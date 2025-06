CALCIOMERCATO 18 giu 2024 , 18:35 Ultimi aggiornamenti: 18 giu 2024, 18:35

Copa America, tutti a caccia dell'Argentina: Brasile prima rivale. Capocannoniere: sfida Vinicius-Messi, ma per i bookie c'è anche Lautaro

Ancora tutti a caccia dell'Argentina. Inizierà venerdì la Copa America 2024, proprio con la gara inaugurale dei campioni del mondo in carica contro il Canada. Messi e compagni sono i favoriti a 2,75 per il sedicesimo trionfo continentale e il secondo consecutivo dopo quello del 2021 in finale contro il Brasile. Sono proprio i verdeoro i primi rivali in quota, offerti a 3,25 e guidati dal futuro tridente del Real Madrid, composto da Endrick, Vinicius e Rodrygo. Argentina-Brasile è anche la finale più probabile secondo i bookie, proposta a 4,25. Nelle quote per la vittoria finale segue l'Uruguay a 6,50, nazionale che insieme all'Argentina vanta il maggior numero di trionfi, ben quindici. Chi, invece, non ha mai vinto la Copa America sono Messico e i padroni di casa degli Stati Uniti, in lavagna a 12, così come la Colombia.



CAPOCANNONIERE - L'Argentina domina anche per il possibile capocannoniere della competizione. Messi vuole mantenere lo scettro conquistato nel 2021. La Pulce è in pole nelle quote a 4, con Vinicius Junior poco dietro a 5. Seguono Julian Alvarez a 6 e Darwin Nunez a 6,50. Si gioca a 8, infine, l'interista Lautaro Martinez.