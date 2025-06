In questo approfondimento, esploreremo cos'è il mercato "Draw No Bet" nel mondo delle scommesse sportive. Verranno forniti esempi pratici di scommesse che possono essere effettuate in questo mercato, discuteremo le strategie più efficaci per aumentare le probabilità di vincita e analizzeremo i vantaggi e gli svantaggi di questa tipologia di giocata.

Significato di Draw No Bet nelle scommesse sportive

Calcolare il Draw No Bet

Il "Draw No Bet" è una tipologia di scommessa utilizzata nel mondo del betting sportivo, in particolare nel calcio, che permette ai giocatori di puntare sulla vittoria di una determinata squadra senza rischiare di perdere il proprio investimento nel caso in cui la partita finisca in pareggio. Con questa giocata, se la partita termina in parità, il denaro viene rimborsato all'utente. Questo tipo di scommessa è particolarmente utile quando una squadra è considerata favorita ma si desidera comunque una protezione in caso di sorpresa, ottenendo un rimborso in caso di parità.Sul web esistono "" che consentono agli utenti di determinare la quota di questo mercato. Per utilizzarlo, il giocatore dovrà inserire: la quota per la squadra 1, la quota per il pareggio (quota 2) e l'importo totale dello stake da puntare. Il calcolatore restituirà come valore calcolato anche la quota Draw no Bet reale. Inoltre, per ottenere un risultato più accurato, se si utilizza questo mercato su un exchange, è possibile includere anche la commissione da pagare al bookmaker.

● ● ●

Varianti e tipologie di scommesse Draw No Bet (DNB)

Scommessa Draw No Bet 'Classica'

Le, permettendo loro di puntare su una delle due squadre come vincitrice di una partita o di una frazione di gioco specifica, senza rischiare di perdere l'intero importo scommesso nel caso si verifichi il segno 'X'. Inoltre, vi sono anche le tipologiache prevedono una copertura in caso di vittorie della squadra di casa/trasferta. Ecco alcune delle diverse varianti di questa tipologia di scommessa:

Questa è la tipologia di scommessa standard in cui si punta su una delle due squadre (1 o 2) come vincitrice della partita. Se la squadra scelta vince, la scommessa è vincente. Se la partita finisce in pareggio, la scommessa viene rimborsata.

Esempio: Se scommetti su **1 Draw No Bet** per una partita tra Squadra A e Squadra B, e Squadra A vince, la tua scommessa è vincente. Se la partita finisce in pareggio, il tuo importo scommesso viene rimborsato.

2. Draw No Bet 1° Tempo

Questa tipologia di mercato si applica solo al primo tempo di una partita. L’utente scommette su una delle due squadre per essere in vantaggio alla fine del primo tempo. Se la squadra scelta è in vantaggio al termine del primo tempo, la scommessa vince. Se il primo tempo termina in pareggio, la scommessa viene rimborsata.

Esempio: Per una partita tra Squadra A e Squadra B, se scegli di puntare su **1 Draw No Bet 1° Tempo** per Squadra A e al termine del primo tempo Squadra A è in vantaggio, la tua scommessa è vincente. Se il primo tempo è pari, il tuo importo scommesso viene rimborsato.

3. DNB Bet 2° Tempo

Questa versione si concentra solo sul secondo tempo della partita. L’utente scommette su una delle due squadre per essere in vantaggio alla fine del secondo tempo. Se la squadra scelta è in vantaggio al termine del secondo tempo, la scommessa vince. Se il secondo tempo termina in pareggio, la scommessa viene rimborsata.

Esempio: Per una partita tra Squadra A e Squadra B, se scegli di puntare su **1 Draw No Bet 2° Tempo** per Squadra A e al termine del secondo tempo Squadra A è in vantaggio, la tua scommessa è vincente. Se il secondo tempo è pari, il tuo importo scommesso viene rimborsato.

4. Come funziona l'Home/Away No Bet

Con la scommessa Home No Bet, otteniamo un rimborso se il risultato finale è segnato come 1, mentre con la scommessa Away No Bet, il rimborso avviene se il risultato finale è segnato come 2. In altre parole, è necessario pronosticare l’esito finale dell’incontro al termine dei tempi regolamentari. Per questa tipologia di scommessa, sono possibili due esiti: segno 2 e segno X (nel caso di Home no Bet) e segno 2 o X (nel caso di Away no Bet).

● ● ●

Siti dove scommettere sul Draw No Bet

Tipo Quota DNB 'Classico' ✅ ✅ ✅ ✅ DNB Tempo X ✅ ✅ ❌ ❌ Home No Bet ✅ ❌ ❌ ❌ Away No Bet ✅ ❌ ❌ ❌ + Info VISITA VISITA VISITA VISITA

Prima di addentrarci nell'analisi delle differenze tra Draw No Bet e altre tipologie di scommesse, è utile conoscere quali bookies propongono questo mercato. Nella tabella sottostante, abbiamo confrontato quattro dei principali siti di scommesse , evidenziandone le offerte e le peculiarità.

