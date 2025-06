Croazia e Italia si sfideranno nella giornata di chiusura del Girone B di Euro 2024, lunedì 24 giugno alle ore 21 italiane al Lipsia Stadium di Lipsia. Quella tra croati e azzurri è una gara da dentro o fuori in cui in palio c’è il passaggio del turno. Secondo molti bookmakers, la squadra di Spalletti è un po' avanti (la vittoria degli azzurri vale 2.40 volte la scommessa).

Modric e compagni sono fermi a quota un punto, guadagnato nel rocambolesco 2-2 contro l’Albania. L’Italia, partita con una vittoria, è ferma a 3 punti. Entrambe hanno perso contro la Spagna, sicura di passare il turno. Riassumendo, ragazzi, mancano una manciata di ore all'inizio della partita Croazia-Italia, quindi forza, tutti a tifare! Se volete effettuare una scommessa, verificate qui di seguito il nostro pronostico Croazia-Italia (che per noi sarà un under 1.5).

Il nostro pronostico Croazia Italia

I croati, costretti a fare punti per mantenere viva la speranza di passare il turno e riscattare due prove non proprio brillanti, partono leggermente favoriti sull’Italia. Anche gli uomini di Luciano Spalletti dovranno però riscattare l’opaca prestazione contro la Spagna che ha dominato in lungo e in largo gli azzurri nonostante il punteggio parli di un solo (auto)goal segnato. Potrebbe essere, dunque, una partita con più di una rete tra due squadre che giocheranno a viso aperto. La paura di perdere potrebbe, tuttavia, giocare brutti scherzi ad entrambe le formazioni che sono chiamate a difendere bene e ripartire in contropiede o costruire ottime trame di gioco: ultimo punto, questo, totalmente dipendente dallo stato di forma dei centrocampisti di entrambe le compagini apparsi fin qui deludenti. Gli uomini da cui ci si aspetta una rivalsa: Guardiol, Modric e Brozovic da un lato; Di Lorenzo, Pellegrini e Dimarco dall'altro. Staremo a vedere!

Pronostico Croazia Italia con Risultato esatto

Come finirà Croazia-Italia? Il nostro pronostico con risultato esatto è di 1-1. Un pareggio che, naturalmente, consentirebbe all’Italia di passare il turno come seconda. Sulla lavagna di bet365, questo risultato esatto pagherebbe 6.50 volte la posta. Si tratta della quota più alta, seguita a ruota da quella dei quotisti di BetWay che pagano l’1-1 a 6.45. Dando un’occhiata alle migliori quote europei , notiamo che l’1-1 paga molto bene anche su Sisal dove è dato a 6.25. Scendendo di poco sotto il podio, al quarto gradino, c’è NetBet che quota l’1-1 tra Croazia e Italia a 6.15. Sulla lavagna di Snai regna maggior maggior moderazione: l’1-1 finale tra croati e italiani paga 6.00. Seguono a 5.50 diversi bookies tra cui GoldBet, BetFlag, William Hill e Better. Ci aspettiamo dunque una partita giocata bene da entrambe le parti, ma condizionata dal peso del risultato finale e dunque attraversata da pochissimi goal. Ok, ma chi segna?

Risultato Esatto bet365 Betway Sisal 1-1 6.50 6.45 6.25

Croazia Italia Pronostico Under 1,5

Prima di provare a prevedere chi segnerà, suggeriamo di approfondire le quote under/over e in particolare il pronostico under 1.5 per Croazia-Italia. Come anticipato, potrebbe essere una gara dominata dalla paura. Fino a qui la Croazia ha segnato due reti in rimonta nel secondo tempo del match contro l’Albania. Idem l’Italia, con la differenza che le reti sono arrivate nella prima frazione di gioco contro gli uomini di Sylvinho all’esordio. Alle due squadre sembra mancare quello che una volta veniva chiamato “centravanti di sfondamento”. Scamacca e Budimir (sarà lui la boa dell’attacco di Dalic?) non hanno fatto fin qui la differenza in termini realizzativi. Sono fermi a zero reti nonostante ottimi movimenti con e senza palla che hanno favorito gli avversari. Potremmo, dunque, assistere ad una gara con meno di due goal segnati. L’Under 1.5 in Croazia-Italia viene quotato discretamente da alcuni siti scommesse : 3.75 su bet365, 3.60 su Sisal, 3.55 su Snai e GoldBet.

