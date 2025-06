CALCIOMERCATO 23 ago 2024 , 17:05 Ultimi aggiornamenti: 26 giu 2025, 13:28

Dybala resta a Roma: a quota 2.75 il gol contro l’Empoli

Domani si torna in campo per la seconda giornata di Serie A, per un nuovo turno che non prevede scontri diretti tra le big candidate alla lotta scudetto ma è comunque ricca di sfide equilibrate. Sabato Milan e Inter cercano il primo successo stagionale: i rossoneri sono favoriti nei pronostici della vigilia contro il Parma, in trasferta, e sono proposti vincenti a 1.73, mentre la strada è in discesa per i nerazzurri, che a quota 1.23 non dovrebbero avere troppi problemi a superare il Lecce a San Siro. Sempre domani la Lazio proverà a confermarsi in vetta alla classifica contro l’Udinese, ma non sarà facile per i biancocelesti proposti vincenti a 2.40. Monza-Genoa è il match dell’equilibrio, con uno scarto minimo tra il successo dei brianzoli, a 2.62, e quello dei liguri a 2.90.Domenica Napoli-Bologna è il match più atteso, anche perché tutti si aspettano una svolta dopo il pessimo esordio della squadra di Conte: i campani sono dati vincenti a 1.92, per un buon margine rispetto alla squadra di Italiano, data a 4.05. A Roma invece l’uomo più atteso è Dybala: l’argentino ha resistito alla tentazione della pensione d’oro in Arabia e ora vorrà guidare i suoi. Il gol della Joya contro i toscani è a 2.75, la vittoria dei giallorossi vale 1.52. Dopo la bella prestazione contro il Milan il Torino non può essere sottovalutato, anche se dovrà vedersela con l’Atalanta: granata a 3.15 e bergamaschi favoriti a 2.38. Situazione ben diversa in Fiorentina-Venezia, con i viola chiamati al successo a quota 1.45 contro i lagunari neopromossi. Due i posticipi del lunedì. In Verona-Juventus va in scena la sfida tra due squadre a punteggio pieno, ma i tre punti dovrebbero andare ai bianconeri, favoriti a 1.68; in Cagliari-Como fiducia ai sardi proposti a 2.08 per la missione 3 punti.