Nel confronto quote effettuato tra quattro diversi operatori emerge che Snai è l'operatore che offre il maggior numero di quote sul DNB e sul Home/Away No Bet. Prima di scegliere un sito scommesse, è utile confrontare le quote e verificare la presenza di promo specifiche su questo mercato, come bonus scommesse o rimborsi sulle puntate.

● ● ●

Significato del Draw No Bet in Multipla

Team A vincente con quota 2.00

Team B vincente con quota 3.00

Draw No Bet sul match C con quota 1.75 (in caso di pareggio, la quota diventa 1.00)

Quando si utilizza una scommessa Draw No Bet (DNB) in una multipla,Questo significa che la puntata non contribuirà al moltiplicatore della quota totale della multipla e alcuni bookmaker potrebbero non contare questo tipo di scommessa per l'assegnazione di eventuali bonus multipla. Lo stesso principio, seppur con esiti diversi, si applica anche per le scommesse Away No Bet e Home No Bet.Se hai una multipla con tre scommesse:La quota totale della multipla sarà calcolata senza considerare la scommessa con Draw No Bet, quindi:

2.00 × 3.00 × 1.00 = 6.00

Se la scommessa Draw No Bet sul match C termina in pareggio, quella partita non contribuirà alla quota totale della multipla.

● ● ●

Differenze tra Draw No Bet e altre scommesse

Le quote Draw No Bet (DNB) offrono un'opzione particolare rispetto ad altre scommesse. Se scegli di puntare su una squadra con la DNB e il match finisce in parità, ti verrà restituito l'importo scommesso, ottenendo di fatto un rimborso. Questo sistema si avvicina alla scommessa Doppia Chance, dove il giocatore può puntare su due possibili esiti del match (ad esempio, "1 o pareggio" o "pareggio o 2"). Con la Doppia Chance "1x", per esempio, tiferai per la squadra di casa, poiché riceverai la vincita solo se la squadra vince o il match finisce in pareggio. La DNB ha quote generalmente più alte rispetto alla Doppia Chance perché include anche la possibilità di rimborso in caso di pareggio. Quindi, la DNB offre un potenziale ritorno più elevato ma con il rischio di ricevere un rimborso se il match finisce in parità, mentre la Doppia Chance assicura una vincita anche in caso di pareggio, ma con una quota più bassa. Una somiglianza può essere trovata nell'Handicap Asiatico 0.0, in cui, in caso di pareggio, il rimborso della giocata viene effettuato.

● ● ●

Le strategie vincenti per le scommesse Draw No Bet

Il Draw No Bet è una scommessa popolare che offre una protezione contro il pareggio. Le strategie vincenti per il Draw No Bet includono l'analisi delle squadre, il confronto diretto tra i due team, e lo studio delle prestazioni recenti. È importante esaminare la forma fisica, gli infortuni, e le assenze di giocatori chiave. Anche il contesto della partita, come gli obiettivi stagionali delle squadre e il tipo di competizione, può influenzare il risultato. Inoltre, l'analisi dei precedenti incontri tra le due squadre può fornire indizi su come si comporteranno. Utilizzare dati statistici come il possesso palla, il numero di tiri in porta e la difesa di ciascuna squadra può aiutare a prendere decisioni informate. Infine, considerare il fattore casa/trasferta, poiché le squadre tendono a comportarsi diversamente a seconda del campo.

● ● ●

Vantaggi e svantaggi del Draw No Bet

PRO Quote elevate sulle favorite

Rimborso in caso di pareggio

Utilizzabile anche nelle multiple CONTRO Nessuna vincita in caso di pareggio

Spesso quote non accettate nei bonus multipla

● ● ●

Conclusioni

A mio avviso il Draw No Bet è una tipologia di scommessa molto interessante in quanto consente di puntare sulla favorita di un determinato, avendo una copertura sul pareggio, a una quota molto più elevata rispetto alla 'classica' Doppia Chance. Alessandro Pallotta

● ● ●

FAQ Scommesse Draw No Bet

1. Cosa succede se una partita finisce in pareggio con una scommessa Draw No Bet?

2. Posso includere il Draw No Bet in una scommessa multipla?

3. Cosa significa Draw No Bet 1?

4. Il Draw No Bet offre quote migliori rispetto ad altri mercati?

5. In quali situazioni conviene usare il Draw No Bet?

Nel caso in cui un match termini in pareggio, la puntata sulla scommessa Draw No Bet viene rimborsata dai bookies.Sì, molti bookmaker permettono di includere le quote Draw No Bet (DNB) nelle scommesse multiple. Tuttavia, se la partita termina in pareggio, la quota verrà considerata nulla (1.00).Con la scommessa 1 DNB si punta sulla vittoria della squadra di casa e, in caso di pareggio, la giocata sarà rimborsata.Sì, le scommesse Draw No Bet offrono quote più elevate ad esempio rispetto alla Doppia Chance, poiché in caso di pareggio è previsto un rimborso sulla puntata anziché una vincita.Il Draw No Bet è una buona scelta quando si è abbastanza sicuri sulla vittoria di una squadra ma si vuole anche una copertura in caso di pareggio. Offre una maggiore sicurezza riducendo il rischio di perdere la puntata.