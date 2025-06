Di Lorenzo sempre più lontano da Napoli: le quote dicono Roma, Inter e Juventus alla finestra

"Se ci viene comunicato che di fronte all’offerta giusta il ragazzo è sul mercato, significa che il club non crede più in lui e non è più al centro del progetto". Le parole di Mario Giuffredi, procuratore di Giovanni, hanno definitivamente aperto la ferita con l'ambiente napoletano. Il capitano, in rotta con società, sembra ormai destinato a cambiare maglia. Il futuro, secondo i siti di scommesse, potrebbe essere ancora in Italia e nelle quote c'è una squadra al momento in vantaggio: la Roma, prossima destinazione del terzino a 3,50. I giallorossi hanno bisogno di un titolare sulla corsia di destra e Di Lorenzo sarebbe una soluzione di livello gradita a De Rossi. Anche l'Inter pensa al giocatore, come possibile sostituto in caso di partenza di Dumfries: l'affare si gioca a 4,50. Infine la pista Juventus, che ha messo gli occhi sull'ex Empoli e potrebbe intavolare uno scambio con Chiesa, ma per l'ipotesi bianconera la quota sale fino a 6.