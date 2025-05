Scommesse Doppia Chance: significato, esempi pratici e metodi

Nel panorama del betting calcistico, le scommesse Doppia Chance sono tra le opzioni più apprezzate dagli utenti. Questo tipo di giocata consente di coprire due risultati su tre in una singola puntata, aumentando le probabilità di vincita. Esistono diverse varianti di doppia chance, a seconda del bookmaker e del mercato (esito finale, primo tempo, combo, live). In questa guida scoprirai il significato della doppia chance, come funziona, dove trovare le migliori quote e quando conviene usarla, con esempi concreti.

Top bookmakers con scommesse Doppia Chance

I principali siti scommesse come Snai, Sisal, Eurobet e Lottomatica offrono diverse varianti della doppia chance, pensate per soddisfare le esigenze di ogni tipo di giocatore. Su Snai, ad esempio, puoi trovare le quote doppia chance tradizionale sull’esito finale di una partita, come 1X, X2 o 12, ma anche interessanti combo che uniscono la doppia chance con il marcatore, ad esempio "X2 + Giocatore X segna almeno un gol".



Su Sisal ed Eurobet, oltre alla doppia chance sull’esito finale e live, ci sono opzioni specifiche per il primo tempo, permettendo di puntare su uno degli esiti parziali della partita, cosa molto apprezzata da chi segue con attenzione l’andamento del match. Infine, su Lottomatica è possibile trovare numerose combinazioni di doppia chance, con diverse opzioni di combo che uniscono la doppia chance a scommesse su under/over o gol/no gol, ideali per chi vuole cercare quote più alte e puntate più articolate.

Tipo Quota Doppia Chance Esito Finale ✅ ✅ ✅ ✅ Doppia Chance 1° Tempo ✅ ✅ ✅ ✅ Doppia Chance Live ✅ ✅ ✅ ✅ DC Supplementari ✅ ✅ ✅ ✅ Doppia Chance Combo (es. 1x + GG Sì) ✅ ✅ ✅ ✅ Doppia Chance Corner ❌ ❌ ❌ ❌ DC + Marcatore ✅ ✅ ❌ ✅ + Info VISITA VISITA VISITA VISITA

Si ricorda che alcuni degli operatori citati offrono degli interessanti bonus senza deposito utilizzabili su diverse aree delle piattaforme dei bookies.

● ● ●

Cosa significa Doppia Chance

La doppia chance è una giocata che ti permette di puntare su due esiti contemporaneamente. In una partita di calcio, dove ci sono tre possibili risultati (1 = squadra di casa vince, X = pareggio, 2 = squadra ospite vince), le opzioni disponibili sono:

1X : vinci se la squadra di casa vince o pareggia. Esempio: Juventus - Verona, scommetti 1X: vinci se la Juve vince o pareggia.

: vinci se la squadra di casa vince o pareggia. Esempio: Juventus - Verona, scommetti 1X: vinci se la Juve vince o pareggia. X2 : vinci se la partita finisce in pareggio o con la vittoria della squadra in trasferta. Esempio: Genoa - Inter, scommetti X2: vinci se finisce pari o vince l’Inter.

: vinci se la partita finisce in pareggio o con la vittoria della squadra in trasferta. Esempio: Genoa - Inter, scommetti X2: vinci se finisce pari o vince l’Inter. 12: vinci se una delle due squadre vince (non ci deve essere pareggio). Esempio: Atalanta - Cagliari, scommetti 12: vinci se vince l’Atalanta o il Cagliari.

