Scommesse elezioni USA 2024: le quote vedono Trump o Harris come vincente?

Confronto quote Trump vincente elezioni USA: il favorito alla Casa Bianca

Confronto quote Harris vincente elezioni USA: i bookies puntano sulla rimonta

A poche ore dal fatidico giorno, l'interesse verso leè in costante crescita. Gli appassionati di politica internazionale si chiedono chi trasia il favorito. Le quote dei bookmaker stanno iniziando a delineare possibili scenari, indicando le probabilità di successo per ciascun candidato. Per conoscere nel dettaglio le valutazioni aggiornate e vedere come stanno evolvendo le quotazioni, consulta il confronto completo delle quote nell'articolo.Negli ultimi mesi,, alimentate dalle incertezze che stanno affliggendo il Partito Democratico. Tra questi fattori, il cambio di candidato ha generato dibattiti interni e indebolito la coesione tra i sostenitori democratici, influenzando anche la percezione del pubblico e degli scommettitori. Secondo le ultime notizie però, alla vigilia del voto, Trump sembra aver perso consensi, facendo registrare un aumento delle quote come possibile vincitore delle elezioni USA.Kamala Harris ha preso il posto di Joe Biden nella corsa alla Casa Bianca ma, diversamente dall'ex Presidente, deve ancora conquistare il pieno sostegno di tutti gli elettori democratici, il che la pone in una posizione di svantaggio rispetto a Donald Trump, che gode di un ampio seguito consolidato. Nelle ultime ore però, la candidata democratica sembra aver recuperato terreno nei confronti del rivale repubblicano. In virtù di ciò,, presentando una quota vicino a 2.20 in tutti gli operatori analizzati.

Altre possibili scommesse elezioni USA: confronto tra tutti i candidati

Ci sarà un altro colpo di scena nella corsa alla Casa Bianca dopo il ritiro di Joe Biden? Oltre ai principali sfidanti, Donald Trump e Kamala Harris, alcuni operatori hanno aperto le scommesse su altre figure di spicco, come Cornel West e Chase Oliver. Ecco il

Posso scommettere sul partito vincente delle elezioni USA?

Alcuni siti scommesse mettono a disposizione dei propri utenti anche le quote sul partito vincitore delle elezioni USA 2024. Le probabilità di vittoria riflettono le chance dei singoli candidati, con i repubblicani di Trump ancora favoriti sui democratici guidati da Harris, che però sembrano in rimonta nelle ultime ore. Appare impossibile invece la vittoria degli indipendenti. Ecco il confronto quote partito vincitore delle elezioni degli Stati Uniti tra tre differenti operatori:

Come scommettere sulle presidenziali USA

Le elezioni presidenziali degli Stati Uniti seguono un sistema elettorale unico e complesso. Ogni quattro anni, i cittadini votano indirettamente per eleggere il presidente, scegliendo dei grandi elettori in ciascuno Stato, i quali formano il Collegio Elettorale. Il candidato che ottiene la maggioranza dei grandi elettori (almeno 270 su 538) diventa presidente.Le giocate sulle presidenziali si basano principalmente su questo sistema: le quote possono riguardare il candidato vincitore complessivo, il partito del vincente e, in alcuni nuovi siti scommesse , anche la vittoria dei candidati nei singoli Stati chiave. Le scommesse vengono di solito aperte molti mesi prima dell'Election Day e possono cambiare in base a sondaggi e risultati di primarie.

FAQ Quote Elezioni USA

Scommesse Trump Harris: per i bookmaker chi vincerà le elezioni?

Come trovare le quote Trump Harris sui siti scommesse?

Bookmakers elezioni americane: quale partito è il favorito alla vittoria?

Secondo i bookmaker, Trump è attualmente il favorito per vincere le elezioni USA 2024. Tuttavia, nelle ultime ore, la candidata democratica Harris sembra aver recuperato terreno, tanto che gli operatori hanno abbassato le sue quote.Le quote sulle elezioni presidente USA sono disponibili sui migliori siti di scommesse nella sezione "Politica".Le quote sul partito vincitore delle elezioni americane rispecchiano quelle dei rispettivi candidati (Trump e Harris) con i repubblicani attualmente in vantaggio sui democratici.