Croazia Italia Pronostico Primo Marcatore

Il primo marcatore potrebbe essere un centrocampista. Dopo le prime due apparizioni di entrambe le squadre, i più temibili sottoporta potrebbero essere da un lato Frattesi e dall’altro Majer. Davide Frattesi, riserva di lusso nell’Inter di Simone Inzaghi, è uscito a fine primo tempo durante la gara contro la Spagna. Se dovesse essere scelto per disputare quest’ultimo e decisivo match del gruppo B potrebbe essere una mina vagante. L’ex Sassuolo è dato come primo marcatore a 9.50 su William Hill. Lovro Majer ha sprecato molto, sino ad oggi, sotto porta. Ma è stato spesso dimenticato dagli avversari e sicuramente Bastoni e co. dovranno fare buona guardia. Sempre il portale William Hill pagherebbe Majer primo marcatore a 9.50. Sicuramente, nei tuoi pronostici Euro 2024 , hai inserito Scamacca primo marcatore. William Hill pagherebbe 7.50 volte la posta il suo goal se dovesse essere quello che sbloccherà Croazia-Italia. Staremo a vedere!

Croazia Italia Statistiche partite precedenti

Croazia e Italia si sono affrontate poche volte, anche per via delle tumultuose vicende belliche ed extra-calcistiche che fanno della Croazia una formazione relativamente 'giovane' in termini storici. Per risalire alla prima e - sin qui - unica vittoria azzurra occorre fare un grosso salto nel passato e tornare al 1942: a Genova, in amichevole, gli azzurri di Valentino Mazzola si imposero per 4-0. Tra il 1991 - anno in cui la Jugoslavia si disgregò in diversi Stati - ed oggi, sono 8 gli incontri tra le due squadre. Lo score recita 5 pareggi e tre vittorie per la Croazia. Zero, invece, le vittorie azzurre. L'ultimo precedente risale al periodo delle qualificazioni per Euro 2016. Sia la gare di andata che quella di ritorno finirono con il punteggio di 1-1 e in entrambe le occasioni la rete azzurra venne firmata da Antonio Candreva. Di Perisic, che potrebbe essere in campo lunedì, e Mandzukic le marcature degli avversari.

Croazia Italia Probabili Formazioni

Spalletti e Dalic riflettono. Sanno che è decisiva, che può costare un’eliminazione o un rocambolesco terzo posto che potrebbe comunque non bastare. Sarà, dunque, fondamentale indovinare l’undici iniziale e poter poi contare su una panchina affidabile. Fino ad adesso, la miglior reazione è quella della Croazia nel secondo tempo disputato contro l’Albania. Ma non è bastata a portare in albergo la vittoria. Il tecnico azzurro potrebbe confermare per la terza volta l’undici iniziale. Potrebbe esserci spazio a gara in corso per Zaccagni che non ha fatto male contro la Spagna. Nelle file croate, Budimir potrebbe partire ancora in panchina mentre malgrado le prestazioni sottotono sarà difficile non vedere in campo dal primo minuto Modric e Brozovic.

ITALIA (4-2-3-1): Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori, Dimarco; Jorginho, Barella; Frattesi, Pellegrini, Chiesa; Scamacca. Allenatore: Spalletti.

