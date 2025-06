Scommesse Cheltenham 2025: top bookmakers e migliori quote

Il Festival di Cheltenham è uno degli eventi ippici di maggior prestigio e rilevanza a livello mondiale, in particolare nel Regno Unito, dove attira un elevato numero di scommettitori. Il programma include una serie di gare di altissimo livello, in cui si sfidano i migliori cavalli e fantini a livello internazionale. Per chi desidera effettuare delle puntate sul Festival di Cheltenham, è fondamentale scegliere il bookmaker giusto per ottenere le migliori quote e promozioni. Di seguito, presentiamo una tabella con i 5 migliori operatori che offrono scommesse su questo evento, insieme al bonus proposto e alla loro migliore caratteristica:

Gli operatori con le quote sul Festival di Cheltenham Bookmaker Caratteristica Bonus + Info Quote competitive fino a 1024€ VAI ▶ Bonus Ippica Free fino a 800€ VAI ▶ Qualità dello streaming Ippica fino a 5250€ VAI ▶ Analisi dell'Esperto fino a 3050€ VAI ▶ Ampio palinsesto su Cheltenham fino a 1037€ VAI ▶

● ● ●

Cos'è il Festival di Cheltenham? Storia e tradizione

Il Festival è un evento annuale che si svolge a Cheltenham, una pittoresca cittadina nel cuore della campagna inglese, celebre per ospitare alcune delle competizioni di ippica più prestigiose a livello mondiale. Nato nel 1860, il Festival è cresciuto esponenzialmente nel corso degli anni, diventando una vera e propria icona nel panorama delle corse di cavalli.



Generalmente organizzato nel mese di marzo e della durata di quattro giorni, il punto culminante della manifestazione è rappresentato dalla "Gold Cup", una delle gare più ambite a livello internazionale. Accanto a questa, il Festival ospita altre competizioni di altissimo livello, tra cui il Champion Hurdle, il Queen Mother Champion Chase e lo Stayers' Hurdle.Questo evento non è solo una competizione sportiva di grande rilevanza, ma una vera e propria tradizione che richiama appassionati da ogni angolo del mondo. Le scommesse su Cheltenham trascendono il semplice betting, diventando un elemento centrale della cultura sportiva britannica.

● ● ●

Quote Cheltenham 2025: quali sono le scommesse più apprezzate?

Dando un'occhiata al palinsesto quote di Cheltenham 2025 offerto dai principali bookmaker italiani, è possibile individuare i mercati più interessanti e apprezzati dai giocatori, che includono:

Vincente : tipico mercato in cui il giocatore pronostica il cavallo che finirà primo nella gara.

: tipico mercato in cui il giocatore pronostica il cavallo che finirà primo nella gara. Piazzato : in questo caso, il giocatore scommette sul cavallo che terminerà tra i primi due o tre, indipendentemente dall'ordine di arrivo.

: in questo caso, il giocatore scommette sul cavallo che terminerà tra i primi due o tre, indipendentemente dall'ordine di arrivo. Podio in ordine : scommessa che prevede che un cavallo arrivi tra i primi tre, ma nell'ordine esatto.

: scommessa che prevede che un cavallo arrivi tra i primi tre, ma nell'ordine esatto. Podio in disordine : scommessa che prevede che il cavallo arrivi tra i primi tre, ma in un ordine non prestabilito.

: scommessa che prevede che il cavallo arrivi tra i primi tre, ma in un ordine non prestabilito. Testa a testa: confronto tra due cavalli, con la scommessa su quale dei due si piazzerà meglio.

Queste scommesse sul Festival di Cheltenham offrono un’ampia gamma di opzioni per soddisfare ogni tipo di scommettitore, dai più esperti ai neofiti.



Prima di visionare la lista degli operatori in cui trovare i mercati su Cheltenham, ecco alcuni approfondimenti utili sulle scommesse sul mondo dell'ippica che potrebbero interessarvi:

● ● ●

Migliori bookies per piazzare scommesse su Cheltenham

Per aiutarvi a trovare i migliori siti scommesse con le quote più competitive sul Festival di Cheltenham, abbiamo selezionato i bookmaker che si sono distinti per ampiezza del palinsesto ippico, app scommesse efficienti, bonus vantaggiosi e, soprattutto, per la loro affidabilità e sicurezza.



● ● ●

FAQ Scommesse Cheltenham 2025

Quando si terrà il Festival di Cheltenham?

Il Festival di Cheltenham 2025 si terrà dall'11 al 14 marzo 2025.

Esistono dei bonus scommesse Cheltenham?

In occasione del Festival di Cheltenham, è possibile sfruttare i bonus ippica offerti da bookmaker come Snai e soprattutto Betflag, che offre la possibilità di ottenere un credito aggiuntivo gratutito di 800€ da utilizzare per piazzare delle giocate sui cavalli.

È possibile seguire il Cheltenham in streaming?

Sì, molti bookmaker offrono lo streaming delle gare del Festival di Cheltenham, permettendo agli utenti di seguire in diretta le corse direttamente dal proprio dispositivo.