sessioni di gioco lunghe.

Volatilità Bankroll Frequenza Vincita Valore Premio Alta Grande Rara Abbondante Media Modesto Moderata Consistente Bassa Limitato Frequente Ridotto

Conoscere la volatilità di una slot aiuta a scegliere quella più adatta al proprio stile di gioco e al profilo di rischio di un giocatore. Ecco uno schema utile per orientarsi tra le slot con diversa volatilità in base al proprio bankroll:

● ● ●

Strategie per vincere alle slot che pagano di più

Sebbene non esista un metodo certo per vincere alle slot machine, ci sono alcune strategie per migliorare l'esperienza di gioco e ottimizzare le possibilità di successo.

È consigliabile, prima di tutto, informarsi attentamente sulle slot che offrono un RTP (Return to Player) più elevato. Queste, infatti, tendono a restituire una percentuale maggiore delle scommesse ai giocatori nel lungo periodo.

Queste, infatti, tendono a restituire una percentuale maggiore delle scommesse ai giocatori nel lungo periodo. Prima di iniziare a giocare, valuta le diverse opzioni disponibili e scegli quelle con un RTP superiore al 95%, poiché offrono un vantaggio maggiore.

Inoltre, è fondamentale stabilire un budget di gioco e rispettarlo rigorosamente, evitando di inseguire le perdite o di sforare i propri limiti.

e rispettarlo rigorosamente, evitando di inseguire le perdite o di sforare i propri limiti. Tenere traccia delle proprie giocate e delle vincite aiuta a mantenere il controllo. Ricorda sempre di giocare in modo responsabile, considerandolo un'attività di intrattenimento piuttosto che un modo per guadagnare denaro.

● ● ●

I falsi miti sulle slot che pagano di più

Ci sono molti falsi miti sulle slot machine, specialmente quelli che riguardano il fatto che alcune “paghino di più” se si seguono certe tattiche. Ecco i principali:

Falso:

1.Le slot machine usano un generatore di numeri casuali (RNG). Non esiste alcuna memoria delle giocate precedenti. Anche se la slot non ha pagato per ore o se hai giocato in versione demo per diverse sessioni, la prossima giocata ha sempre le stesse probabilità.

2. “Le slot online pagano meno di quelle fisiche”

Falso: In realtà spesso è il contrario. Le slot online hanno spesso un RTP più alto, intorno al 95-98%, mentre molte slot fisiche si fermano anche al 85-90%.



3. “I casinò possono modificare le slot da remoto per farle perdere”

Falso (nella legalità): I casinò ADM non possono modificare i payout a piacere. Le percentuali di vincita sono certificate da enti regolatori e sottoposte a controlli costanti.



4. “Le slot con jackpot progressivo pagano di meno finché il jackpot non è alto”

Falso (parzialmente): Le slot con jackpot progressivo tendono ad avere un RTP base più basso per alimentare il jackpot, ma non è vero che non possano pagare altre vincite anche quando il jackpot è basso.



5. "Le slot con moltiplicatore più alto pagano automaticamente di più nel lungo periodo"

Non sempre vero: l'indicatore di quanto paga una slot è l'RTP. Le slot con moltiplicatori alti tendono ad avere alta volatilità e questa paga meno spesso, anche se può dare vincite molto grandi. In sintesi, un moltiplicatore alto può far vincere grosse somme, ma solo se lo si attiva (spesso difficile). Se cerchi slot che pagano spesso, scegli moltiplicatori bassi; se vuoi grosse vincite potenziali, cerca slot con moltiplicatori alti.

● ● ●

Conclusioni e slot online che hanno pagato di più ad giugno

In conclusione, possiamo affermare che le slot con un alto RTP rappresentano una scelta più vantaggiosa per i giocatori. Questi giochi offrono infatti migliori probabilità di vincita nel lungo periodo, rendendo l’esperienza complessiva più gratificante.Le diverse categorie di slot e le funzionalità speciali – come Megaways, Buy Bonus e Moltiplicatori – arricchiscono ulteriormente il gameplay, introducendo dinamiche coinvolgenti e potenziali vincite di grande valore.Al momento, le 3 slot più vincenti di giugno 2025 sono: Mega Joker e Book of 99 (99%) e Plinko Dare2Win con RTP 98,9%. Se stai cercando un gioco ad alto potenziale, queste slot sono sicuramente quelle da tenere d'occhio, presenti, rispettivamente su Goldbet, NetBet e Starcasino.

● ● ●

Domande relative alle slot che pagano di più

Posso usare i bonus per provare le slot con RTP più alto?

Sì, alcuni bookmakers mettono a disposizione dei nuovi registrati bonus casino e free spin per poter provare le slot con RTP più elevati.

Cosa significa slot online che pagano sempre?

Le slot che presentano l'RTP più elevato sono quelle che garantiscono una determinata percentuale di ritorno al giocatore (Return To Player). Si ricorda sempre di seguire la nostra guida sul gioco responsabile per giocare in modo sicuro e sano.

Le percentuali degli RTP indicati sono precise?

Quando l'RTP slot si definisce alto?

Dove trovo l'RTP di una slot?

Le percentuali di RTP riportate in questa pagina sono medie indicative e potrebbero non essere completamente precise. Per informazioni più dettagliate, ti consigliamo di consultare direttamente i casinò, dove l’RTP è solitamente indicato tra le caratteristiche di ogni singola slot.In generale, si comincia a considerare "alto" un ritorno al giocatore che supera il 95%. Tuttavia, il valore ideale per poter ritenere un RTP slot vantaggioso è del 96%.Per trovare l'RTP puoi cliccare su “i” (info), “?” o “Menu” nella schermata di gioco e cerca una sezione chiamata solitamente “Tabella dei pagamenti”. Tutti i casinò presenti su Calciomercato mostrano l’RTP nella scheda descrittiva del gioco.