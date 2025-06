Chiesa verso l’Inter: i bookie ribaltano le quote, nerazzurri in vantaggio su Napoli e Milan

Si stringe per il futuro di Federico. Manca sempre meno al termine del mercato e della telenovela legata all’esterno messo fuori rosa da Thiago Motta. Ma rispetto alle scorse settimane, sembrano cambiati gli scenari: lo sprint di Marotta ha fatto crollare fino a 2 sul’ipotesi di un passaggio all’Inter, ora in pole tra le pretendenti. Segue a 2,25 il, che ha però concluso l’affare Neres in quella posizione, mentre si sale a 3 per ildi Fonseca, che come l’potrebbe garantire al giocatore la vetrina della Champions League (puoi verificare il nostro approfondimento alla pagina Quote vincente Champions ).