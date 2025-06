CALCIOMERCATO 27 set 2024 , 00:11 Ultimi aggiornamenti: 26 giu 2025, 13:14

Coppa Italia: i bookie puntano sulla decima dell'Inter, i nerazzurri precedono in quota Juventus e Milan

In pole per la Coppa Italia, il lavagna, l'Inter che, negli ottavi di dicembre, affronterà l'Udinese: la decima coppa dei nerazzurri si gioca infatti a 2,95. In seconda fila la Juventus a 4,90, che dovrà vedersela con una fra Cagliari e Cremonese. Chiude il podio delle favorite, a 7, il Milan di Paulo Fonseca, rilanciato dal derby appena vinto, che precede di poco il Napoli, a 9 volte la posta. Più staccate l'Atalanta a 11 e la Roma – che sfiderà la vincente del derby di Genova – per cui il decimo sigillo paga 13. Si giocano invece a 15 e 19 i colpi di Lazio – che potrebbe affrontare i partenopei agli ottavi – e Bologna.