● ● ●

Come giocare l’esito Doppia Chance: le diverse tipologie

La doppia chance calcio può essere giocata in diverse modalità, non solo sull’esito finale:

Doppia chance 1° tempo / 2° tempo

Combo Doppia Chance + Marcatore

Combo doppia chance + gol no gol e/o under over

In questo tipo di scommessa si punta sulla doppia chance riferita esclusivamente a uno dei due tempi della partita. Per esempio, se scegli di giocare sull’1X di Italia-Belgio nel primo tempo, la tua puntata sarà vincente solo se l’Italia vince o pareggia la prima frazione di gioco. Allo stesso modo, puoi scommettere sulla doppia chance per la seconda frazione, puntando su uno degli esiti possibili solo nel secondo tempo.La giocata "Doppia Chance + Marcatore" consiste nel puntare contemporaneamente su due eventi: l’esito doppia chance di una squadra e il fatto che un determinato giocatore segni almeno un gol durante la partita. Ad esempio, immagina di scommettere sull' "X2 + Lautaro marcatore" in Inter-Milan. Questo significa che la tua scommessa sarà vincente se il Milan vince o pareggia (doppia chance X2) e, allo stesso tempo, se Lautaro segna almeno un gol nel match.

La scommessa combo doppia chance + gol/no gol e/o under/over unisce due tipi di puntate in una sola giocata. Occorre centrare sia l’esito della doppia chance (ad esempio 1X, X2 o 12) sia un evento legato ai gol, come se ci saranno gol o meno di entrambe le squadre (gol/no gol) oppure se il numero totale di reti sarà sopra o sotto una certa soglia (under/over).



Esempio pratico 1:

Combo 1X + Gol

Scommetti che la squadra di casa non perderà (1X) e che durante la partita ci sarà almeno un gol da entrambe le squadre (gol).



Esempio 2:

Combo 12 + Over 2.5

Scommetti che vincerà una delle due squadre (12, quindi no pareggio) e che saranno realizzate almeno tre reti nel match.

● ● ●

Scommesse Doppia Chance: le giocate live

Le doppia chance live sono disponibili durante molti eventi calcistici e possono essere utili in momenti chiave del match. Ad esempio, se una squadra favorita va sotto nel punteggio ma mostra segni di ripresa, puntare su X2 live può risultare strategico. Le quote cambiano in tempo reale e permettono di cogliere opportunità di valore in base all’andamento della partita.



Ecco alcune tipologie di quote Doppia Chance da poter piazzare in tempo reale:

Doppia Chance 1x

Doppia Chance x2

Doppia Chance 12 (in/out)

DC 1° Tempo

DC 2° Tempo

Scommessa combo Doppia Chance + Under/Over

Combo DC + Gol/No Gol

● ● ●

Gli altri sport con questa giocata oltre il calcio

La doppia chance è disponibile anche in altri sport con tre possibili esiti. Tra i più comuni:

Hockey su ghiaccio

Pallanuoto

Rugby

Pallamano

Baseball

Calcio a 5 (Futsal)

● ● ●

Metodi per vincere con le Doppie Chance

Per aumentare le probabilità di successo con le scommesse sulle Doppie Chance, è fondamentale scegliere con cura i match su cui puntare. Ad esempio,; in questi casi la puntata sul 12 (vittoria di una delle due squadre) è una strategia valida perché riduce il rischio di pareggio.Un’altra strategia utile è la combinazione, ideale in partite tra squadre con difese solide e poco propense a segnare., soprattutto se l’avversario ha un alto indice di pareggi recenti: questo approccio sfrutta la possibilità che la favorita non vinca, ma nemmeno perda.Infine,, come i risultati delle ultime partite, le medie gol segnati e subiti, e le tendenze delle squadre.Tieni presente che nessuno di questi metodi garantisce una vincita sicura al 100%. Le scommesse sportive comportano sempre un rischio e possono portare a perdite, quindi è importantante giocare responsabilmente, gestendo il tuo budget con attenzione e puntando solo somme che puoi permetterti di perdere.

● ● ●

FAQ Scommesse Doppie Chance

1. È possibile fare una schedina doppia chance?

Sì, basta selezionare una o più doppie chance da inserire nella schedina. Anche sui nuovi siti scommesse, è possibile combinarle con altri mercati per creare delle multiple 'miste'.

2. Esistono delle strategie per vincere con le scommesse doppia chance?

Sì, ci sono strategie e metodi statistici, ma nessuna tecnica garantisce la vincita. Ricorda di praticare sempre il gioco responsabile.

3. Posso puntare sulla doppia chance nel tennis?

No, perché nel tennis ci sono solo due esiti. Non esiste il pareggio, quindi la doppia chance non è applicabile.