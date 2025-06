CALCIOMERCATO 20 giu 2024 , 21:41 Ultimi aggiornamenti: 20 giu 2024, 21:41

Coppa America: Argentina, esordio morbido con il Canada. Lautaro-Nico Gonzalez: la Serie A comanda

L'Argentina per iniziare a meglio la corsa al bis dopo il titolo del 2021, il Canada per ribaltare un risultato che sembra già scritto. Con queste premesse si apre ad Atlanta – nella notte fra giovedì e venerdì – la Coppa America 2024, ospitata dagli Stati Uniti come l'edizione del 2016. Messi e compagni dovrebbero avere vita facile all'esordio, secondo i bookmaker: la vittoria albiceleste è infatti proposta a 1,30 mentre il colpo canadese vale 10 volte la posta. Il pareggio paga invece 5,50 su Better e 6,25 su 888sport.



L'Over, a 1,66, è in vantaggio sull'Under, offerto a 2,15. Fra i risultati esatti in pole, in lavagna, il 2-0 a 5,75, seguito dall'1-0 a 6,50. Lo 0-1 per i nordamericani si gioca a 18, mentre è indicato a 30 il 5-0, esito dell'unico precedente fra le due squadre, a favore dell'Argentina nel 2010.



MARCATORI – Occhi puntati sull'eterno Lionel Messi, davanti a tutti, in quota gol, a 1,60, seguito da Lautaro Martinez a 2,20. Ma non c'è solo il capitano dell'Inter in rappresentanza della Serie A: potrebbe dire la sua anche Nico Gonzalez della Fiorentina, proposto a 3,05. Il Canada si affida alla punta Jonathan David, indicato a 5,50, e all'esterno del Bayern Monaco Alphonso Davies, proposto a 8,50.