Danimarca Spagna: pronostico, quote scommesse e bonus

Pronostico Danimarca Spagna e il parere dei bookies

La Spagna non sbaglierà questo match e conquisterà i '3 punti'. Credo che Yamal e Williams saranno decisivi per la vittoria degli spagnoli. Andrea Stefanetti

Nel quinto turno di Nations League, si sfideranno. La sfida andrà in scenaalle ore 20.45, Prima di mostrarvi ilo, queste sono le quote di diversi operatori:La Spagna si trova al primo posto con 10 punti, dopo l’ottima vittoria per 3-0 ai danni della Serbia. Danimarca che insegue a 7 punti, occupando il secondo posto del girone A4.Gli uomini di De La Fuente, considerati tra i principali candidati anche alla vittoria della Nations League, vogliono ottenere i 3 punti per consolidare in maniera definitiva il primo posto.Prima di visionare gli altri pronostici sul match, ecco alcuni approfondimenti utili per piazzare delle scommesse sull'ambita competizione europea:

Quale sarà il risultato esatto di Danimarca Spagna? Il mio pronostico

Chi sarà il primo marcatore di Danimarca-Spagna?

La Spagna è a caccia di una vittoria che possa permettergli di allungare il proprio vantaggio in classifica proprio contro la Danimarca. Secondo le mie analisi, gli iberici riusciranno a vincere in trasferta. Per questo motivo,. La quota per questo risultato la troviamo a 8.75 su Sisal e Snai.La Spagna potrà contare sull’incredibile talento di Lamine Yamal per vincere questa partita. L’esterno del Barcellona è in uno stato di forma straripante e potrebbe essere decisivo nel match. Per questo, scommettere su Yamal come primo marcatore potrebbe rivelarsi una scelta interessante. Le quote per questa giocata sono piuttosto allettanti: 7.75 su Sisal e 6.00 su Snai.

Danimarca Spagna: i precedenti

Danimarca-Spagna: le probabili formazioni

Dove vedere la partita

Domina la Spagna nei precedenti contro la Danimarca. Infatti, su 18 incontri, le furie rosse hanno avuto la meglio per 14 volte. 2 i pareggi e 2 le vittorie della Danimarca. Nell’ultimo incontro ufficiale, datato 12 ottobre 2024, la Spagna ha vinto per 1-0 con gol di Zubimendi.Danimarca che dovrebbe schierare il classico 11, visto anche nell’ultima gara di Nations League. Eriksen a supporto do Dolberg e Poulsen. Spagna che si presenta con un attacco privo di Morata, reduce da un trauma cranico, ma con Yamal, Olmo e Williams alle spalle della punta che dovrebbe essere Oyarzabal.: Schmeichel, Nelsson, Vestergaard, Kristensen, Bah, Hjulmand, Højbjerg, Kristiansen, Eriksen, Dolberg, Poulsen. All. Knudsen.: Raya, Porro, P. Torres, Vivian, Grimaldo, Pedri, Ruiz, Yamal, Olmo, Williams, Oyarzabal. All. De La Fuente.È possibile seguire il match in diretta streaming grazie alla piattaforma internazionale UEFA TV. Per accedere al servizio, basta collegarsi a internet e visitare il sito ufficiale di UEFA TV, dove potrai trovare tutte le partite disponibili.