Country country: pronostico, quote, dove scommettere e promozioni

Grande incertezza nel Gruppo C di Euro 2024. Mercoledì 25 giugno, alle ore 21:00, si disputeranno le ultime due partite del girone, tra cui Danimarca-Serbia , che sarà al centro di questo articolo. Il match si giocherà al “Munich Football Arena” di Monaco di Baviera. Nella tabella in basso, possiamo vedere le quote relative alla vittoria delle due squadre.

Danimarca-Serbia si prefigura come una partita piuttosto equilibrata, anche se i bookmakers vedono i danesi leggermente favoriti. Effettivamente, per quanto visto nelle prime due partite, la nazionale danese ha impressionato di più rispetto agli avversari, come dimostra il pareggio ottenuto contro l’Inghilterra, una delle squadre favorite per la conquista del titolo.

Il nostro pronostico Danimarca Serbia

Scegliere un valido pronostico Danimarca-Serbia non è così scontato, ma analizziamo a fondo il match per capire cosa giocare. La situazione nel gruppo C, come abbiamo sottolineato nella nostra introduzione, appare piuttosto incerta. Al momento, al secondo posto ci sono Danimarca e Slovenia, appaiati a due punti, mentre la Serbia occupa l’ultima casella del girone con un solo punto. Pertanto, il match tra gli scandinavi e serbi è decisivo per stabilire chi supererà il turno.

Entrambe le squadre dovranno puntare a vincere il match per ottenere la qualificazione. Per questo motivo, tendiamo a ritenere poco probabile un pareggio. Allo stesso tempo, poiché sarebbe sufficiente anche un solo gol per conquistare i tre punti, il match potrebbe essere bloccato nelle fasi iniziali, con una fase tattica e di studio dell’avversario che potrebbe perdurare per tutto il primo tempo.

Pronostico Danimarca Serbia con risultato esatto

In base alle nostre analisi, il risultato esatto Danimarca Serbia potrebbe essere di 1-0 in favore dei danesi. Come abbiamo sottolineato in precedenza, ci aspettiamo una vittoria da parte di una delle due squadre, ma al contempo, una partita bloccata, senza troppi sussulti.

Oltre a ciò, è stata la Danimarca – fino a questo punto del torneo – ad aver fatto vedere le cose migliori. La nazionale scandinava ha visto sfumare la vittoria contro la Slovenia all’esordio ed è riuscita a rimontare un gol di svantaggio all’Inghilterra nella seconda partita. Entrambi i match sono terminati 1-1, ma in entrambe le occasioni la Danimarca ha avuto l’occasione per vincere. La Serbia, invece, ha sofferto moltissimo nell’ultimo match contro la Slovenia, acciuffato nell’ultimo minuto a disposizione grazie ad un’invenzione di testa di Luka Jovic. Per questi motivi, crediamo che alla fine possa prevalere la Danimarca, ma di misura.

La quota Danimarca-Serbia risultato esatto 1-0 si gioca a 9.82 su Betway, a 9.50 su bet365 e a 9.25 su Snai.

Danimarca Serbia DC 12 + Multigol 1-3

Il nostro pronostico Danimarca-Serbia è 12 + Multigol 1-3. Le due squadre hanno bisogno della vittoria per sperare nella qualificazione agli ottavi di finale, ma allo stesso tempo non potranno permettersi di sbilanciarsi sin dal calcio d’inizio per evitare di compromettere l’Europeo. Prevediamo una partita con pochi rischi e sussulti nella prima mezz’ora o 45 minuti. Nella ripresa, invece, l’incontro potrebbe infuocarsi, con le due nazionali alla ricerca disperata di un gol vittoria.

Per queste ragioni, tendiamo ad escludere il pareggio con la doppia chance 12 e, al contempo, non pensiamo che ci saranno più di 3 gol nel match. Al momento, la combo 12 + Multigol 1-3 è offerta a quota 1.85 su William Hill e 1.73 su Snai.

Danimarca Serbia Pronostico Primo Marcatore

È arrivato il momento di analizzare chi sarà il calciatore che sbloccherà Danimarca-Serbia. A nostro avviso, Christian Eriksen Primo Marcatore potrebbe rappresentare una giocata davvero allettante per gli appassionati di scommesse e pronostici. Il centrocampista offensivo danese ha già sbloccato il match d’esordio della Danimarca contro la Slovenia e potrebbe ripetersi anche contro la Serbia. Tra i calciatori in campo, è certamente quello con l’esperienza maggiore, soprattutto per quanto concerne le competizioni internazionali.

Prima di questo Europeo, Eriksen aveva realizzato un solo gol stagionale con la maglia del Manchester United, ma il ritorno in nazionale sembra avergli ridato nuova linfa. Per di più, è lui il tiratore designato in caso di rigori o punizioni. Eriksen 1° Marcatore è offerto su Sisal a 9.50, su Netbet a 9.00 e su Goldbet a 8.00.





