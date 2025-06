Buon giovedì a tutti gli utenti di CalcioMercato! Siamo in un momento positivo e non vogliamo fermarci. Oggi, 26 giugno, siamo pronti a ripartire con un nuovo pronostico firmato dai nostri esperti. Il focus della giornata è sul Mondiale per Club con un’analisi approfondita del match tra Salisburgo e Real Madrid. Continuate a seguirci per scoprire tutti i dettagli e la nostra dritta del giorno!

La dritta del giorno 26 giugno 2025

Come anticipato, oggi il nostro obiettivo è puntare su un match di calcio per conquistare un'altra cassa. Prima di entrare nel vivo delle motivazioni che ci hanno portato a scegliere la sfida tra Salisburgo e Real Madrid come consiglio per la dritta:

Il Real Madrid viene da 3 successi negli ultimi 4 incontri ufficiali.

Le ultime 8 sfide del Real Madrid hanno registrato l'esito Over 1,5.

L'unico precedente ufficiale si è concluso 5-1 per il Real Madrid.

Per la dritta del giorno del 26 giugno abbiamo scelto di puntare sul match tra Salisburgo e Real Madrid.

Dove giocare la dritta del giorno di Calciomercato

Il bilancio della dritta del giorno nel mese di Giugno

Consiglio del giorno Quota più alta Risultato 25/06 - Inter-River Plate: Goal Si 1.73 (2-0) ❌ 24/06 - Benfica-Bayern Monaco: Goal Si 1.52 (1-0) ❌ 23/06 - Atletico Madrid-Botafogo: Segno 1 1.65 (1-0) ✅ 22/06 - Juventus-Wydad: Segno 1 1.35 (4-1) ✅ 21/06 - Mamelodi-Borussia Dortmund: Segno 2 1.40 (3-4) ✅ 20/06 - Flamengo-Chelsea: Segno 2 2.10 (3-1) ❌ 19/06 - Seattle Sounders-Atletico Madrid: Segno 2 1.42 (1-3) ✅ 18/06 - Real Madrid-Al Hilal: Segno 1 1.41 (1-1) ❌ 17/06 - Monterrey-Inter: Segno 2 1.51 (1-1) ❌ 16/06 - Chelsea-Los Angeles FC: Combo 1+Multigol 2-5 1.43 (2-0) ✅ 15/06 - Sampdoria-Salernitana: Under 2,5 1.50 (2-0) ✅ 14/06 - Portogallo-Polonia: Over 2,5 1.55 (5-0) ✅ 13/06 - Orebro-Sandviken: Goal Si 1.53 (0-1) ❌ 12/06 - Finlandia-Olanda Under 21: Segno 2 1.42 (2-2) ❌ 11/06 - Portogallo-Germania Under 21: Goal Si 1.52 (0-0) ❌ 10/06 - Serbia-Andorra: Over 2,5 1.48 (3-0) ✅ 09/06 - Estonia-Norvegia: Over 2,5 1.42 (0-1) ❌ 08/06 - Germania-Francia: Goal Si 1.46 (0-2) ❌ 07/06 - Sabalenka-Gauff: Segno 1 T/T 1.45 (1-2) ❌ 06/06 - Norvegia-Italia: Over 2,5 1.70 (3-0) ✅ 05/06 - Spagna-Francia: Goal Si 1.68 (5-4) ✅ 04/06 - Germania-Portogallo: Goal Si 1.73 (1-2) ✅ 03/06 - Sabalenka-Zheng: Segno 1 T/T 1.39 (2-0) ✅ 02/06 - Alexandrova-Gauff: Segno 2 T/T 1.43 (0-2) ✅ 01/06 - Real Oviedo-Cadice: Segno 1 1.53 (2-1) ✅

È importante ricordare che i nostri consigli non garantiscono vincite sicure, ma ogni pronostico è frutto di un'analisi approfondita che può aumentare le probabilità di successo. Nella tabella qui sotto, troverete i risultati delle nostre dritte aggiornati giorno per giorno:

Dritta di oggi: il bilancio dei mesi passati

Mese N° Proposte Vinte Perse Bilancio Maggio 2025 31 21 ✅ 10 ❌ + 34,78€ Aprile 2025 30 22 ✅ 8 ❌ + 43,50€ Marzo 2025 29 23 ✅ 6❌ + 26,34€ Febbraio 2025 28 18 ✅ 10❌ - 3,80€ Gennaio 2025 31 22 ✅ 9 ❌ + 38,56€ Dicembre 2024 31 22 ✅ 9 ❌ + 47,76€ Novembre 2024 30 19 ✅ 11 ❌ + 2,86€ Ottobre 2024 22 13 ✅ 9 ❌ + 1,21€

Dopo aver esaminato il bilancio del mese corrente con tutte le dritte suggerite, è il momento di ampliare l'analisi. Per rendere il tutto più chiaro e concreto, ipotizzeremo una puntata fissa di 10€ per ogni dritta suggerita. Un modo pratico per valutare l'andamento delle strategie e identificare i punti di forza o le aree da migliorare. con un bilancio positivo di 13 pronostici vincenti e 9 errati, portando a un profitto di +1,21€. A novembre, grazie a 8 vittorie consecutive, abbiamo incrementato ulteriormente il bilancio. Dicembre è stato il mese più fruttuoso, con 22 vittorie e un profitto di +47,76€. Gennaio ha visto un altro straordinario risultato con un guadagno di +68,56€, mentre a febbraio, un periodo difficile a metà mese ha portato a una perdita di -3,80€.

Domande sulla Dritta del Giorno di Calciomercato

Cos'è la dritta del giorno?

Su quali sport può essere incentrata la Dritta del giorno di Calciomercato?

La dritta del giorno è un pronostico giornaliero offerto dai nostri esperti su un esito sportivo che presenti una quota che varia da 1.40 a 2.50.

La nostra dritta del giorno può essere incentrata su eventi di calcio, tennis, basket e pallavolo.

Quali sono i migliori bookmakers per seguire la Dritta?

Per il mese in corso, i bookmakers di riferimento per i nostri pronostici sono Snai, Betsson, Lottomatica, Goldbet e Sisal, scelti per il loro ampio palinsesto e le quote competitive. Tuttavia, non escludiamo la possibilità di considerare altri operatori nei prossimi mesi, in base a nuove analisi e condizioni di mercato.