CALCIOMERCATO 14 giu 2024 , 21:03 Ultimi aggiornamenti: 14 giu 2024, 21:03

Con Thiago Motta una Juve da scudetto: i bookmaker lanciano la sfida con l'Inter, sorpresa Zirkzee nelle quote di mercato

L'Allegri 2.0 è il passato: con Thiago Motta la Juventus può giocarsi lo scudetto. Parola dei bookmaker, che quotano la formazione bianconera come principale anti-Inter nella prossima Serie A. Il ritorno del titolo a Torino, dove manca dalla stagione 2019/2020, è fissato a 4,50, dietro solamente ai campioni d'Italia in carica a 1,70. Attenzione anche al nuovo Napoli di Antonio Conte, per cui il quarto scudetto vale 5,50 la posta, mentre è più lontano il Milan a 7,50.



MERCATO – Thiago Motta potrebbe non essere l'unico a salire sul treno Bologna-Torino. Nelle quote, dopo l'ufficialità del tecnico, ecco spuntare a sorpresa il nome di Joshua Zirkzee. La trattativa tra il Milan e l'entourage dell'olandese è in fase di stallo, tanto che un passaggio in bianconero si gioca a 2,75. Sempre da Bologna vicinissimo l'arrivo di Riccardo Calafiori: il trasferimento del difensore Romano è bassissimo a 1,50.



Tra le altre possibilità più concrete ecco spuntare l'evergreen Domenico Berardi, per cui un approdo alla Juventus nella prossima sessione paga 2 volte la posta. Da Napoli quasi fatta, secondo i bookmaker, per Giovanni Di Lorenzo: il capitano del Napoli alla Juventus nella stagione in arrivo è visto a 1,85.