CROAZIA (4-3-3): Livakovic; Juranovic, Sutalo, Gvardiol, Perisic; Modric, Brozovic, Kovacic; Majer, Petkovic, Kramaric. Allenatore: Dali

Dove vedere Croazia Italia in TV o Streaming

Croazia-Italia sarà visibile su Rai 1 in chiaro e in diretta televisiva. Il collegamento da Lipsia partirà nel pre-partita per scoprire le ultime di questo delicatissimo match. A presidiare il momento Alessandro Antinelli, in compagnia di Lele Adani e dell'allenatore Andrea Stramaccioni. Il trio tornerà dopo la partita. Alberto Rimedio - telecronista - e Antonio Di Gennaro - commentatore tecnico - avranno il compito di raccontare cosa succederà dai microfoni del primo canale. Chi volesse vedere in streaming gratis Croazia-Italia potrà farlo su RaiPlay. La partita sarà trasmessa live anche su Sky Sport Uno, Sky Sport 4k e Sky Sport Calcio e sarà visibile solo per gli abbonati Sky. La piattaforma offre tutto il calendario di cui molte partite in esclusiva di questi Europei 2024. Tutte le gare sono disponibili anche sulle App NowTv e Sky Go da desktop e mobile. Non resta che scegliere il canale e le modalità che si preferiscono.

Dove scommettere il pronostico Croazia-Italia?

Tutti i siti di casino e betting con regolare licenza rilasciata da ADM, sicuri e trasparenti, offrono numerosi mercati su cui potrai scommettere il pronostico di Croazia-Italia sia prima della partita sia durante la stessa in modalità live. La raccomandazione è scegliere siti sicuri, dotati di metodi di pagamento funzionali e magari di un bonus scommesse conveniente che possa offrire dei vantaggi e un divertimento assicurato sin dalla prima puntata.

Da bet365 a LeoVegas, passando per Sisal e Snai e proseguendo con NetBet e con GoldBet o Better vi è sicuramente l’imbarazzo della scelta. Pensare che sono solo alcune delle tantissime piattaforme che potranno fare al caso tuo se stai cercando le migliori quote Croazia-Italia per aggiungere un pizzico di pepe ad una sfida sentitissima. Assicurati di fare dunque le scelte più congeniali, divertendoti ma responsabilmente senza esagerare e nel rispetto delle regole. Il miglior modo per vivere al meglio un'esperienza di gioco!

I nostri consigli Scommesse Croazia Italia

Il primo consiglio è quello più importante: prima di scegliere la quota, scegli il posto migliore in cui giocarla. Un sito sicuro, valido, certificato e con un’ottima navigabilità. Che funzioni bene da mobile e che magari offra anche un bonus senza deposito per le tue scommesse su Croazia Italia. Fatto? Il secondo passaggio è affidarsi alla propria sensazione, consapevoli del fatto che sarà una partita non affatto scontata in cui la posta in palio sarà molto alta.

Domande Frequenti su Croazia Italia

Quanti punti servono all’Italia per qualificarsi agli ottavi?

L’Italia si qualificherà agli ottavi in caso di vittoria (3 punti) o di pareggio (un punto) contro la Croazia. Nel primo caso, passerebbe da seconda. Nel secondo caso, per passare da seconda dovrà sperare che l’Albania non batta la già qualificata Spagna e poi verificare quale sarà la miglior differenza reti.

In quali casi l’Italia non si qualifica?

L’Italia potrebbe non qualificarsi agli ottavi di Euro 2024 nel caso in cui, oltre ad una sconfitta contro la Croazia, dovesse non risultare tra le migliori terze (sei su 8) che accederanno agli ottavi da una sorta di ‘ingresso secondario’ in base a parametri differenti da quelli classici.

Cosa serve alla Croazia per qualificarsi agli ottavi?

La Croazia si qualifica agli ottavi se batte l’Italia e l’Albania perde o pareggia contro la Spagna. In caso di arrivo a pari punti di Croazia e Albania si applicherebbero criteri quali i punti fatti negli scontri diretti e successivamente la miglior differenza reti nei medesimi scontri.

