Como scatenato sul mercato: dopo Varane dimezzata la quota per Laurientè, il sogno resta Sanchez

In arrivo rinforzi in attacco per ildi Fabregas. Dopo aver sistemato la difesa con il colpo Varane, l’attenzione si sposta sul reparto offensivo, dove il nome caldo è quello di Armand. L’esterno del Sassuolo, che ha molte pretendenti, è offerto a 3,50 come nuovo giocatore dei lombardi, quota dimezzata rispetto al 7 di due settimane fa. Ma il francese non è l’unico profilo sul taccuino: il sogno resta Alexis Sanchez, in lavagna a 5 sumentre si sale a 6 per un altro giocatore del Sassuolo, Andrea Pinamonti. Più indietro nelle quote Joaquin Correa e Jamie Vardy, visti al Como rispettivamente a 10 e 15 volte la posta.