Correa-Como è davvero possibile? Ecco cosa dicono i principali bookie

Confronto quote calciomercato, Correa va al Como?

Quota Snai Sisal Lottomatica Correa al Como 7.50 9.00 10.00

Dettagli di Correa al Como

Dettagli Como: possibile prossima squadra di Correa

Scommesse calciomercato, l'andamento quote dei bookie su Correa al Como

La nostra opinione sul trasferimento di Correa

Uno dei nomi più chiacchierati in questa fase finale di calciomercato è quello di, calciatore dell'Inter che presto potrebbe cambiare casacca. Secondo gli ultimi rumors di calciomercato infatti, l'ex attaccante della Lazio è nel mirino dell'ambizioso Como di Fabregas che vorrebbe proprio l'argentino per rinforzare il proprio reparto offensivo. Cosa ne pensano i bookies di questa possibilità? In questo approfondimento analizzeremo le, segnando la fine del suo lungo connubio con il tecnico Simone Inzaghi. Dopo aver trascorso la scorsa stagione con il Marsiglia, l'attaccante argentino potrebbe presto intraprendere una nuova avventura, con il Como fortemente interessato a lui. Secondo i principali operatori del betting,. Le quote parlano chiaro:Prima di visionare l'approfondimento sul possibile approdo di Correa al Como e la nostra opinione si consiglia di leggere i seguenti approfondimenti sul campionato italiano:La prima esperienza di Correa in Italia risale al 2017, quando arriva dalla sua Argentina per indossare la maglia della Sampdoria. Successivamente si trasferisce al Siviglia, per poi approdare alla Lazio, dove ritrova Simone Inzaghi, suo attuale allenatore. Con i biancocelesti forma un tandem d'attacco irresistibile con Ciro Immobile. Dopo 117 presenze con la Lazio, accetta l'offerta dell'Inter, dove si unisce al connazionale Lautaro Martinez, completando l'attacco nerazzurro insieme a Dzeko e Sanchez. Tuttavia, non riesce a soddisfare le aspettative e viene ceduto in prestito al Marsiglia nella scorsa stagione.Dopo un campionato di Serie B da protagonista, il Como è pronto ad affrontare la Serie A con l’obiettivo di restarci. Con la storica promozione in tasca, i lombardi stanno lavorando sul mercato per costruire una rosa competitiva. Tra i nuovi arrivi di spicco figurano Belotti, Dossena e Pepe Reina. Per completare il reparto offensivo,. La sua versatilità lo renderebbe un prezioso jolly offensivo, in grado di adattarsi alle esigenze tattiche di Fabregas.. In particolare, Snai mostra grande fiducia nella buona riuscita dell'operazione, attribuendo una quota di @7.50 al possibile arrivo dell'argentino. Più cauti appaiono Sisal, con una quota di @9.00, e Lottomatica e Goldbet, che fissano la quota a @10.00.A nostro avviso,, soprattutto dopo la partenza di Fumagalli. L’attaccante argentino non solo porterebbe esperienza, anche a livello internazionale, ma grazie alla sua versatilità potrebbe essere impiegato in diversi moduli, adattandosi facilmente alle esigenze tattiche della squadra di Fabregas.