Danimarca Serbia Statistiche partite precedenti

Sono tre i precedenti tra Danimarca-Serbia. La storia sorride alla Danimarca, che ha sempre battuto i serbi: le prime due volte alle qualificazione per gli Europei 2016, la nazionale scandinava ha sconfitto gli avversari sia all’andata che al ritorno. L’ultimo precedente risale, invece, al 29 marzo 2022, quando Eriksen e compagni sconfissero la Serbia in amichevole con un perentorio 3-0.

Danimarca Serbia Probabili Formazioni

Ma ora volgiamo lo sguardo al presente e andiamo a vedere le probabili formazioni di Danimarca Serbia:

Danimarca (3-4-1-2): Schmeichel; Andersen, Christensen, Vestergaard; Maehle, Hojbjerg, Hjulmand, Kristiansen; Eriksen; Hojlund, Damsgaard.. CT: Hjulmand.

Serbia (3-4-1-2): Rajkovic; Veljkovic, Milenkovic, Pavlovic; Zivkovic, Milinkovic-Savic, Lukic, Mladenovic; Tadic; Mitrovic, Vlahovic. CT: Stojkovic.

Entrambi gli allenatori dovrebbero schierare la formazione tipo per questo match. Il ct danese Hjulmand si affiderà alla coppia d’attacco composta da Damsgaard e Hojlund, che ancora cerca il suo primo centro in questi Europei. Il ct serbo Stojkovic, invece, affiderà le speranze di qualificazione della propria nazionale a Mitrovic e a Dusan Vlahovic. Sin qui, il numero 9 della Juventus non ha fatto bene.

Dove vedere Danimarca Serbia in TV o Streaming

La sfida decisiva Danimarca-Serbia sarà visibile in esclusiva sui canali Sky Sport. In particolare, sarà possibile guardare il match sui numeri 202 e 253 del proprio decoder Sky. Non è prevista la copertura della Rai per questa partita, poiché la tv nazionale trasmetterà Inghilterra-Slovenia, che si giocherà in contemporanea a Danimarca Serbia.

Lo streaming sarà disponibile da pc, smartphone e tablet su Sky Go e Now.

Dove scommettere il pronostico Danimarca Serbia?

Per giocare il tuo pronostico di Danimarca-Serbia puoi sfruttare uno dei siti scommesse con regolare licenza ADM. Quasi tutti gli operatori, in occasione del campionato europeo, hanno introdotto una sezione specifica per piazzare le proprie scommesse euro 2024, con la possibilità di scommettere su molti tipi di eventi, come – ad esempio – la Bet Builder di Sisal, che permette di costruirsi una scommessa multipla giocando su più mercati all’interno della stessa partita.

Il nostro suggerimento è di scegliere uno dei siti scommesse con un’app pienamente funzionante e un’interfaccia grafica accattivante e intuitiva, che vi consenta di individuare subito i mercati preferiti.

I nostri consigli Scommesse su Danimarca-Serbia

Oltre ai fattori precedentemente menzionati, va tenuto fortemente in considerazione un altro aspetto, ovvero quello relativo alle promozioni presenti su un sito. Per piazzare i vostri pronostici su Euro 2024 con un rischio minore, assicuratevi di sfruttare uno dei bonus senza deposito o uno dei tanti bonus benvenuto scommesse presenti. Ad esempio, su Better potrete ricevere 1.000 euro senza deposito se effettuerete la registrazione tramite SPID, mentre su Sisal è possibile sfruttare la promo “Salva il Bottino”, che dà la possibilità di vincere fino a 20.000 euro senza necessità di deposito.

Riguardo alle quote relative all’esito finale del match, il match è piuttosto equilibrato, anche se la Danimarca appare leggermente favorita: il segno 1 è offerto a 2.30 su William Hill, il segno X si può trovare a quota 3.20 su bet365, Goldbet e Sisal, mentre il segno 2 si trova a 3.55 su Netbet.

Domande frequenti su Danimarca e Serbia

Di seguito una lista delle domande più frequenti su Danimarca e Serbia.

1. La Danimarca ha vinto gli Europei?

Sì, la Danimarca ha vinto un campionato europeo nella propria storia nel 1992, quando – a sorpresa – riuscì a sbaragliare la concorrenza e ad aggiudicarsi il trofeo battendo in finale la Germania campione del mondo in carica.

2. Quanti gol ha segnato Vlahovic ad Euro 2024?

Nessuno. Nelle prime due partite giocate dalla Serbia, il bottino dell’attaccante della Juventus è ancora fermo a zero reti.

3. Quante volte la Serbia ha giocato un Europeo?

Quella di Euro 2024 è la seconda partecipazione della Serbia ad un campionato europeo. La prima ci fu nel 2000, quando Milosevic (capocannoniere di quell’Europeo) e compagni riuscirono a raggiungere i quarti di finale.

4. Cosa serve alla Danimarca per qualificarsi?

La Danimarca dovrà vincere la partita contro la Serbia se vorrà centrare una qualificazione certa agli ottavi di finale. In realtà, la nazionale scandinava potrebbe anche pareggiare e sperare nel ripescaggio come migliore terza.

5. La Serbia deve vincere per qualificarsi?

Sì, alla nazionale allenata da Stojkovic serve solo un successo per sperare nella qualificazione agli ottavi di finale.