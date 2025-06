Convince la “nuova” Italia di Spalletti: in calo la quota del trionfo in Nations League

Due vittorie in altrettante partite, dopo un Europeo negativo. Riparte alla grande l’di Luciano, capace di battere in trasferta contro Francia e Israele, due successi che vedono avanzare Donnarumma e compagni per la vittoria della competizione: scende da 11 a 8,50 la primaper l’Italia. Comanda nettamente la Spagna campione d’Europa, a 4,50, seguita dalla coppia Francia-Germania a 7.Inizio lanciato che ha permesso di raggiungere subito la vetta solitaria nel Gruppo 2. Quando mancano quattro partite alla fine della fase a gironi, l’Italia insegue la Francia per la vittoria del raggruppamento, a 2,75 sue 2,95 su 888sport, contro l’1,70 dei Bleus. Più lontano il Belgio, dato a 9, con Israele ultimo a 201 volte la posta.