Nazionale news, chi sarà il primo marcatore di Italia-Belgio? Il parere dei bookies

News Italia: per i bookmakers Retegui sbloccherà il match contro il Belgio

Giovedì 10 ottobre l’Italia di Luciano Spalletti affronterà il Belgio di Domenico Tedesco, match valido per la terza giornata di Nations League. In attesa del fischio d’inizio, i bookmakers hanno già reso note le quote sul primo marcatore.

Con 7 gol in 7 partite di campionato, Mateo Retegui è sicuramente uno dei giocatori italiani più in forma e in fiducia del momento. Nella partita contro il Belgio, le sue qualità all’interno dell’area di rigore potrebbero essere decisive. Infatti, l’attaccante dell’Atalanta è uno dei principali candidati a sbloccare il match. La quota più elevata è offerta da Betsson (6.50), seguito da QuiGioco (6.00).

Retegui, è reduce dalla brillante tripletta in campionato contro la sua ex squadra, il Genoa. Con il 3-5-2 di Luciano Spalletti, l’attaccante italo-argentino sembra trovarsi a proprio agio, proprio come nell’Atalanta di Gasperini. Saranno tante le occasioni che partiranno dalle fasce e Retegui sarà pronto a sfruttarle.

Prima di analizzare gli altri possibili calciatori che potrebbero sbloccare il match, ecco il nostro pronostico su Italia-Belgio.

Italia-Belgio: gli altri possibili marcatori per i bookmakers

Oltre a Retegui, la partita potrebbe essere sbloccata dal suo compagno di reparto o dal centrocampo che, nelle ultime partite, si è dimostrato parecchio prolifico.