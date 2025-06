Cristiano Ronaldo torna in Serie A? Il giudizio dei bookies nelle quote calciomercato

Cristiano Ronaldo torna in Serie A? Il parere dei bookies nelle quote calciomercato

*Quota sottoposta a variazioni termini e condizioni.

Quali sono le squadre in pole per Cristiano Ronaldo?

Dopo l’addio all’Al-Nassr, è scoppiato il “Toto Ronaldo”: dove giocherà il fuoriclasse portoghese nella prossima stagione? Negli ultimi mesi si era parlato anche di un clamoroso ritorno in Serie A, con l’Inter sullo sfondo, complice la possibilità di disputare il Mondiale per Club. Tuttavia, queste ipotesi non hanno trovato conferme concrete. In questo approfondimento analizziamo leCome già accennato, nei mesi scorsi si è ipotizzato un possibile approdo di Cristiano Ronaldo in maglia nerazzurra per permettergli di partecipare al Mondiale per Club, in programma da giugno. Tuttavia, questa opzione non è mai stata realmente presa in considerazione dall’Inter, che ha progetti di investimento rivolti al medio-lungo termine. Anche i bookmaker, come Lottomatica e Goldbet, sembrano condividere questo punto di vista: sulle loro piattaforme, infatti, l’arrivo di Ronaldo in Serie A — che sia all’Inter, al Milan, al Napoli o alla Juventus — è quotato a 50.00.Prima di visionare quali sono le compagini più accreditate all'acquisto di Ronaldo, ecco tre approfondimenti utili sul mondo del calcio e del betting:Secondo i principali siti di scommesse , sono tre le squadre favorite per assicurarsi le prestazioni di Cristiano Ronaldo: l’Al Hilal, con una quota di 2.00, Monterrey a 6.00 e lo Sporting Lisbona a 7.00. In particolare, un eventuale ritorno in Portogallo, nella squadra che ha lanciato la sua carriera, avrebbe senza dubbio un valore sia esotico che romantico, rappresentando per CR7 un ritorno alle origini dopo una carriera straordinaria vissuta ai massimi livelli internazionali.