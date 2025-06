Conte-Napoli, è già rottura? I bookie quotano l’addio entro la fine del girone d’andata

E’ già clima teso trae il. I dissapori legati al mercato, emersi nella conferenza stampa pre-Verona, e la batosta subita in campo all’esordio in campionato non fanno che alimentare voci di un possibile addio anticipato. Gli esperti divedono a 10 l’esonero o le dimissioni di Conte entro il 5 gennaio 2025, ovvero entro la fine del girone d’andata. Anche le quote per lo scudetto risentono del pesante ko per 3-0 con cui è iniziata la stagione dei partenopei: l’ipotesi tricolore è si è impennata nelle previsioni da 5,50 a 8,50. In casa contro il Bologna arriva l’occasione per rimediare e rasserenare una piazza di certo scossa e preoccupata per il futuro.